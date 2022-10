Minimálbér emelés 2023: elkezdődött az egyeztetés, az infláció keresztbe tehet mindenkinek

Elkezdődtek a 2023-as bérekről szóló tárgyalások a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány között. A minimálbérre, a garantált bérminimumra, illetve a béremelési ajánlásra egyik tárgyalófél részéről sem érkezett konkrét javaslat. Ennek fő oka a rendkívül bizonytalan gazdasági helyzet. A szakszervezetek is látják, hogy hiába a 20% feletti infláció, az energiaárak brutális emelkedése miatt a cégeknél sokszor a fennmaradás a tét, és nincs miből béremelést adni.

Még ha „csak” 13,5%-os inflációval is számolunk jövőre, akkor is bruttó 227 ezer forintra kellenemelkednie a minimálbérnek. Közben pedig figyelni kellene arra is, hogy a béremelkedések kifizethetőek maradjanak még a legkisebb cégek számára is, hiszen a legalacsonyabb fizetések emelkedése nyomást gyakorol a többi fizetési kategóriában is Banki elemzők és gazdaságkutatók is a reálbérek 3-4%-os visszaesésére számítanak. Az MNB 9,3-10,3% közötti béremelkedésre számít a versenyszférában jövőre, miközben az infláció ennél nagyobb, 11,5-14% között lehet szerintük.

A minimálbér-tárgyalások közben figyelni kell arra is, hogy a megemelkedett energiaárak és az egyre magasabb hitelkamatköltségek mellett is bizonyos szektorokban még mindig munkaerőhiány van. Tehát a kifizethetőség mellett arra is törekedniük kell a bértárgyalásokban érdekelt szereplőknek, hogy ne legyen annyira alacsony az ajánlat, ami esetleg további jelentős munkaerőállománynál vetheti fel azt, hogy jobban megéri külföldre menni dolgozni. A szakszervezetek szerint akármire is jutnak majd a bértárgyalásokon, az már most látszik, hogy komoly válság várható. Nem véletlen, hogy sem a szakszervezetek, sem a céges érdekképviseletek még nem rukkoltak elő konkrét bérajánlatokkal.

Ha lesz gazdasági növekedés, akkor lehet reálbéremelkedés is, ha viszont nincs GDP-bővülés, vagy inkább visszaesés van, akkor a szakszervezetek számára is elfogadható a reálbércsökkenés, de csak a magasabb jövedelműeknél, a minimábéreseknél nem

– mondta ezzel kapcsolatban Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.