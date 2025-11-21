2025. november 21. péntek Olivér
2 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, 2021. július 5.Boris Johnson brit miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a londoni kormányfõi rezidencián, a Downing Street 10-ben 2021. július 5-én. Johnson bejelentette, hogy két hét múlva feloldják a koronavírus-járvány ter
Világ

Megvonnák a volt miniszterelnök életjáradékát: durva felelősségrevonás jöhet, a COVID-19-hez is köze van a dolognak

Pénzcentrum
2025. november 21. 18:25

A Covid-járvány áldozatainak családjai követelik Boris Johnson közpénzekhez való hozzáférésének megvonását, miután egy jelentés súlyosan elmarasztalta a volt brit miniszterelnököt a pandémia kezelésében - számolt be a The Guardian.

A Covid-19 Bereaved Families for Justice UK nevű szervezet szerint Johnson minden korábbi miniszterelnöki kiváltságát – beleértve a miniszteri nyugdíját, a titkos tanácsi tagságát és a közfeladatokra járó költségtérítését – meg kellene vonni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Döntései, késlekedései és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása több tízezer olyan életet követelt, amelyeket meg lehetett és meg kellett volna menteni" – áll a szervezet közleményében. "Nem bocsánatkérést kérünk, hanem következményeket. Boris Johnsonnak nem szabadna szerepet vállalnia a közéletben, és nem járhatna neki további közpénz."

A pandémiát vizsgáló közmeghallgatás csütörtökön közzétett második jelentése megállapította, hogy Johnson kormánya "túl keveset tett, túl későn", és ha egy héttel korábban vezették volna be a lezárásokat 2020 márciusában, az körülbelül 23 000 életet menthetett volna meg.

A Heather Hallett nyugalmazott bíró által vezetett vizsgálat szerint Johnson "többször is megváltoztatta véleményét a szigorúbb korlátozások bevezetéséről, és nem hozott időben döntéseket". A jelentés azt is megállapította, hogy "mérgező és kaotikus kultúrát" teremtett a Downing Streeten, ami akadályozta a döntéshozatalt.

Volt miniszterelnökként Johnson évente akár 115 000 fontot is igényelhet a közfeladatok költségtérítéseként. A 2024-25-ös időszakra a teljes összeget igénybe vette.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Covid-áldozatok családjainak szervezete jogi lépéseket is fontolgat Johnson személyes felelősségre vonása érdekében. "Miközben mindig is a jövőbeli életmentő tanulságok levonására összpontosítottunk, az egyéni felelősségre vonásnak is részét kell képeznie az igazságszolgáltatásnak" – közölték.

Michael Gove volt kabinetminiszter pénteken bocsánatot kért a kormány által a pandémia alatt elkövetett hibákért, de védelmébe vette Johnsont a kaotikus légkör kialakításának vádja ellen. Szerinte bár a korábbi lezárás "előrelátóbb" lett volna, "nagy ugrás" azt állítani, hogy ez 23 000 életet mentett volna meg.

Fotó: Daniel Leal-Olivas, MTI/MTVA 
#vizsgálat #család #nyugdij #kormány #közpénz #életjáradék #jelentés #világ #miniszterelnök #nagy-britannia #brit #covid-19 #pandémia #áldozatok #covid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:34
18:25
18:18
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
2025. november 21.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
2025. november 21.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
NAPTÁR
Tovább
2025. november 21. péntek
Olivér
47. hét
November 21.
A televíziózás nemzetközi napja
November 21.
"Helló!" Világnap
November 21.
Halászati világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
2
3 hete
Kiszivárgott Vlagyimir Putyin titkos terve: sosem látott menekülthullámot idézne elő Európában
3
1 hete
Csődbe ment a népszerű szállásadó: a vendégeknek szinte azonnal el kellett hagyniuk a szobákat
4
2 hete
Rendkívüli! Izlandon kellett leszállnia Orbán Viktor Washingtonba tartó gépének: mi történhetett?
5
2 hete
Kiadták a tűzparancsot a határ menti magyar településeken: szabadon lelőhetik mostantól a jogtalan behatolókat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 19:01
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 18:03
Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk!
Agrárszektor  |  2025. november 21. 18:28
Nem csitul a járvány a szomszédban: újabb térségben bukkant fel a vírus