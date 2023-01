Kegyetlen bércsapdába kerültek a magyar dolgozók: sokakat fog kifosztani a 2023-as rögvalóság

Ma reggel jelentek meg a Központi Statisztikai Hivatal adatai a tavaly októbeir átlagbérekről. Eszerint 2022 ősszel 510 500 forint a bruttó átlagkereset, nettó átlagbér kedvezmények nélkül 339 500 forintot tett ki. Ez ugyan az egy évvel korábbi bruttó és nettó fizetések esetében is 18,4%-os növekedést jelentett, azonban a már 20% feletti infláció miatt tovább folytatódott a reálbérek csökkenése. Így ugyan nagyot emelkedtek itthon a fizetések, mégis 2,2%-kal kevesebbet értek, mint 2021 októberben. Most megnéztük, hogyan alakulhat idén a magyar bérek vásárlóértéke.

Ugyan már pár napja 2023-at írunk, azért sok tekintetben nem tekinthetjük lezártnak az óévet: jó pár statisztika és átlag megjelenését várjuk még 2022-ből. Ide tartoznak az átlagbérekkel kapcsolatos adatok is, melyeket az inflációval ellentétben nem havonta, hanem kéthónapos elcsúszással közül a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).Így a ma megjelent októberi adatok szerint folytatódott azt a negatív trend, amiről már mi is írtunk korábban: korrekciók ide vagy oda, a brutális infláció miatt most már érezhetően csökkent a magyar fizetések vásárlóereje.

2022 októberében a bruttó átlagkereset 510 500 forint volt, míg a nettó átlagbér kedvezmények nélkül 339 ezer forintot tett ki. Ez alapján az előző év azonos időszakához képest a bruttó és a nettó átlagfizetés is 18,4%-kal nőtt. Ugyan elsőre ez magas emelkedésnek tűnhet, azonban tavaly októberben az infláció mértéke meghaladta a 20%-ot, vagyis 2022 szeptember után megint csökkent a hazai fizetések vásárlóértéke.

Jól indult, aztán rosszabb nem is lehetett volna

Az utóbbi fél év során tapasztalt horrordrágulás miatt lehet, sokan már nem is emlékeznek rá, de 2022 nagyon jól indult a különböző emelések és bevételek szempontjából: 20%-kal több lett a minimálbér, a gyermeket nevelők visszakapták a SZJA-t, de visszavezették a 13. havi nyugdíjat is. Ezek a megnövekedett bevételek a munkaerőpiac más területein is feljebb húzták a béreket, azonban nem sokáig örülhettünk a megszokottnál jóval magasabb korrekcióknak: a brutálisan elszálló infláció még a 20%-os béremeléseket is bőven elvitte.

2021 októberéhez képest 20,1%-kal nőttek itthon az árak, így legalább ekkora béremelésre lett volna szükség egy év alatt ahhoz, hogy a munkavállalók fizetése megtartsa a vásárlóértékét. Talán nem meglepő, hogy a statisztikák alapján nem ez valósult meg, hanem a fizetések vásárlóerejének csökkenése.

Míg 2022 szeptemberben a nettó bérek átlagosan 1,7%-ot veszítettek az értékükből, októberben pedig már 2,2%-kal csökkent a vásárlóerő átlagosan.

Éves szintű drágulás

A reálbérek értékének csökkenése ugyan csak szeptembertől jelent meg a statisztikákban, de könnyen lehet, hogy éves szinten is visszaesést tapasztalhatunk. Ezt most még nem tudjuk, ugyanis a teljes tavalyi évre vonatkozó inflációs-, valamint átlagbéradatokra még egyelőre várnunk kell. Így továbbra is nyitott kérdés, hogy tavaly valóban bekövetkezett-e, amire 2012 óta nem volt példa: éves szinten is csökkent a bérek értéke. Akkor egyébként 3,4% volt alacsonyabb a fizetések vásárlóereje, mint az azt megelőző évben.

Ez már az életszínvonal-csökkenés?

Mindezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy kénytelenek leszünk szembenézni azzal, hogy a fizetésünk értéke már tavaly elkezdett csökkenni, és nem tudni, ez a visszaesés hol áll meg. Ráadásul már a novemberben mért 22,5%-os drágulás is hajmeresztő, azonban ez csupán a jéghegy csúcsa: az élelmiszerek 43,8%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

Az, hogy az alapvető termékek ilyen mértékű inflációt tapasztalhattunk, olyan fajta drágulást jelent, amit rengeteg magyar vásárló tapasztal a saját pénztárcáján. Lassan luxustermékké válik a trappista sajt, a tejföl, de a pékáruknál is brutális volt a drágulás.

Azt pedig, hogy ezeket a termékeket egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, nehéz bárhogy máshogy értelmezni, mint az életszínvonal kézzelfogható csökkenéseként.

Már a 2023-as emelések is elúsztak?

A jegybank prognózisa szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagbér 2023-ban 10% körül nőhet, miközben a versenyszférában 12-13%-os béremelkedést várnak. Ehhez képest az éves szintű drágulást 15 és 19,5% közé jósolják. Ráadásul, ha ekkora lesz itthon az infláció mértéke 2023-ban, akkor a 16%-os minimálbér-emelés, a garantált bérminimum 14%-os növekedése, és a 15%-os nyugdíjkorrekció is mint értékét veszti, illetve legjobb esetben is csupán 1%-os bérnövekedést fog jelenteni. A jegybank idén egyébként 4%-os bruttó reálbér-csökkenésre számít a versenyszférában, ilyen mértékű visszaesésre pedig a KSH adatai alapján 2007 óta nem volt példa.

Talán csekély vigaszt jelent, de a reálbérek ilyen fajta csökkenése egy pozitívumot talán mégis előrevetíthet. Sok gazdasági szakértő gondolja úgy itthon, hogy az inflációt csak a fizetések értékének visszaesése lassíthatja. Szerintük ellenkező esetben ár-bér spirál alakulhat ki, vagyis az inflációt meghaladó mértékű fizetésemelések fűtik tovább az áremelést. Az viszont egyelőre kétségesnek látszik, hogy 2023-ban ez a probléma fennállna.

A reálbérek csökkenése miatt nem valószínű, hogy a megnövekedett keresleti igények tolnák feljebb itthon az árakat; sokkal inkább a kínálati oldal drágításáról van szó.