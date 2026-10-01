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Vörösiszap-rémálom a Duna mellett: több millió köbméter veszélyes anyag porzik a levegőben
Évtizedek óta húzódik a probléma, idén tavasszal pedig ismét vörös porfelhőt kavart a szél a Neszmély határában található vörösiszap-tározónál. A település polgármestere most a térség országgyűlési képviselőjének jelezte: a kiporzás az egyik legsürgősebben megoldandó veszélyforrás a településen. A tározó helyzetéről idén hatósági ellenőrzés is készült, és a probléma egyelőre nem oldódott meg.
Nem új keletű gondot próbál megoldani Neszmély önkormányzata: a település közelében található, egykori almásfüzitői timföldgyárhoz tartozó VIII-as számú vörösiszap-tározó miatt már évek óta visszatérően előkerül a kiporzás problémája. Fürst Eszter, Neszmély polgármestere a térségi polgármesteri fórumon a település több sürgető ügyét is felsorolta, de a vörösiszap-tározó kiporzását külön is kiemelte. „A vörösiszap-tározó kiporzása a legégetőbb és legsürgősebben megoldandó veszélyforrás” – fogalmazott a polgármester.
A fórumon elhangzottak szerint az önkormányzat segítséget szeretne a probléma megoldásához, mert annak kezelése meghaladja a település lehetőségeit - írta a Kemma.hu.
A tározó ügye 2026 tavaszán ismét látványosan előtérbe került. Egy erősen szeles napon vörös porfelhőt videóztak a területen, a felvétel pedig nyilvánosságra került. Az Átlátszó akkori beszámolója szerint a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 2026. május 5-én helyszíni ellenőrzést tartott. A tározót ekkor fedetlen állapotban találták, és a korábban alkalmazott védőfóliák sem voltak már a helyükön. A száraz, szeles időben a kiporzás jól érzékelhető volt. A hatóság ezt követően a tulajdonos Green Industry Kft.-t a porzás megszüntetésére kötelezte, és levegőtisztaság-védelmi eljárás is indult.
A probléma azért sem egyszerű, mert a tározó hatalmas területen helyezkedik el. A 26,5 hektáros VIII-as tározóban az Átlátszó által idézett becslések szerint 1,7–5 millió köbméter vörösiszap lehet. A létesítmény az egykori Almásfüzitői Timföldgyárhoz tartozott; a gyár 1997-ben bezárt, a vörösiszap azonban azóta is a tározóban maradt.
Évek óta hiányoznak a friss mérések
A mostani ügy egyik legfontosabb része nem is maga a látványos vörös porfelhő, hanem az, hogy nincs megfelelő friss mérési adat arról, pontosan mekkora levegőterhelést jelent a kiporzás. Az Átlátszó által ismertetett hatósági dokumentumok szerint a tározó üzemeltetőjének korábban rendszeresen mérnie kellett volna a szálló port, valamint többek között annak arzén- és nikkeltartalmát. A lap szerint azonban 2022 óta nem érkeztek ilyen mérési adatok a hatósághoz. A felszín alatti vizek monitorozásával kapcsolatban is hiányosságokat tártak fel. Ez pedig azért lényeges, mert a vörösiszap összetétele és veszélyessége nem pusztán a vörös színéből következik. Az ÁNTSZ korábbi háttéranyaga szerint a vörösiszap az alumíniumgyártás során keletkező, erősen lúgos kémhatású hulladék, amelynek összetétele a kiindulási bauxittól és a technológiától is függ.
A neszmélyi tározó esetében korábbi vizsgálatokban több szennyezőanyag jelenlétét is kimutatták. Az Átlátszó által ismertetett korábbi adatok között például határérték feletti króm- és nikkeltartalom is szerepel, miközben a tározó jelenlegi környezeti terheléséről a friss mérési adatok hiánya miatt nincs teljes kép.
Miért nem fedik le egyszerűen?
A történet egyik legnagyobb ellentmondása, hogy a kiporzás megakadályozására kézenfekvőnek tűnne a vörösiszap teljes lefedése, ez azonban a szakhatósági dokumentumok alapján nem olyan egyszerű. A kormányhivatal egyik korábbi dokumentuma szerint a naperőmű megvalósításának alapvető feltétele lenne a Neszmélyi VIII. számú vörösiszap-tározó végleges bezárása. A bezárással kapcsolatos dokumentációt azonban a hatóság hiányosnak találta.
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Az Átlátszó által ismertetett hatósági iratok szerint a probléma egyik oka, hogy a tározóban lévő vörösiszap alsó rétegei még nem szilárdultak meg megfelelően. Emiatt a terület teljes lefedése műszakilag is kockázatos lehet: nem bizonyított, hogy a tározó elbírná a szükséges fedőréteg súlyát. Vagyis miközben a száraz felszín erős szélben kiporozhat, a végleges rekultivációt sem lehet egyszerűen egyik napról a másikra megoldani.
Naperőmű is épülne a területen
A tározó jövőjére a tulajdonosnak is van elképzelése: a terület rekultivációja mellett naperőmű és energiatároló-rendszer kialakítását tervezték. A kormányhivatal 2024-es dokumentuma szerint a tervezett beruházás egyik alapvető feltétele a VIII-as tározó végleges bezárása. A tervek megvalósítása azonban egyelőre nem oldotta meg a tározó jelenlegi problémáját. A kiporzás közben visszatérő jelenség maradt, ezért Neszmély polgármestere most ismét segítséget kért a térség döntéshozóitól.
A településvezető nemcsak a vörösiszap miatt kért segítséget: az elavult ivóvízhálózat korszerűsítése, az utak és járdák felújítása, a patakmedrek rendezése, valamint egy óvodai és iskolai tornaterem megépítése is szerepel a fejlesztési igények között.
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