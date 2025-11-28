2025. november 28. péntek Stefánia
Dollár és szakadt focilabda közeli fotózás.
Sport

Ez aztán a megtakarítás: hetek óta a FIFA fizeti a Newcastle játékosánák bérét, ez az oka

Pénzcentrum
2025. november 28. 18:16

A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült meg - tudósított a Mirror.

A Newcastle United nyáron 55 millió fontért szerződtette Yoane Wissát a Brentfordtól, de a csatár még egyetlen percet sem játszott új csapatában. A támadó, aki az előző szezonban 20 gólt szerzett a Brentford színeiben, mindössze egy héttel az átigazolása után szenvedett hátsó keresztszalag-sérülést, amikor a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjában lépett pályára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A FIFA Klubvédelmi Programja (CPP) október 7. óta fedezi Wissa fizetését. Ez a biztosítási rendszer azoknak a játékosoknak a bérét téríti meg, akik válogatott mérkőzésen sérülnek meg, és emiatt legalább 28 egymást követő napig nem állnak klubjuk rendelkezésére - írja a Daily Mail.

A csatár már közeledik a teljes felépüléshez, és ezen a héten először edzett együtt csapattársaival. Felépülése nem volt zökkenőmentes, így a pályán való megjelenése nagy lendületet adott a csapatnak. A Newcastle azonban nem sietteti Wissa visszatérését, és biztosítani akarják, hogy teljesen felkészült legyen, amikor végre bemutatkozik. Jelenlegi edzésprogramja hasonló ahhoz, amit egy játékos az előszezonban végez.

Anglia
Newcastle United
Piaci érték: 751,83M
Jelenlegi helyezés: #14
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
13.
Brentford
12
5
1
6
18
19
-1
16
14.
Newcastle United
12
4
3
5
13
15
-2
15
15.
Fulham
12
4
2
6
13
16
-3
14
Adatlap létrehozva: 2025.11.28.

Wissa a Newcastle késő nyári költekezésének része volt, bár már a nyári átigazolási időszak nagy részében a klub célpontjai között szerepelt. A csatár távozni akart a Brentfordtól, és az átigazolási időszak utolsó napján teljesült a kívánsága, amikor a Newcastle szerződtette, hogy pótolja Alexander Isakot, aki rekordösszegért a Liverpoolhoz igazolt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Newcastle-t újabb hosszabb távú hiányzás érheti Wissa esetében, mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság számít rá az Afrikai Nemzetek Kupáján, amely december közepén kezdődik. Válogatottja szereplésétől függően Wissa akár egy hónapig is hiányozhat a szezon azon időszakában, amikor sűrűn követik egymást a mérkőzések.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #sport #fizetések #sérülés #premier league #liverpool #FIFA #átigazolás #válogatott #sportgazdaság #angol foci #angol bajnokság

