Meglépték, nem zár be! Így mentik meg a gyerekek balatoni nyaralását a méregdrága árak mellett

Nem kell lemondaniuk a balatoni nyarakról a bonyhádi gyerekeknek: az önkormányzat tíz évre szóló pályázattal biztosítaná a fonyód-alsóbélatelepi ifjúsági tábor működését. A leendő üzemeltetőnek ráadásul kedvezményes turnusokat is kötelezően biztosítania kell a helyi általános iskolásoknak.

Új fejezet nyílik a fonyód-alsóbélatelepi ifjúsági tábor életében: Bonyhád Város Önkormányzata egy évtizedre szóló, szigorú feltételekhez kötött nyílt pályázatot ír ki az üzemeltetésre, garantálva, hogy a helyi diákok a jövőben is kedvezményesen élvezhessék a balatoni nyarat - írta a Teol.hu.

A képviselő-testület két lehetőséget vizsgált: az egyik szerint a tábor a Bonyhádi Sportcentrum kezelésébe került volna, végül azonban a nyílt pályázat mellett döntöttek. A konstrukció tíz évre szól, a leendő üzemeltetőnek pedig évente 5 millió forintos bérleti díjjal kell számolnia.

Kedvezményes balatoni nyaralás járna a helyi gyerekeknek

A pályázat egyik fontos feltétele, hogy a tábor üzemeltetője a bonyhádi általános iskolások számára a főszezonban továbbra is biztosítsa a nyári üdülést. Évente két, egyenként hétnapos turnust kell megszerveznie, ráadásul a helyi diákok 15 százalékos szálláshely-kedvezményt kapnak. A nyertes pályázóval a szerződés a tervek szerint 2027. január 1-jén lép életbe. Vagyis ha minden a tervek szerint alakul, a következő nyári szezonban már az új üzemeltetési konstrukcióban fogadhatja a tábor a gyerekeket.

A döntés mögött elsősorban az áll, hogy a város szeretné megőrizni a több éve működő balatoni táborozási lehetőséget a helyi gyerekek számára. Így a bonyhádi iskolások a következő években is eljuthatnak a Balatonhoz szervezett nyári turnusokban, ráadásul kedvezményes áron.