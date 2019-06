Haladékot kaptak a gyermeket váró családok: kiderült, mikortól jár a támogatás

Több helyen is változtatott a kormány a babaváró hitel szabályain a Magyar Közlönyben megjelent rendeletével. A gyermekvállalást nem a szerződéskötés, hanem a kölcsönkérelem benyújtásának az időpontja után kell teljesíteni. Jogosultak lettek a hitelre a tartozásukat már rendező KHR-listások, és azok is megkapják a kamattámogatást a futamidő végéig, akik csak a baba júliusi születése után, de július 31-ig nyújtják be a hitelkérelmüket. Egy további módosítás nyomán a legfeljebb 1 éves, autókereskedői bemutató autóként használt gépjárművekre is igényelhető lesz a nagycsaládosok újautó-vásárlási kedvezménye - írja a Portfolio.hu.

A kormány 151/2019. rendelete több helyen változtat a babaváró hitelről szóló, még március 12-én kihirdetett 44/2019. rendeleten:

Több helyen úgy módosul a rendelet, hogy a gyermekvállalást nem a szerződéskötés, hanem a kölcsönkérelem benyújtásának az időpontját követően kell teljesíteni. Továbbra is gyermeknek számítanak a magzati létük 12. hetét már betöltött gyermekek is.

A kölcsönszerződés megkötését a házaspár - együttes igénylőként - akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában egyiküknek sincs a KHR-ben nyilvántartott tartozása, ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, és a referenciadatot a KHR-ből még nem törölték.

Ha a kölcsönkérelmet a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani.

Ha a kölcsönkérelmet ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani.

A hitelfelvevők a kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére, a gyermekvállalási támogatásra és a törlesztés szüneteltetésére a 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban - a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően - született vér szerinti gyermekük után is jogosultak, ha a kölcsönkérelmet 2019. július 31-éig benyújtják.

Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a 45/2019. számú kormányrendelet is, amely néhány helyen módosít a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásról szóló 45/2019. kormányrendeleten. Ez alapján nemcsak teljesen új autóra, hanem olyan, autókereskedő által már legfeljebb egy éve forgalomba helyezett és legfeljebb 2000 kilométert futott személygépkocsira.