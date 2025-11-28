Csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
Ez aztán a megtakarítás: hetek óta a FIFA fizeti a Newcastle játékosánák bérét, ez az oka
A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült meg - tudósított a Mirror.
A Newcastle United nyáron 55 millió fontért szerződtette Yoane Wissát a Brentfordtól, de a csatár még egyetlen percet sem játszott új csapatában. A támadó, aki az előző szezonban 20 gólt szerzett a Brentford színeiben, mindössze egy héttel az átigazolása után szenvedett hátsó keresztszalag-sérülést, amikor a Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjában lépett pályára.
A FIFA Klubvédelmi Programja (CPP) október 7. óta fedezi Wissa fizetését. Ez a biztosítási rendszer azoknak a játékosoknak a bérét téríti meg, akik válogatott mérkőzésen sérülnek meg, és emiatt legalább 28 egymást követő napig nem állnak klubjuk rendelkezésére - írja a Daily Mail.
A csatár már közeledik a teljes felépüléshez, és ezen a héten először edzett együtt csapattársaival. Felépülése nem volt zökkenőmentes, így a pályán való megjelenése nagy lendületet adott a csapatnak. A Newcastle azonban nem sietteti Wissa visszatérését, és biztosítani akarják, hogy teljesen felkészült legyen, amikor végre bemutatkozik. Jelenlegi edzésprogramja hasonló ahhoz, amit egy játékos az előszezonban végez.
Wissa a Newcastle késő nyári költekezésének része volt, bár már a nyári átigazolási időszak nagy részében a klub célpontjai között szerepelt. A csatár távozni akart a Brentfordtól, és az átigazolási időszak utolsó napján teljesült a kívánsága, amikor a Newcastle szerződtette, hogy pótolja Alexander Isakot, aki rekordösszegért a Liverpoolhoz igazolt.
A Newcastle-t újabb hosszabb távú hiányzás érheti Wissa esetében, mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság számít rá az Afrikai Nemzetek Kupáján, amely december közepén kezdődik. Válogatottja szereplésétől függően Wissa akár egy hónapig is hiányozhat a szezon azon időszakában, amikor sűrűn követik egymást a mérkőzések.
