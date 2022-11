Őrült toborzásba kezdett a BKV: kiderült, mennyit kereshetnek mostantól a villamosvezetők

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Budapesten is fejlődik a kötöttpályás városi közlekedés, a járműpark korszerűbb villamosokkal bővül, a főbb vonalak is megújulnak, hosszabbodnak - áll a BKV közleményében. A folyamatos fejlődéshez szükség van azonban új kollégákra is: villamosvezetőnek bárki jelentkezhet, aki szeretne részese lenni a főváros mindennapjainak, egyúttal pedig egy felelősségteljes szakmában elhelyezkedni.

A BKV-hoz bárki jelentkezhet villamosvezetőnek, aki befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkezik és legalább 20 éves. A jelentkezés első lépése a regisztráció a Villamosoktatás oldalon, majd ezután kezdődik el a felvételi eljárás. A 7-9 hónapot felölelő tanfolyamaik mindig előre tervezett időpontban indulnak, így érdemes figyelemmel követni ezeket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 7 részből felépülő tananyag során a tanulók olyan elméleti és gyakorlati tudást sajátíthatnak el, mint a vasútszakmai ismeretek vagy a járműtípusok megismerése, de gyakorolhatják a vezetést tanulójáraton, valamint útvonalismeretet is kapnak. Villamosszimulátorunk segítségével a mindennapos munkavégzés során előforduló szituációkat ismerhetnek meg. Sőt, a BKV tanfolyamán résztvevő tanulók még fizetésre és béren kívüli juttatásokra is számíthatnak! A legszorgalmasabb tanulók pedig akár más munkakörökben is kipróbálhatják magukat. A bérezés a tanfolyam idején: a tanfolyam elméleti része alatt: br. 244 700 forint

a tanfolyam gyakorlati része alatt: br. 297 200 forint Az önálló járművezetők bére: br. 2406 forint/óra + továbbá a Kollektív Szerzősésben rögzített pótlékok és a túlóra ellenértéke, valamint számolni lehet cafetériával is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK