2026. június 8. hétfő Medárd
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A businessman is buying online using his mobile phone and credit card
Hitel

Váratlan hiba akadályozza a hazai átutalásokat: bármely bank bármely magyar ügyfelét érintheti a dolog

Pénzcentrum
2026. június 8. 15:37

Átmenetileg leállt az időzített és a nagy összegű utalásokat kezelő InterGIRO2 elszámolási rendszer, emiatt jelenleg egyetlen hazai banknál sem teljesülnek ezek a tranzakciók. A GIRO Zrt. már dolgozik a hiba elhárításán, miközben a mindennapi, 20 millió forint alatti azonnali utalások zavartalanul működnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hétfőn többen is azt tapasztalták, hogy nem teljesülnek az időzített és a nagyobb összegű banki átutalások. A napközbeni elszámolást végző rendszert üzemeltető GIRO Zrt. a honlapján megerősítette a fennakadást, és tájékoztatásuk szerint már folyamatban van a normális ügymenet helyreállítása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP Bank a Telex megkeresésére közölte, hogy a probléma az összes magyarországi pénzintézetet érinti. A mobilalkalmazásokban megjelenő figyelmeztetések szerint a GIRO Zrt. külső partneri hibája miatt a nem az azonnali fizetési rendszeren keresztül indított tételeket jelenleg nem számolják el, és nem is továbbítják a fogadó bankok felé. A hiba elhárítását már megkezdték a szakemberek.

Fontos kiemelni, hogy a lakosság által leggyakrabban használt, 20 millió forint alatti tranzakciókat kezelő Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) hibátlanul üzemel, így az ezen keresztül küldött összegek továbbra is másodpercek alatt célba érnek. A jelenlegi leállás kizárólag az InterGIRO2 rendszert érinti, amely a napközbeni többszöri elszámolásért felel. Legutóbb május elején volt példa hasonló fennakadásra a hazai bankrendszerben.
#hitel #bank #pénzintézet #mobilalkalmazás #bankolás #átutalás #leállás #hiba #tranzakció #bankok #otp bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:37
15:33
15:30
15:22
15:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 6. 06:45
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 8. 11:23
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek össze...
MEDIA1  |  2026. június 8. 09:53
Egy korábbi tiszás jelölt és egykori közmédiás bejelentkezett a köztévé vezetésére - kongatják a vészharangot Csalami Csaba múltja és nyilatkozata miatt
A Magyar Közöny című podcastinterjúban arról beszélt Csalami Csaba, a TISZA Párt korábbi országgyűlé...
iO Charts  |  2026. június 7. 19:19
Berkshire Hathaway részvény elemzés: 400 milliárd USD a zsebben
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Berkshire Hathaway részvény az elmúlt 60 évben a tőzsdei befekt...
Összkép  |  2026. június 6. 16:48
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
2026. június 7.
Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Ráfázhatnak a magyar lakástulajdonosok: jön a fordulat, rengetegen inthetnek búcsút a busás profitnak
2
2 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt mindenkinek tudnia kell, sok pénz múlik rajta
3
2 hónapja
Több mint tízmillió forintot buknak a magyar családok a lakáshiteleken: kiderült, miért fizetnek töredékannyit a szomszédok
4
2 hónapja
Emberemlékezet óta nem történt ilyen a magyar pénzzel: napokon belül bűvös határt léphet át a forint
5
4 napja
Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 14:31
Ingyenjegyeket osztanak Budapest egyik legmenőbb strandjára: sokan igényelhetik, itt vannak a részletek
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 12:59
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
Agrárszektor  |  2026. június 8. 14:32
Durván esett a nagy vágóhidak árbevétele, maradt a veszteség is