2026. szeptember 7. hétfő Regina
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Wildlife park
HelloVidék

Gólöröm helyett: vaddisznók randalíroztak a balatoni focipályán, veszélybe kerültek a meccsek is + Fotók

HelloVidék
2026. szeptember 7. 13:45

Szomorú látvány fogadta szombat reggel a Balatonalmádi Sportközpont munkatársait: vaddisznók jutottak be éjszaka a területre, és több helyen feltúrták az élőfüves labdarúgópályát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Sportközpont közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a kamerafelvételek alapján az állatok hajnali 2 és 3 óra között jutottak be a területre. Több ponton feltúrták a gondozott füves pályát, amelynek fenntartására az egyesület folyamatosan jelentős összegeket és sok munkát fordít. A károk miatt azonnal át kellett szervezni a Városi Sportnaphoz kapcsolódó gyermeklabdarúgó-tornát. Egy ideig az is kérdéses volt, hogy a mérkőzéseket egyáltalán meg lehet-e tartani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A történtek a következő hetekben is okozhatnak szervezési nehézségeket, hiszen a Sportközpontban rendszeresen tartanak utánpótlás- és felnőttedzéseket, bajnoki mérkőzéseket, valamint Bozsik-programokat. Az egyesület azt szeretné, hogy a pálya sérülései ellenére minél több eseményt meg tudjanak tartani. Mint írták, a helyreállításon már dolgoznak a szakemberek. Közben olyan intézkedéseket is tesznek, amelyekkel szeretnék megakadályozni, hogy a vaddisznók ismét bejussanak a sportközpont területére.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #foci #sport #labdarúgás #károk #gyermekek #hellovidék #focimeccs #vadállatok #állatok #bajnoki

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:16
14:01
13:53
13:52
13:45
Pénzcentrum
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok
Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
Ezekben az országokban éri meg igazán nyugdíjba menni 2026-ban: a korábbi fizetés 80 százaléka is megmaradhat
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 7. hétfő
Regina
37. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2
3 hete
Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére
3
2 hete
Saját templom, kilátótorony és nyeregszoba: ilyen volt Failoni Donatella és Oszter Sándor legendás vidéki birtoka
4
1 hete
Már csak egy napig lesznek strandok: szeptembertől nagy változás jön a Balaton-parton
5
4 napja
Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 13:03
Dúl a kamatháború a magyar bankokban: rég volt ilyen olcsó milliókhoz jutni, itt vannak a legjobb ajánlatok
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 7. 10:01
Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
Agrárszektor  |  2026. szeptember 7. 13:33
Elképesztő: így formálja át a mesterséges intelligencia az élelmiszer-ellátásunkat