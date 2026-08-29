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Székely Bertalan A mohácsi csata című festménye
Kvíz

Kvíz: Mennyit tudsz mohácsi ütközetről? Lássuk, figyeltél-e történelemórán!

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 17:57

A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mai kvíz a Mohács történetéhez kapcsolódó fontos eseményeket, személyeket és összefüggéseket veszi sorra. Nemcsak arra kérdezünk rá, mikor és hol zajlott az ütközet, hanem arra is, milyen politikai és katonai helyzet vezetett a vereséghez, és milyen következményei lettek a magyar történelemben.

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Kvíz: Mennyit tudsz mohácsi ütközetről? Lássuk, figyeltél-e történelemórán!

1/10 kérdés
A mohácsi csata 1526-ban, 500 évvel ezelőtt zajlott augusztus 29-én. Ki vezette az Oszmán Birodalom hadseregét?
I. Szulejmán szultán
II. Bajazid szultán
II. Murád szultán
I. Mehmed szultán
2/10 kérdés
Ki volt Magyarország királya a mohácsi csata idején?
Hunyadi Mátyás
I. Ferdinánd
II. Ulászló
II. Lajos
3/10 kérdés
Hány éves volt II. Lajos a mohácsi csata idején?
16 éves
28 éves
20 éves
24 éves
4/10 kérdés
Melyik korábbi magyarországi erősség elfoglalása jelezte 1521-ben, hogy az oszmán veszély rendkívül súlyossá vált?
Temesvár
Nándorfehérvár
Szigetvár
Eger
5/10 kérdés
Ki volt a magyar sereg főparancsnoka a mohácsi csatában?
Szapolyai János
Zrínyi Miklós
Tomori Pál
Báthory István
6/10 kérdés
Mekkora túlerőben volt az oszmán sereg a magyarhoz képest?
háromszoros túlerőben voltak
ötszörös túlerőben volt az oszmán haderő
másfélszerese volt az ellenséges haderő a magyar seregnek
nagyjából ugyanannyian voltak
7/10 kérdés
Mi történt II. Lajossal a mohácsi csata után?
visszavonulás után a pestis vitte el a sátrában
a megáradt Csele-patak iszapjába fulladt
a szultán elfogta, lefejeztette és levágott fejét pedig győzelmi trófeaként a sátra elé tűzette
elmenekült, a magyar trónról lemondott, haláláig a cseh trónon uralkodott
8/10 kérdés
Ki lett II. Lajos halála után az egyik legfontosabb trónkövetelő Szapolyai János mellett?
V. Károly
I. Zsigmond
Habsburg Ferdinánd
I. Miksa
9/10 kérdés
Milyen alapon tartott igényt Habsburg Ferdinánd a magyar trónra?
nagybátyja, János Albert későbbi lengyel király révén, aki a jogos örökös volt, ám lemondott Ferdinánd javára
felesége, Magyarországi Anna, valamint testvére, Ausztriai Mária és a korábban megkötött Habsburg–Jagelló házassági szerződés (1506) értelmében
II. Ulászló egyenesági örököseként
nagyanyja, Ausztriai Erzsébet királyné, magyar királyi hercegnő Árpádházi ősei révén
10/10 kérdés
A mohácsi csatát követően 1541-ben Buda török kézre került és az ország három részre szakad. Melyik államalakulat nem tartozott a három rész közé?
Királyi Magyarország
Horvát Királyság
Hódoltság
Erdélyi Fejedelemség

Címlapkép: Székely Bertalan A mohácsi csata című festménye

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Címlapkép: Getty Images
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