Megvonnák a volt miniszterelnök életjáradékát: durva felelősségrevonás jöhet, a COVID-19-hez is köze van a dolognak

A Covid-járvány áldozatainak családjai követelik Boris Johnson közpénzekhez való hozzáférésének megvonását, miután egy jelentés súlyosan elmarasztalta a volt brit miniszterelnököt a pandémia kezelésében - számolt be a The Guardian.

A Covid-19 Bereaved Families for Justice UK nevű szervezet szerint Johnson minden korábbi miniszterelnöki kiváltságát – beleértve a miniszteri nyugdíját, a titkos tanácsi tagságát és a közfeladatokra járó költségtérítését – meg kellene vonni.

"Döntései, késlekedései és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása több tízezer olyan életet követelt, amelyeket meg lehetett és meg kellett volna menteni" – áll a szervezet közleményében. "Nem bocsánatkérést kérünk, hanem következményeket. Boris Johnsonnak nem szabadna szerepet vállalnia a közéletben, és nem járhatna neki további közpénz."

A pandémiát vizsgáló közmeghallgatás csütörtökön közzétett második jelentése megállapította, hogy Johnson kormánya "túl keveset tett, túl későn", és ha egy héttel korábban vezették volna be a lezárásokat 2020 márciusában, az körülbelül 23 000 életet menthetett volna meg.

A Heather Hallett nyugalmazott bíró által vezetett vizsgálat szerint Johnson "többször is megváltoztatta véleményét a szigorúbb korlátozások bevezetéséről, és nem hozott időben döntéseket". A jelentés azt is megállapította, hogy "mérgező és kaotikus kultúrát" teremtett a Downing Streeten, ami akadályozta a döntéshozatalt.

Volt miniszterelnökként Johnson évente akár 115 000 fontot is igényelhet a közfeladatok költségtérítéseként. A 2024-25-ös időszakra a teljes összeget igénybe vette.

A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat Johnson személyes felelősségre vonása érdekében. "Miközben mindig is a jövőbeli életmentő tanulságok levonására összpontosítottunk, az egyéni felelősségre vonásnak is részét kell képeznie az igazságszolgáltatásnak" – közölték.

Michael Gove volt kabinetminiszter pénteken bocsánatot kért a kormány által a pandémia alatt elkövetett hibákért, de védelmébe vette Johnsont a kaotikus légkör kialakításának vádja ellen. Szerinte bár a korábbi lezárás "előrelátóbb" lett volna, "nagy ugrás" azt állítani, hogy ez 23 000 életet mentett volna meg.

Fotó: Daniel Leal-Olivas, MTI/MTVA