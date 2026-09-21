Az úszó saját teljesítményét csupán "közepesnek" értékelte még a rekorddöntés ellenére is.
Lassan tényleg jöhet a Balaton átfutás? Űrbéli tájjá változott a népszerű település strandja + Videó
Egészen szürreális látványt mutat a Balaton Fonyódnál: a tó egyes részein már szinte teljesen kiszáradt mederszakaszok kerültek elő, a korábban iszapos, nedves terület pedig egyre inkább sivatagos, szinte marsbéli tájra emlékeztet. A Sonline.hu a közösségi odalon akadt egy videóra, melyen elég szürreális arcát mutatja a Balaton.
A Balaton vízszintje annak ellenére is tovább csökkent, hogy az elmúlt napokban a térség több helyen jelentős mennyiségű csapadékot kapott. A friss mérések szerint a tó átlagos vízállása már mindössze 34–35 centiméter körül alakul. A vízszint augusztus 20-án még 45–46 centiméter körül járt, azóta azonban tovább csökkent. A tó vízháztartását nemcsak a csapadékhiány, hanem a párolgás is jelentősen befolyásolja.
A déli part sekélyebb részein emiatt különösen látványos a változás: egyre nagyobb területek kerülnek szárazra, és a strandolóknak is egyre messzebb kell gyalogolniuk, hogy megfelelő mélységű vízhez érjenek.
Már nincs messze a 2003-as mélypont
A mostani helyzet azért is figyelemre méltó, mert a Balaton már csak néhány centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól. A történelmi mélypontot 2003. október 4-én regisztrálták, amikor mindössze 23 centiméteres átlagos vízállást mértek. A mostani érték ettől már csak 11 centiméterrel magasabb. A következő időszak időjárása ezért kulcsfontosságú lehet: tartósabb, nagyobb mennyiségű csapadék nélkül a tó vízszintje tovább csökkenhet.
Fonyódnál pedig közben már olyan partszakaszok és mederrészek kerülnek elő, amelyeket normálisabb vízállás mellett teljesen elfed a Balaton:
A balatonalmádi La Villa étlapján a tésztáktól a hús- és halételekig széles a választék. Mi két csirkés főétellel és egy levessel teszteltük.
A változás különösen feltűnő egy 315 hektáros erdőtömb déli–délnyugati kitettségű, meredek és gyakran köves hegyoldalain.
Könnyen drága mulatság lehet az őszi gombászás, ha valaki a teli kosár reményében figyelmen kívül hagyja a természetvédelmi szabályokat.
A szombathelyi Pelikán Park közelében található vendéglátóhely történetében idén januárban kezdődött új fejezet.
Egy korszak zárul le a Járai-házaspár életében: végleg megválnának ikonikus otthonuktól - ennyiért árulják a budapesti ingatlant
A lakáshoz kádas fürdőszoba, kamra, beépített szekrényes közlekedő és egy saját pincerész is tartozik.
Ezen a vidéki településen vett magának újabb templomot Varnus Xavér: elárulta, mire készül a baranyai zsákfaluban
Az orgonaművész ma már világpolgárként él, idejét magyarországi, kanadai, berlini és olaszországi otthonai között osztja meg.
Megszereztük a legízesebb magyaros töltött paprika receptjét: egészen más kerül bele, mint gondolnád
A töltött paprika az egyik legegyszerűbb, mégis szerethető magyaros fogásunk: nem kell túlfűszerezni, a titka inkább a jó alapanyagokban és az eltalált arányokban rejlik.
Van egy különleges hely a Hajdú-Bihar vármegyei Nagyhegyes határában, amelyről első látásra aligha gondolná az ember, milyen történetet rejt. Ez a Kráter-tó.
Ezen az eldugott, vidéki tanyán él most a legendás magyar színésznő: ezért költözött az aprócska mobilházba Fodor Annamária
Ismerős környezetben kezdett új fejezetet Fodor Annamária: egy olyan tanyára költözött, amelyhez mintegy negyven év emlékei kötik.
Újabb vita robbant ki a siófoki viharjelző obszervatórium körül: magas épületek közé szorult az állomás.
Nem hozta a várt számokat az idei balatoni szezon Siófokon: jelentősen visszaesett a vendégszám a fizetős strandokon, miközben a korábban sokak által várva-várt, immár felújított...
Nem maradt sokáig szabadlábon a Börzsönyben felbukkant különleges vadállat.
Földrengés volt Nagykálló térségében. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés.
Szedd magad alma 2026 ősz: felejtsd el a méregdrága boltit, most csapj le az akciókra + megyei lista
Aki télire szeretne betárazni, most ősszel még olcsóbban juthat friss almához: mutatjuk is, 2026-ban hol mindenhol lehet „Szedd magad” akcióban almát szedni.
Péterfy Boriék is jönnek, tökös-mákos rétesből sem lesz hiány: ezért érdemes az Őrség felé venni az irány
Szeptember 18. és 20. között ismét megrendezik az Őrségi Tökfesztivált, amely idén is több őrségi településen kínál programokat.
Hamarosan ismét működésbe léphet Veszprém belvárosának egyik jól ismert régi látványossága. A csaknem negyvenéves alkotás a hétvégén visszakerült a helyére, miután komolyabb felújításon esett át.
Országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességgel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja ezen a hétvégén.
Atyaég, mi folyik Szombathelyen? Eltűnt a "falloszszobor”: a ferencesek inkább egy szexshop elé tennék
Eltűnt a szombathelyi Szent Erzsébet térről egy különös, évtizedek óta ott álló alkotás, amelyet az utóbbi időben egyre többen falloszként értelmeztek.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.