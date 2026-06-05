Hatalmas tüntetés tört ki a Fradi volt edzője miatt: látni sem akarják a kispadon Keane-t

Több tucat Celtic-szurkolói csoport tiltakozik Robbie Keane esetleges vezetőedzői kinevezése ellen, mert a korábbi ír válogatott labdarúgó a gázai konfliktus idején is az izraeli Makkabi Tel-Aviv vezetőedzőjeként dolgozott - írta a BBC Sport.

Összesen 67, a Celtic Glasgowhoz kötődő szurkolói szervezet – köztük a Green Brigade ultracsoport, több podcast stábja, valamint olyan nagy múltú egyesületek, mint a Glasgow University Celtic Supporters Club – írta alá azt a nyilatkozatot, amelyet a Celtic Fans for the Liberation of Palestine nevű csoport tett közzé. A közlemény szerint a Ferencvárostól nemrég távozó edző, Robbie Keane kinevezése mélyen megosztaná a szurkolótábort.

A sajtóhírek szerint a 45 éves Keane, aki az ír válogatott történetének legeredményesebb góllövője, a közelmúltban egyeztetett a skót bajnok Celtic legnagyobb részvényesével, Dermot Desmonddal. Az ír tréner edzőként izraeli és magyar bajnoki címet is nyert.

Keane 2023 júniusában vette át a Makkabi Tel-Aviv irányítását, majd a Hamász október 7-i terrortámadása és az azt követő gázai katonai műveletek ellenére is a posztján maradt. Végül egy bajnoki címet és kupagyőzelmet követően, 2024 nyarán távozott Izraelből. Később egy műsorban elmondta, hogy a stábja és a játékosai iránt érzett mély felelősség miatt döntött a maradás mellett.

A szurkolói kiáltvány emlékeztet arra, hogy a Celticet "egy olyan közösség alapította, amelynek történelmét a népirtás, a kitelepítés és az éhínség formálta". A nyilatkozat hangsúlyozza azt is: "nem feledhetik a gyökereiket, és nem fordíthatnak hátat azoknak, akik ma hasonló tragédiákkal szembesülnek".

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A Celtic szurkolói és a klubvezetés viszonya már az előző szezonban is feszült volt. A novemberi közgyűlést például félbe kellett szakítani, miután a részvényesek kifütyülték Desmond fiát, Ross Desmondot, aki egyes szurkolókat zaklatónak nevezett. A csapat végül megszerezte egymás utáni ötödik skót bajnoki címét, és a Skót Kupát is elhódította a szezon második felében megbízott vezetőedzőként tevékenykedő Martin O'Neill irányításával.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA