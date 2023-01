Vérszemet kaptak a magyar dolgozók, óriási fegyver van a kezükben: bérsatuba kerültek a munkaadók

Az év eleje rendkívül fontos időszak a cégeknél: ilyenkor kerül sor az éves teljesítményértékelő beszélgetésekre. Azon pedig nagyon sok áll, vagy bukik, hogy sikerül egy ilyen meeting, ugyanis a legtöbb munkaadó a teljesítményértékelő eredménye alapján dönt arról, mekkora béremelést ad az adott munkavállalónak. A tavalyi brutális infláció után rengeteg hazai dolgozó várja, hogy emelkedjen a fizetése, azonban a kezdődő gazdasági válság komoly anyagi korlátokat szab a cégeknek. Most összeszedtük, milyen trükköket vethetünk be, hogy jól szerepeljünk a teljesítményértkelő beszélgetésen és az esetleges bértárgyaláson.

Az év eleje kulcsfontosságú időszak rengeteg munkavállaló számára, ugyanis a legtöbb cégnél januárban kerül sor a teljesítményértékelő beszélgetésekre. 2023-ban pedig különösen fontosak lesznek ezek a meetingek, ugyanis a munkaadónk elégedettsége az előző éves munkánkkal szorosan összefügg azzal, mekkora béremelésre számíthatunk 2023-ban. A bértárgyalást pedig talán még sosem várták annyira a magyar munkavállalók, mint most, hiszen csak az emelés tudná enyhíteni a ránk nehezedő inflációs nyomást. Most HR-szakértőket kérdeztünk arról, hogyan érdemes felkészülnünk a 2023-as teljesítményértékelésre.

Ma már bevett szokás

A teljesítményértékelések fontos szerepet játszanak nem csak abban, hogy a munkaadónk visszajelzést adjon az év során tapasztalt előrehaladásunkról, de lehetőséget nyújtanak arra is, hogy munkavállalóként elmondjuk, mi miben szeretnénk változást látni. Általánosságban a nagyobb cégeknél, nemzetközi vállalatoknál jellemző az ilyen típusú meetingek tartása:

Ahol tudatos emberierőforrás-gazdálkodás folyik közép és nagyvállalati szinten, a rendszeres teljesítményértékelés bevett eszköz. Nagyjából az 50-100 fő körüli cégeknél kezdenek el HR-t foglalkoztatni, nagyvállalati szinttől pedig már teljesen alapvető része a cégek működésének

– nyilatkozta a Pénzcentrumnak a teljesítményértékelésekkel kapcsolatban Simon-Göröcs Lili, a Profession.hu HR igazgatója. A dolgozói teljesítmények mérése és a hozzá kapcsolódó teljesítményértékelő rendszerek fejlesztése a 2020 évektől jobban előtérbe kerültek, egyre fontosabb lett, hogy a vezetők a munkavállalóknál ne a munkával eltöltött időt, hanem az eredményeket figyeljék, értékeljék.

Álláspontom szerint év elején a célok és az eléréshez szükséges támogatások, eszközök megfogalmazásának, meghatározásának fontos szerepe van, de akkor lesz eredményes, amennyiben ez egy folyamatos kommunikáció, együttműködés és visszacsatolás a vezető és a munkavállaló között

– válaszolta kérdésünkre a teljesítményértékelésekről Dénes Rajmund Roland, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) kommunikációs alelnöke. Az értékelés módja, felépítése és célja viszont széles skálán mozog és cégenként igen eltérő lehet. Számos helyen csak évente egyszer tartanak ilyen jellegű meetinget, míg máshol ennél sűrűbben jellemzőek ezek a beszélgetéseket.

Vannak munkahelyek, ahol a szakmai és technikai tudást értékelik ezeken az alkalmakon, míg máshol inkább a személyes és szociális készségek kerülnek előtérbe. Mivel sok esetben a bónuszt, vagy a kár a bérkorrekciót is a teljesítményértékeléshez köthetik, így komoly pénzügyi jelentőséggel bírhat a munkavállalók szempontjából – tette hozzá Simon-Göröcs Lili.

Béremelés: mire számíthatunk a 2023-ban?

Idén a szokásosnál is nagyobb jelentősége lesz a teljesítményértékeléseknek, hiszen tavaly év végére bőven 20% fölé ment az infláció mértéke itthon. Emiatt rengeteg munkavállaló számára vált kulcsfontosságú a béremelés, ez azonban nem csak a teljesítményen múlik. A megemelkedett rezsiköltségek, a brutális infláció és az alapvetően nehéz gazdasági helyzet korlátot szabnak annak, mennyit tudnak idén a cégek a bérfejlesztésre szánni:

Mindenki igyekezett betervezni a béremelést, magyarul valamilyen fedezete kell, hogy legyen egy bérfejlesztésnek. A béremelés mértéke viszont már egészen eltérő lehet cégenként. Nagy valószínűség szerint a 2023-as évben több lépcsős béremelést fognak a cégek tartani és ennek a mértéke attól függően alakul, hogy milyen inflációval néznek szembe

– magyarázta a fizetésemeléssel kapcsolatos nehézségeket lapunknak Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója. Dénes Rajmund Roland elmondása szerint 14-16% béremelésnél nagyobbat nem bír el a gazdaság. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése maga után húzza a magasabb keresetek 8-12% növekedését is, így idén ekkora emelésekre számíthatunk a versenyszférában.

Ez viszont nem valószínű, hogy eléri a 2023-ra jósolt 15-19%-os éves inflációt, így könnyen lehet, hogy már most január elején borítékolható lesz a bérek vásárlóértékének csökkenése.

Amennyiben a cégek nem tudnak elég pénzbeli emelést adni, azt kompenzálhatják a béren kívüli juttatások terén is. A szakértők szerint alternatíva lehet a rezsitámogatás vagy a home office-ban tölthető napok számának növelése, de van, ahol akár a négynapos munkahetet is bevezethetik, hogy ezzel is kedvezzenek a munkavállalóknak.

Hogyan készüljünk fel a beszélgetésre?

A beszélgetés előtt természetesen nem csak a fizetésemelési sávokkal kell tisztábban lennünk: érdemes alaposan felkészülni magára az értékelésre is, arra, hogy mit szeretnénk hangsúlyozni a teljesítményünkből.

Több partnerünk van, aki az előző éves teljesítményértékelés alapján dönt a dolgozó következő évi béremeléséről, de természetesen ilyenkor a teljesítést befolyásoló külső szempontokat is érdemes figyelembe venni. Jó, ha a kolléga maga is reálisan értékeli az előző időszak teljesítményét. Ez remek alapot jelent arra is, hogy hol vannak eltérések a munkaadói és munkavállalói nézőpont között.

– hangsúlyozta Dénes Rajmund Roland, milyen témák kerülhetnek szóba a teljesítmény értékelésekor. A bértárgyalás előtt fontos összeszedni az elmúlt időszak sikereit, teljesítményét, amelyeket mindenképpen szeretnénk felhívni a főnökünk figyelmét. Érdemes határozott és pontos elképzelésekkel előállni azzal kapcsolatban, milyen változást szeretnénk látni a munkahelyünkön.

Minél konkrétabban fogalmazzuk meg az elvárásainkat, annál könnyebb lesz közös nevezőre jutni. Erről érdemes előzetesen tájékozódni, utánajárni, hogy a hasonló helyzetben lévő kollégáink milyen béremelést kaptak.

Ilyenkor szintén jó tipp lehet körülnézni az állásportálokon, ugyanis sok helyen ma már bevett gyakorlat a bérsáv megjelölése, így pedig mi is tisztában lehetünk azzal, hogy a munkakörünkben mekkora fizetés mondható reálisnak. A munkaadó várhatóan a munkavállaló piaci értéke alapján fog döntést hozni, ezért érdemes az elvárásokat racionalizálni, ugyanakkor a saját magunk által képviselt munkaerőpiaci értékkel is tisztában lenni.

A legfontosabb, hogy a munkavállalónak reális önképe, önértékelése legyen. Ne csak az erősségeivel legyen tisztában, hanem a hiányosságaival is.

Jusson mindkét oldalon kellő idő a pozitívumok, erősségek kihangsúlyozására, kevesebb a kritizálásra, panaszkodásra. Legyen a munkavállalónak ambíciója, célkitűzései, mondja el, hogyan tervezi elérni ezeket, nevezzen meg területeket, amiben fejlődni szeretne. Ezek jó alapot jelentenek a béremeléshez, minden további beszélgetés lehetőséget adhat a karrierlehetőségekben is – tette hozzá Dénes Rajmund Roland.

Fontos az elismerés

A teljesítményértékelésben akár kemény kritika is elhangozhat, így lelkileg fel kell készülnünk erre a helyzetre is:

A munkáltatónak az egyik legfontosabb feladata, hogy objektív tudjon maradni és legyen annyira őszinte a megbeszélés, hogy az esetleges fejlesztendő területekre reálisan tudjon rávilágítani és azt a munkavállaló elfogadja és egyetértsen az abban foglaltakkal és akarjon rajta dolgozni, hogy kijavítsa a felmerülő hibákat

– figyelmeztetett Nógrádi József a teljesítményértékelések nehézségeire. Szintén fontos, hogy reális, a cég stratégájába jól illeszthető, mérhető célokat fogalmazzon meg a munkáltató, melyek teljesítése sikert jelent a munkavállalónak és a cégnek egyaránt. Nem szabad azonban arról sem elfeledkeznünk, hogy a jól teljesített feladatokért a munkaadóként el kell ismerni a kollégák sikerét, nem utolsó sorban a motiváció miatt:

Az elvégzett munka elismerése, honorálása nagyon fontos, hitelessé teszi a munkáltatót és lehetőséget ad a bizalom további fenntartására. Azt is világosan kell kommunikálni, hogy a foglalkoztatónak milyen lehetősége, mozgástere van a dolgozói teljesítmények elismerésére, jutalmazásra

– magyarázta Dénes Rajmund Roland a Pénzcentrumnak.

Nehéz helyzet minden szempontból

Jelenleg Európában és világszerte gazdasági válság van kialakulóban, az elszabadult energia és nyersanyagárak, alapanyaghiány minden céget komoly kihívás elé állítanak. Ezt pedig a legtöbb munkavállaló a saját közvetlen környezetében érzékeli is, így ebben a helyzetben egy visszamenőleges bérkompenzáció, de egy egyszeri juttatás komoly segítséget jelent a 20-25%-os infláció okozta reálkeresetcsökkenés ellensúlyozására – tette hozzá Dénes Rajmund Roland.

Ez pedig nem csak a munkavállalók megélhetésének biztosítása miatt kulcskérdés: a kompenzáció nagyon fontos szerepet játszik a motiváció és a lojalitás erősítésében, amire bizony szüksége van most a cégeknek. Korábban Belley Éva vezető HR-szakember is beszélt lapunknak arról, hogy a megtartás az új toborzás, a mostani munkaerőhiányos helyzetben pedig a cégeknek is érdeke, hogy ne veszítsék el az értékes munkaerőt.

