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Gólöröm helyett: vaddisznók randalíroztak a balatoni focipályán, veszélybe kerültek a meccsek is + Fotók
Szomorú látvány fogadta szombat reggel a Balatonalmádi Sportközpont munkatársait: vaddisznók jutottak be éjszaka a területre, és több helyen feltúrták az élőfüves labdarúgópályát.
A Sportközpont közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a kamerafelvételek alapján az állatok hajnali 2 és 3 óra között jutottak be a területre. Több ponton feltúrták a gondozott füves pályát, amelynek fenntartására az egyesület folyamatosan jelentős összegeket és sok munkát fordít. A károk miatt azonnal át kellett szervezni a Városi Sportnaphoz kapcsolódó gyermeklabdarúgó-tornát. Egy ideig az is kérdéses volt, hogy a mérkőzéseket egyáltalán meg lehet-e tartani.
A történtek a következő hetekben is okozhatnak szervezési nehézségeket, hiszen a Sportközpontban rendszeresen tartanak utánpótlás- és felnőttedzéseket, bajnoki mérkőzéseket, valamint Bozsik-programokat. Az egyesület azt szeretné, hogy a pálya sérülései ellenére minél több eseményt meg tudjanak tartani. Mint írták, a helyreállításon már dolgoznak a szakemberek. Közben olyan intézkedéseket is tesznek, amelyekkel szeretnék megakadályozni, hogy a vaddisznók ismét bejussanak a sportközpont területére.
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