Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlhat rajta, ne hagyd, hogy elvegyék

Máris beköszöntött az újév első napja, de nem éri meg lazsálni egy munkahelyen sem. A leggyorsabb munkavállalók ugyanis már ma előirányozhatják az év közbeni szabadságaikat, amiket ha jól mixelnek a 2023-as ünnepnapokkal, akkor egyhuzamban jó sokat lehetnek távol munkahelyeiktől. Idén 4 háromnapos, és 2 négynapos hosszú hétvége is lesz, de összességében 9 (!) ünnepnap fog munkanapra esni, úgyhogy lesz alkalom pihenni. Mutatjuk, milyen szabadságmixekkel lehet a legkevesebb igényelt szabadsággal a legtöbbet otthon maradni 2023-ban.

Véget ért a szilveszteri buli, volt lehetőség pihenni vasárnap, ma viszont már a legtöbb magyarnak bizony munkába is kellett állnia. Új év, új lendület, nem szabad ugyanakkor elfejteni egy nagyon fontos dolgot elintéznie ma minden dolgozónak, aki nem akar hoppon maradni másokkal szemben. A szabadságmaximalizálást ugyanis okosan tervezve nem is annyira nehéz tető alá hozni, ehhez azonban érdemes betéve ismerni a 2023-as év munkarendjét, beleértve természetesen az ünnepnapok alakulását.

Ezt tudva ugyanis lehetősége nyílik az embernek úgy kivennie elsőként a munkahelyén néhány nap szabadságot, hogy azzal sokkal több időt tudjon távol maradni a munkától, kihasználva a három, esetleg négy napos hosszú hétvégéket. Mutatjuk is a legfontosabb tudnivalókat a 2023-as évre vonatkozóan, és végzünk néhány példa-szabadságkivételt is, amivel a legtöbbet lehet nyerni az ünnepnapok kihasználása révén.

Hogyan alakulnak a munkaszüneti napok 2023-ban?

Az első és egyik legfontosabb tudnivaló, hogy 2023-ban nem lesz szombati munkanap, ez azt jelenti, hogy egyetlen ünnepnaphoz hozzácsapott munkanapot sem kell bedolgoznia senkinek sem, azon az áron, hogy más héten viszont hat napot dolgozzon. Ez azt is jelenti, hogy sem csütörtökre, sem keddre nem esik munkaszüneti nap, ami érdekelté tenné, hogy egy pénteket vagy hétfőt „grátiszba” kapjon az ember.

Ezzel szemben rengeteg lesz a hétfőre eső munkaszüneti nap, ugyanis a pünkösd hétfő és húsvét hétfő mellett hétfőre fog esni a május elseje, az október 23-a, december 25-e, majd utána december 26-a keddre, és ha ez nem volna elég, 2024 január 1-je is hétfőn lesz. Mindez összességében azt jelenti, hogy három napos hosszú hétvégék 2023-ban 4-szer lesznek, míg négynaposak kétszer.

Három napos hosszú hétvégék 2023-ban:

Április 29-30. és május 1. – szombat, vasárnap, hétfő (munka ünnepe)

Május 27-28-29. – szombat, vasárnap, hétfő (pünkösd)

Október 21-22-23. – szombat, vasárnap, hétfő (október 23-i forradalom)

December 30-31. és 2024. január 1. – szombat, vasárnap, hétfő (újév)

Négy napos hosszú hétvégék 2023-ban:

Április 7-8-9-10. – péntek, szombat, vasárnap, hétfő (húsvét)

December 23-24-25-26. – szombat, vasárnap, hétfő, kedd (karácsony)

A hosszú hétvégés ünnepnapokon túl érdemes még megemlíteni, hogy március 15-e szerdára, illetve Mindenszentek napja, azaz november 1-je is szintén szerdára esik. Ezeknek is lehet fontos szerepük a szabadságolásokat illetően.

Mikor vegyek ki szabadságot 2023-ban?

A szabadságmaximalizálásnál az egyik legfontosabb, hogy a 4 napos hosszú hétvégéket mennyire lehet jól használni. Az egyik ilyen most a karácsony lesz, hiszen december 25-26 hétfőre és keddre fog esni. Aki tehát még dolgozik az év végén (sok helyen, például gyárakban, nagy multiknál, ssc-kben ilyenkor már simán lehet leállás) annak célszerű kivennie időben szabadságot december 27-28-29-re, hiszen ezzel 5 munkanapot otthon maradhat, és ha idevesszük, hogy január 1-je hétfőre esik, akkor máris ott tartunk, hogy az ember 3 nap szabadsággal egyszerre 10 napot maradhat otthon december 23-tól január 1-ig.

A másik négynapos hétvége a húsvét, nagypéntekkel és húsvét hétfővel. A tavasz közepén már elég jó lehet az idő, és a húsvéti négynapos hosszú hétvégével jól lehet ügyeskedni, hiszen aki az ünnepek elé venne ki 4 nap szabadságot, az összességében 10 napot tud otthon maradni április 1-től április tízig. Illetve aki mögé, az is négy nap szabival 10 napot tudna nyerni, április 7-től április 17-ig. Extrém esetbe a húsvéttal 8 nap szabadság esetén 16 napot is otthon lehetne maradni, igaz ebben 3 hétvége adja a hat napot, és csupán a húsvéti munkaszünetiek csak kettőt, de azért az is extra.

A négynapos hétvégéken túl a szabadságmaximalizálás szent grálja az október 23 és november elsejének a közölsége. Ha ezek közel kerülnek egymáshoz, esetleg pont úgy esnek, hogy valamilyen bedolgozós módszer révén ki is bővülnek, akkor nagyon szépen össze lehet őket kötni. Most viszont nem ez a helyzet. Október 23-a ugyanis hétfőre esik, míg rá egy hétre szerdára a november elseje. Így mind az októberi egy hét szabihoz 4, megint a novemberi egy héthez szintén 4 nap szabadság kellene. Összességében viszont ezzel a 8 napnyi szabadsággal október 21-től november 6-ig távol lehetnénk a munkától. Ami így összesen 16 napot jelenteni, igaz ebből 6 hétvége lenne, és csak kettő munkaszüneti nap. Ez a kettő viszont így is, úgy is grátisz, viszont az összekötés problémás. Ráadásul az ősz sok cég életében erőltetett menetet jelent, illetve az idő is elég rossz Európa szerte, szóval nem a legideálisabb.

Ha a nyarat nézzük, egyetlen magyarországi ünnep, az augusztus 20-a esik erre az időszakra. Ez viszont most egy vasárnapi napot jelent, amivel így semmire nem mennek a dolgozók a szabadságokat illetően. A három napos hosszúhétvégékkel is lehet persze játszani, azokból négy is lesz, kettő tavasszal, egy ősszel és egy télen. Ezeket az ünnepeket előtte vagy utána bárki simán kipótolhatja 4 nap szabadsággal, ami a hétvégéket is beleszámítva 9 napot jelente távol a munkától. Legyen szó akár a munka ünnepének az időszakáról vagy éppen pünkösdről, október 23-ról, újév napjáról.

A szerdai november 1-je mellett lesz még egy ünnepnapunk szerdán, mégpedig a március 15-e. A nem nagyravágyók 2 nap szabadsággal ezzel nagyon szépen csinálhatnak maguknak egy 5 napos hosszú hétvégét a tavasz elején vagy novemberben. Természetesen négy nap szabival ezeket is 9 napra lehet duzzasztani a hétvégék beszámításával.

Összegzés

Akárhogy is nézzük, idén bizony a 4 három-, és 2 négynapos hétvégével bőven van lehetősége bárkinek ügyeskednie a szabadságaival. De a szerdai, hét kettévágó ünnepnapokkal is bőven lehet kreálni saját 5 napos hosszú hétvégéket. Üröm az örömben, hogy az egyetlen nyári munkaszüneti napunk viszont vasárnapra esik. Ezen kívül viszont csak a december 24-e lesz hétvégén, tehát sok évnyi túlkapás után 2023-ban ténylegesen sok munkanapra, számszerűen 9-re fog pihenő nap esni. Ez pedig azt jelenti, hogy majd két hétnyi (2x5) munkanaptól menti meg a magyarokat az idei ünnepi felhozatal.

Ami viszont a szabadságmaximalizálást illeti, összességében talán a karácsony és az újév összekötése tűnik a legoptimálisabbnak. Azt már ugye fentebb pedzegettük, hogy 3 nap szabadsággal karácsony után gyakorlatilag 9 napot otthon lehet lenni, viszont ha valaki kiveszi még a január 2-5-ig tartó időszakot, akkor 7 nap szabadsággal, a hétvégéket is beleszámolva 16 napot lehet odahaza az év végén, illetve az év elején, pihenni és feltöltődni 2023-ra.