Ez aztán a megtakarítás: hetek óta a FIFA fizeti a Newcastle játékosánák bérét, ez az oka

A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült meg - tudósított a Mirror.

A Newcastle United nyáron 55 millió fontért szerződtette Yoane Wissát a Brentfordtól, de a csatár még egyetlen percet sem játszott új csapatában. A támadó, aki az előző szezonban 20 gólt szerzett a Brentford színeiben, mindössze egy héttel az átigazolása után szenvedett hátsó keresztszalag-sérülést, amikor a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjában lépett pályára.

A FIFA Klubvédelmi Programja (CPP) október 7. óta fedezi Wissa fizetését. Ez a biztosítási rendszer azoknak a játékosoknak a bérét téríti meg, akik válogatott mérkőzésen sérülnek meg, és emiatt legalább 28 egymást követő napig nem állnak klubjuk rendelkezésére - írja a Daily Mail.

A csatár már közeledik a teljes felépüléshez, és ezen a héten először edzett együtt csapattársaival. Felépülése nem volt zökkenőmentes, így a pályán való megjelenése nagy lendületet adott a csapatnak. A Newcastle azonban nem sietteti Wissa visszatérését, és biztosítani akarják, hogy teljesen felkészült legyen, amikor végre bemutatkozik. Jelenlegi edzésprogramja hasonló ahhoz, amit egy játékos az előszezonban végez.

Anglia Newcastle United Piaci érték: 751,83M Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #14 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 13. Brentford 12 5 1 6 18 19 -1 16 14. Newcastle United 12 4 3 5 13 15 -2 15 15. Fulham 12 4 2 6 13 16 -3 14 Adatlap létrehozva: 2025.11.28.

Wissa a Newcastle késő nyári költekezésének része volt, bár már a nyári átigazolási időszak nagy részében a klub célpontjai között szerepelt. A csatár távozni akart a Brentfordtól, és az átigazolási időszak utolsó napján teljesült a kívánsága, amikor a Newcastle szerződtette, hogy pótolja Alexander Isakot, aki rekordösszegért a Liverpoolhoz igazolt.

A Newcastle-t újabb hosszabb távú hiányzás érheti Wissa esetében, mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság számít rá az Afrikai Nemzetek Kupáján, amely december közepén kezdődik. Válogatottja szereplésétől függően Wissa akár egy hónapig is hiányozhat a szezon azon időszakában, amikor sűrűn követik egymást a mérkőzések.