Lassan tényleg jöhet a Balaton átfutás? Űrbéli tájjá változott a népszerű település strandja + Videó

Egészen szürreális látványt mutat a Balaton Fonyódnál: a tó egyes részein már szinte teljesen kiszáradt mederszakaszok kerültek elő, a korábban iszapos, nedves terület pedig egyre inkább sivatagos, szinte marsbéli tájra emlékeztet. A Sonline.hu a közösségi odalon akadt egy videóra, melyen elég szürreális arcát mutatja a Balaton.

A Balaton vízszintje annak ellenére is tovább csökkent, hogy az elmúlt napokban a térség több helyen jelentős mennyiségű csapadékot kapott. A friss mérések szerint a tó átlagos vízállása már mindössze 34–35 centiméter körül alakul. A vízszint augusztus 20-án még 45–46 centiméter körül járt, azóta azonban tovább csökkent. A tó vízháztartását nemcsak a csapadékhiány, hanem a párolgás is jelentősen befolyásolja.

A déli part sekélyebb részein emiatt különösen látványos a változás: egyre nagyobb területek kerülnek szárazra, és a strandolóknak is egyre messzebb kell gyalogolniuk, hogy megfelelő mélységű vízhez érjenek.

Már nincs messze a 2003-as mélypont

A mostani helyzet azért is figyelemre méltó, mert a Balaton már csak néhány centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól. A történelmi mélypontot 2003. október 4-én regisztrálták, amikor mindössze 23 centiméteres átlagos vízállást mértek. A mostani érték ettől már csak 11 centiméterrel magasabb. A következő időszak időjárása ezért kulcsfontosságú lehet: tartósabb, nagyobb mennyiségű csapadék nélkül a tó vízszintje tovább csökkenhet.

Fonyódnál pedig közben már olyan partszakaszok és mederrészek kerülnek elő, amelyeket normálisabb vízállás mellett teljesen elfed a Balaton: