Ilyen alacsony kamatok még nem voltak, mint most: csökkenhet még tovább?

Visszaesett novemberben a személyi hitelek iránti kereslet az előző hónapokhoz képest, éves szinten azonban még mindig növekedésről beszélünk. A kamatok terén nincs áttörés: bár a legutóbbi adat éves mélypontot jelent, ezzel még mindig az egy éve beállt 13,4 és 12,8 százalékos sáv közé esik a szint. A csökkenés már hónapok óta tart, de a banki ajánlatok között még mindig találunk az átlagnál sokkal alacsonyabb kamatokat.

A téli hónapok hagyományosan visszavetik a keresletet a személyi kölcsönök iránt: mégis ki az, aki lakásfelújításba kezd vagy autóvásárlás mellett dönt a karácsony előtti és az azt követő időszakban? Ezek ugyanis a legjellemzőbb hitelcélok a személyi kölcsönöknél. Ezeket a visszaeséseket az MNB statisztikájában is rendszeresen tetten érjük, egyértelműen kimutatható visszaesés figyelhető meg.

Ez sok esetben már a szeptemberi-októberi csúcs után novemberben is jelentkezik, amikor már kis mértékben csökken a kereslet az előző hónapokhoz képest. Idén novemberben is így volt ez, az MNB adatai szerint novemberben 43,22 milliárd forintnyi személyi hitelt vettek fel a magyarok az októberi 48,15 és a szeptemberi 50,6 milliárd után.

Ez azonban még mindig növekedést jelent az egy évvel ezelőtti 39 milliárdhoz képest, azaz a személyi hitelek iránti kereslet csökkenéséről egyáltalán nem beszélhetünk. Sőt, 2019 abszolút rekordév lesz, amit 2020-nak nehéz lesz túlszárnyalnia. Az viszont az ábrán is látható, hogy a legnagyobb visszaesést általában a december produkálja, így tűkön ülve várjuk az év utolsó hónapjára vonatkozó adatokat.

A kamatok már egy ideje beálltak a 13 százalékos szint köré, és ebben most sem látunk elmozdulást. Jelenleg 12,83 százalék a legfrissebb adat a személyi hitelek átlagos kamatáról, ami éves mélypontot jelent, nagy kilengést azonban nem láttuk az elmúlt egy évben - a megelőző 12 hónapban 12,8 és 13,4 között ingadozott a kamatszint. Július óta folyamatos szisztematikus csökkenést láthatunk, ez valameddig még kitarthat, de nem a végsőkig.

Azért is nem a végsőkig, mert a banki kamatoknak - amelyek átlaga szerepel a fenti statisztikában - is van egy minimum szintje, amit - minden jel szerint - már elértünk. A referenciakamatok nem csökkentek tovább, a banki versenynek pedig aligha lesz már leszorító hatása, így a közeljövőben inkább a kamatok stagnálására kell készülnünk. Ezt támasztották alá egyébként a Pénzcentrumnak nyilatkozó bankok is válaszukban.

De mennyi is ma az annyi? Ha megnézzük a konkrét banki személyi hiteleket, akkor nagyon nagy eltérést látunk a kamatok között. A kalkulátorunkban most 1 millió forintra, 5 év futamidőre néztük meg, hogy mennyibe is kerülnek a személyi hitelek. Ezt találtuk:

Az UniCredit hitele például 7,82 százalékos THM-mel vehető fel, a CIB 8,17 százalékkal kínálja a személyi kölcsönt. A Raiffeisen 8,97 százalékos THM-et ígér, a Budapest Bank hitelének költsége pedig szinte teljes egészében megegyezik egy átlagos személyi kölcsön hitel kamatával - ez 12,8 százalék (bár az MNB statokban kamat szerepel, és nem THM). A K&H bank THM-e 13,76 százalék, a Cetelemé már valamivel átlagon felüli, 15,05 százalék. Az Erste 16,59 százalékkal, az OTP 21,93 százalékkal kínálja a személyi hitelt a fenti feltételek mellett. Könnyen belátható, hogy milyen nagy eltérés van a személyi hitelek kamatai között, így nem mindegy, mit választasz.