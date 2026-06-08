Váratlan hiba akadályozza a hazai átutalásokat: bármely bank bármely magyar ügyfelét érintheti a dolog

Átmenetileg leállt az időzített és a nagy összegű utalásokat kezelő InterGIRO2 elszámolási rendszer, emiatt jelenleg egyetlen hazai banknál sem teljesülnek ezek a tranzakciók. A GIRO Zrt. már dolgozik a hiba elhárításán, miközben a mindennapi, 20 millió forint alatti azonnali utalások zavartalanul működnek.

Hétfőn többen is azt tapasztalták, hogy nem teljesülnek az időzített és a nagyobb összegű banki átutalások. A napközbeni elszámolást végző rendszert üzemeltető GIRO Zrt. a honlapján megerősítette a fennakadást, és tájékoztatásuk szerint már folyamatban van a normális ügymenet helyreállítása.

Az OTP Bank a Telex megkeresésére közölte, hogy a probléma az összes magyarországi pénzintézetet érinti. A mobilalkalmazásokban megjelenő figyelmeztetések szerint a GIRO Zrt. külső partneri hibája miatt a nem az azonnali fizetési rendszeren keresztül indított tételeket jelenleg nem számolják el, és nem is továbbítják a fogadó bankok felé. A hiba elhárítását már megkezdték a szakemberek.

Fontos kiemelni, hogy a lakosság által leggyakrabban használt, 20 millió forint alatti tranzakciókat kezelő Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) hibátlanul üzemel, így az ezen keresztül küldött összegek továbbra is másodpercek alatt célba érnek. A jelenlegi leállás kizárólag az InterGIRO2 rendszert érinti, amely a napközbeni többszöri elszámolásért felel. Legutóbb május elején volt példa hasonló fennakadásra a hazai bankrendszerben.