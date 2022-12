Minimálbér, garantált bérminimum 2023: döntöttek a bruttó összegekről, jövőre évközi emelés jöhet

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Két oldalról is megerősítést kért a Pénzcentrum a minimálbér és a garantált bérminimumról való megegyezés híréről. Az érintettek elismerték, hogy nagyon közel a megállapodás, és arra is ígéretet tettek egymásnak, hogy ha szorulna a hurok, akkor újra fogják tárgyalni az összegeket - akár év közben is. Az nagyjából biztosnak látszik, hogy az év legvége előtt hivatalossá is teszik a két összeg nagyságát.

Tegnap mi is beszámoltunk róla, hogy elvi megállapodás született a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéről a tárgyalásokon. A szándék önmagában azonban kevés, még le kell tisztázni néhány dolgot, de most már igen jó esély van rá, hogy az év utolsó napja előtt tinta kerüljön a papírokra. Újra megkérdeztük forrásainkat, hogy állnak a tárgyalások, és minek kell megtörténnie, hogy a most elfogadott összegek ne csak elviekben, hanem a végleges papírokon is szerepelhessenek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Folyamatos emelkedés Mint a lenti grafikonon is ábrázoltuk, 1992 óta mind a minimálbér, mind pedig a garantált bérminimum minden évben emelkedett (utóbbi csak 2006-tól, mert ekkor vezették be). Az értesülés pedig helytálló volt: a munkáltatók egyik képviselője a Pénzcentrumnak megerősítette, hogy valóban bruttó 232 ezer lesz a minimálbér, 296 400 forint pedig a garantált bérminimum összege 2023-ban.

Ezt azt jelenti, hogy a minimálbér 16, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal nő az idei évihez képeset, ha valóban ezeket a számokat írják alá. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének elnöke elmondta azt is, hogy szerinte nem lesznek már nagyon késhegyre menő tárgyalások: a labda ráadásul szerinte nem is náluk pattog. A szakszervezetek egymással sem mindig értettek egyet, volt ugyanis olyan, aki teljesen irreális követelésekkel állt elő, holott addigra a többiek már elfogadták a munkáltatói oldal vállalásait. Azt azonban el tudom már mondani, hogy igazán csak néhány apró részletben kell megegyezni, és akkor a jövő héten aláírhatjuk a végleges összegeket papíron is - mondta a Pénzcentrumnak Rolek Ferenc. Irreális követelések A munkavállalói oldal képviseletét is elértük, akik szintén megerősítették, hogy alig néhány tárgyalás van hátra - és elismerték azt is, hogy valóban a munkavállalói oldalnak voltak olyan követeléseik, amelyekről sem a munkáltatók, se a kormány nem akart hallani. Előfordult, hogy egyes szakszervezetek 20-25 százalékos emelést követeltek a tárgyalásokon, ami természetesen irreális, és nem is tudták elfogadni a tárgyalópartnereink. Ezzel az elvi megállapodással azonban már sokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy egy kívánatos mértékű emelést írjunk alá ennek a két számnak a tekintetében, ráadásul leszögeztük azt is, hogy ha a makrogazdasági helyzet, például az infláció emelkedésének mérteke megkívánja, akkor akár év közben is áttekintsük a számokat, és esetleg új minimumkereseteket határozzunk meg - mondta lapunknak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. Vagyis akkor sem kell aggódni az ilyen jövedelemből élőknek, ha nyolc nap múlva a jegybank a 14, illetve 16 százalékos emelésnél magasabb inflációt jósol a következő évre: mind a szakszervezetek, mind pedig a munkavállalók eltökéltek abban, hogy a fizetések ne menjenek az infláció alá.

