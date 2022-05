Indulhat a sorbanállás ezekben a boltokban: egyre rosszabb lesz a helyzet, ahogy jön a nyár

Mélyrepülésben a bolti foglalkoztatás: az első negyedévben 24 ezerrel kevesebb alkalmazott dolgozott a boltokban, mint 2019-ben, főként nők estek ki a szektorból - írja közleményében a blokkk.com. A busás balatoni bérek pedig egyáltalán nem biztos, hogy megmentik a vásárlókat a szokásos sorállástól, pedig az ilyen állás betöltéséhez középiskolai végzettség sem feltétlenül kell.

Már korábban felröppent a hír, hogy az Aldi félmillióért keres bolti dolgozókat a balatoni boltjaiba. Viszont ez csak a nyári hónapokra szól, határozott idejű szerződéssel, igaz, nagy tömeg is csak akkor van a boltokban. A többiek csak fékezett habzással követik a boltos bérversenyt, a Lidl például hasonló módon 432 ezret kínál. Jó kérdés persze, hogy mit szólnak ehhez a többiek a boltban esetleg kevesebbért ügyködők közül, hiszen százezres nagyságrendű a különbség az állandó dolgozókkal szemben, de hát sok más megoldás ugyanúgy nincs, mint elég bolti dolgozó.

Mindeközben figyelni kell még a fagyizókra is, hiszen a járvány alatt volt már szaladgálás ide-oda, ahol munka volt, és a vendéglátósok is izzadnak a meleg mellett a munkaerőhiány miatt is.

A friss statisztika szerint mélyrepülésben a boltos foglalkoztatás (ebben az adatkörben az alkalmazottak és a vállalkozók, például egyéni vállalkozók egyaránt benne vannak). 2022 első negyedévében 2019 azonos időszakához képest 16 ezer foglakoztatott hiányzik. Az összehasonlítást persze árnyalja a boltszám csökkenése is, mellette pedig az elmúlt két esztendőben a különféle kényszerű járványkorlátozások, így az iparcikkes boltzárak, nyitvatartási korlátok, melyek a március hónapok révén megcsapolták az első negyedéves létszámokat is. Igaz, az élelmiszeres boltoknál volt némi spájzolás is, de csak egyszer, 2020 első negyedének végén.

Végül az a kép kerekedik ki, hogy sokkal kevesebben dolgoznak a boltokban, mint azt a boltosok szeretnék, bizonyítja ezt a balatoni megdobott javadalmazás is. Az éves statisztikát nézve egyébként a férfi foglalkoztatottak száma 5 ezerrel, a nőké 14 ezerrel csökkent 2019-2021 között. A 65 év felettiek száma 8 ezer körül volt mindhárom esztendőben, tehát nem szaladt több nyugdíjas árufeltöltőnek, vagy pénztárosnak.

Bolti dolgozó: keresheted nagyítóval

Éles fordulatot vett 2021 szeptemberétől a bolti foglalkoztatás szabálya, mivel gyakorlatilag a boltosokra van bízva, milyen tudással, képzettséggel vesznek fel eladót, pénztárost. A jog nem ír elő kötelező szakképesítést most már (persze, a boltosnak azért gondoskodnia kell arról, hogy az eladója betartsa a szabályokat, különben jön a büntetés). De hát ez sem látszik az alkalmazotti létszám változásában, nem lett könnyebb bolti dolgozót alkalmazni. Alkalmazottból ugyanis még dermesztőbb a hiány: 24 ezer fővel kisebb a létszámuk, mint a járvány előtti időszakban.