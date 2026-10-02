Októberben se írd le a Balatont: 8+1 felejthetetlen program, ahol élvezhetjük a vénasszonyok nyarát

A strandszezonnak ugyan vége, de a tó körül most sem áll meg az élet: jönnek a szüreti bulik, murci- és gasztrofesztiválok, halas finomságok, gesztenyés programok, borkóstolók, túrák, koncertek – és még egy kis halloween is belefér. Összeszedtünk hát 8+1 balatoni programot, amiért ősszel is simán megéri útra kelni.

A Balaton októberben sem húzza le a rolót. Sőt, már a hónap első hétvégéjén egymást érik a szüreti programok, a murci- és gasztrofesztiválok, később pedig jönnek a halas, gesztenyés, fügés és tökös, zenés vircsaftokkal megfejelt rendezvények is. Ha pedig valaki a borospohár helyett inkább bakancsot húzna, őszi túrákból sincs hiány. Mi is körbenéztünk, és összeszedtük, melyek azok a programok, amelyek miatt októberben is érdemes a Balaton felé venni az irányt.

1. Murci, bor és helyi ízek Balatonlellén

Már október 3-án, szombaton érdemes Balatonlelle felé venni az irányt: ekkor rendezik meg a Balatonlellei Murci Gasztrofesztivált a Kishegyen. A program középpontjában természetesen a friss szőlőből készült murci és a bor áll, de helyi ételekből, házi sajtokból és lekvárokból is lehet válogatni. A rendezvényhez kézművesvásár és gyerekprogramok is kapcsolódnak, így nem kizárólag a borkedvelőknek szól a nap.

2. Három napig halételeké a főszerep Siófokon

Október 9. és 11. között ismét megtartják a Siófoki Halfesztivált, amelynek a város Fő tere ad otthont. A háromnapos rendezvényen a hagyományos és újragondolt halételek mellett főzőversenyek, családi programok, kézműves-foglalkozások és bemutatók is lesznek. A színpadi program is erősnek ígérkezik: többek között az Alma Együttes, Bereczki Zoltán, az ATARU TAIKO japán dobszínház, a Kowalsky meg a Vega, Kárász Eszter és az Eszter-lánc, valamint a Parno Graszt is fellép.

3. Füge, gasztro és koncertek Badacsonyban

Ugyanezen a hétvégén, október 9–11. között rendezik meg harmadik alkalommal a Badacsonyi Füge Fesztet az Egry József Strandon. Több mint 35 hazai kiállítóval készülnek, a gasztronómiai kínálat mellett pedig piac, kávé- és főzőworkshopok, festőfoglalkozások és gyerekprogramok is helyet kapnak. A rendezvényhez koncertek is kapcsolódnak, többek között Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing, a Babos Piller Jazz Duo, valamint a Wine&Vinyl lép színpadra.

4. Gesztenye minden mennyiségben Keszthelyen

Az október 10–11-i hétvégén Keszthelyen is lesz miért megállni: ekkor rendezik meg a Keszthelyi Gesztenye Fesztivált a Kertészeti Centrumban. A fesztiválon természetesen a gesztenyés finomságoké a főszerep, de gasztroworkshopokon is részt lehet venni. A látogatók a házi gesztenyemassza készítésébe és a gesztenyesütés fortélyaiba is betekinthetnek, a gyerekeket rajzverseny, a felnőtteket pedig receptverseny várja.

5. Borok és pezsgők Vonyarcvashegyen

Október 17-én a Pezseg a Balaton program várja a borrajongókat Vonyarcvashegyen, a Zenit Balaton Étterem & Bár panorámateraszán. A rendezvényen balatoni borászatok borait és pezsgőit lehet végigkóstolni, a hangulatról pedig élő zene gondoskodik. A program ingyenes, a kóstolópoharat a helyszínen lehet megvásárolni.

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6. Őszi vásár és középkori hangulat Kapolcson

Szintén október 10-én rendezik meg az Őszi Kapolcsi Vásárt. A Vásártéren helyi őstermelők, kistermelők és kézművesek kínálják majd portékáikat és házi készítményeiket. A családosoknak középkori vándorjátszótérrel és kézműves-foglalkozásokkal is készülnek, emellett koncertek és bűvészshow is lesz. A gasztronómiai kínálatban többek között karcagi birkapörkölt is szerepel. A rendezvény ingyenesen látogatható.

7. Süllőfesztivál Szigligeten

Az október 23-i hosszú hétvégén a Szigligeti Süllőfesztivál lehet az egyik nagy balatoni gasztroprogram. A rendezvényt idén 19. alkalommal tartják meg a szigligeti strandon. A középpontban ezúttal is a süllő áll, amelyet többféle módon elkészítve lehet megkóstolni, emellett helyi borászatok is bemutatkoznak. A gasztronómia mellett kulturális programokkal is készülnek, a fesztivál pedig ingyenesen látogatható.

8. Kraft sörök, street food és zene Zamárdiban

Október 23–24-én a sörkedvelőknek is lesz okuk útra kelni: Zamárdiban rendezik meg a Zamárdi Sörfesztecskét. A Bácskai utcai sétányon több mint 150-féle hazai kraft sörből lehet válogatni, a kínálatot cider, pálinka és street food egészíti ki. A két nap alatt természetesen élőzene is lesz.

+ 1. Őszi szünetre is jut program

A gyerekes családoknak az október 23–31. közötti Balatonlellei Őszvarázs lehet érdekes. A programsorozatban túrák, játékok, családi programok, őszi piknik, borvadászat, zseblámpás kalandok és tökös programok is szerepelnek, a hónap végéhez közeledve pedig a halloween-hangulat is megjelenik. A Balaton környékén ugyanebben az időszakban több más őszi rendezvényt is tartanak, így az őszi szünetre is bőven lehet programot szervezni.

Októberi balatoni programnaptár – ezeket érdemes felírni

Ha gyorsan csak átfutnád, itt egyben látod, mikor és hová érdemes indulni októberben a Balaton körül: