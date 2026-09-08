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Szennyezett a csapvíz ezen a vidéki településen? Iskolákban, otthonokban is teljes ellenőrzéseket rendeltek el

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 10:17

Újabb vízvizsgálatokat indít Tata önkormányzata, miután több városi intézményben is határérték feletti értékeket mutattak ki. A vizsgálatokat valamennyi önkormányzati fenntartású intézményre kiterjesztik, az iskolákban pedig a tankerülettel együttműködve végeznének külön ellenőrzést.

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A Kemma.hu szerint a tatai önkormányzat nem szeretne egyetlen intézmény vizsgálati eredményéből következtetni a város vízminőségére, ezért szélesebb körű ellenőrzést indított. Mintát vesznek az óvodákban, bölcsődékben és más önkormányzati intézményekben is.

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Az iskolákban szintén független vizsgálatot szeretnének végezni, erről a tankerülettel egyeztetnek. Az önkormányzat szerint fontos, hogy a gyerekek biztonsága érdekében megbízható vizsgálati eredmények álljanak rendelkezésre. A vizsgálatok a régi SZTK teljes épületére is kiterjednek. Az épületben működik többek között a Pedagógiai Szakszolgálat, orvosi rendelők, fogorvosi ellátás és a múzeum több irodája.

A tankerület korábbi vizsgálata a Pedagógiai Szakszolgálatnál is problémát mutatott a vízminőséggel. Az önkormányzat ezért saját mintát vett a szakszolgálatnál, valamint a teljes épületből is, és a mintákat független laboratóriumi vizsgálatra küldte. Az eredmények várhatóan a következő hét elején készülnek el, az önkormányzat pedig tervei szerint nyilvánosságra hozza azokat.

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A nyári szünet miatt is lehet eltérés

A korábbi vizsgálatok több tatai, tankerület által fenntartott intézményben határérték feletti értékeket mutattak. A tankerület ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az eredményeket befolyásolhatta a nyári szünet miatt kialakult pangóvíz.

Több intézményben ugyanis hosszabb ideig alig használták a vízhálózatot. A hosszabb ideig álló víz összetétele megváltozhat, ugyanakkor ez önmagában még nem bizonyítja, hogy a határérték feletti értékeket a pangóvíz okozta.

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Az érintett hálózatokat időközben átmosták, és további vizsgálatokat is kértek. Amíg a szükséges ellenőrzések és intézkedések nem zárulnak le, több érintett intézményben elővigyázatosságból nem javasolják a csapvíz fogyasztását. A tankerület ezért palackozott, illetve ballonos vagy tartályos vizet biztosított az intézményekben.

 

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A Pénzcentrum felmérést készít arról, hogyan látják az emberek a palackvisszaváltási rendszer működését. Kutatásunkban többek között azt vizsgáljuk, mennyire vált be a rendszer, milyen gyakran viszik vissza a palackokat, hogyan használják fel a visszakapott összeget, illetve mit gondolnak a készpénzes visszafizetés esetleges megszüntetéséről.
Címlapkép: Getty Images
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