Végre ez is kiderült: ennyi osztalékot fizet idén az OTP papíronként, mutatjuk a pontos számokat

Az OTP igazgatósága összesen 300 milliárd forintos, részvényenként több mint 1071 forintos osztalék kifizetését javasolja a tavalyi év rekordméretű nyeresége után. A befektetők az áprilisi közgyűlés jóváhagyását követően, június elejétől juthatnak hozzá az összeghez.

A hitelintézet csütörtök reggel közzétett előterjesztése szerint az osztalék mértéke papíronként pontosan 1071,43 forint, összesen 300 milliárd forint. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 3 százalékos osztalékhozamot jelent. A befektetőknek ténylegesen kifizetett összeg azonban ennél némileg magasabb is lehet. A bank ugyanis az alapszabályának megfelelően a saját részvényekre eső hányadot is felosztja az osztalékra jogosultak között.

A részvényesek az április 17-i éves rendes közgyűlésen szavazhatnak az igazgatóság javaslatáról. Az előterjesztés elfogadása esetén a kifizetések június 1-jén indulnak. A tervezett osztaléktömeg 11 százalékkal haladja meg a tavalyit. Egy évvel korábban a bank 270 milliárd forintot, azaz részvényenként 964,3 forintot fizetett ki részvényeseinek.

A megemelt osztalékot az OTP kiemelkedő, történelmi rekordot jelentő pénzügyi teljesítménye teszi lehetővé. A csoportszintű adózott eredmény 7 százalékkal, 1146,3 milliárd forintra nőtt. Ez 21,6 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) eredményezett. A nettó kamatbevételek 9 százalékkal, közel 1945 milliárd forintra, a nettó díj- és jutalékbevételek pedig 11 százalékkal, 604 milliárd forintra emelkedtek. A működési bevétel a romániai leánybank eladásának hatását és az árfolyamváltozásokat kiszűrve 12 százalékkal bővült.

A közgyűlési javaslatok közzétételét követően az OTP részvényei 1,7 százalékos mínuszban indították a csütörtöki kereskedést. Ennek ellenére a papírok árfolyama az év eleje óta összességében 2,5 százalékkal emelkedett.