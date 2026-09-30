Kész horror, ami az árvaszúnyogok után maradt a Balatonnál: de van egy fontos csavar + Videó

Idén nyáron milliószámra rajzottak a Balaton déli partján, estére pedig szinte ellepték a vízpartokat és a kivilágított helyeket. Az árvaszúnyogok sok nyaralónak megkeserítették az estéit, mostanra azonban eltűntek. A Balaton Televízió most videón mutatta meg, mi maradt utánuk – a látvány elsőre tényleg nem túl szívderítő.

„Aki nyáreste járt Siófokon vagy bármely déli parti településen, biztosan találkozott ezekkel az utálatos rovarokkal. Esténként egy étteremnél vagy egy benzinkútnál konkrétan nem lehetett megmaradni pár percnél tovább, mert elviselhetetlen volt a szúnyogok miatt” – jegyezte meg a Balaton Televízió kis videójában.

Ők tehát azok, akik megkeserítették a balatoni nyarat...

A tömegesen megjelenő árvaszúnyogok látványa és jelenléte valóban zavaró lehet, fontos azonban tudni, hogy ezek a rovarok nem csípnek. A Balaton élővilágában ugyanakkor szerepük van: lárváik az üledékben fejlődnek, és a tó táplálékhálójának részei, hiszen többek között halak és vízimadarak számára is táplálékot jelentenek:

A szúnyogok lárvái a Balaton legfontosabb takarítói és táplálékforrásai. A tó fenekén lévő szerves törmeléket és algákat eszik, miközben ők maguk a balatoni halak és a vízimadarak legfőbb táplálékát jelentik. Ha eltűnnének, az a teljes összeomlást jelentené a élővilágára nézve.

A mostani rajzásnak vége, az újabb generáció azonban már készülődik: a lárvák a tó üledékében vészelik át a telet. A következő nagyobb rajzásra így ismét a tavaszi felmelegedés után lehet számítani.