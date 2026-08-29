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A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mai kvíz a Mohács történetéhez kapcsolódó fontos eseményeket, személyeket és összefüggéseket veszi sorra. Nemcsak arra kérdezünk rá, mikor és hol zajlott az ütközet, hanem arra is, milyen politikai és katonai helyzet vezetett a vereséghez, és milyen következményei lettek a magyar történelemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Kvíz: Mennyit tudsz mohácsi ütközetről? Lássuk, figyeltél-e történelemórán! 1/10 kérdés A mohácsi csata 1526-ban, 500 évvel ezelőtt zajlott augusztus 29-én. Ki vezette az Oszmán Birodalom hadseregét? I. Szulejmán szultán II. Bajazid szultán II. Murád szultán I. Mehmed szultán Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt Magyarország királya a mohácsi csata idején? Hunyadi Mátyás I. Ferdinánd II. Ulászló II. Lajos Következő kérdés 3/10 kérdés Hány éves volt II. Lajos a mohácsi csata idején? 16 éves 28 éves 20 éves 24 éves Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik korábbi magyarországi erősség elfoglalása jelezte 1521-ben, hogy az oszmán veszély rendkívül súlyossá vált? Temesvár Nándorfehérvár Szigetvár Eger Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt a magyar sereg főparancsnoka a mohácsi csatában? Szapolyai János Zrínyi Miklós Tomori Pál Báthory István Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora túlerőben volt az oszmán sereg a magyarhoz képest? háromszoros túlerőben voltak ötszörös túlerőben volt az oszmán haderő másfélszerese volt az ellenséges haderő a magyar seregnek nagyjából ugyanannyian voltak Következő kérdés 7/10 kérdés Mi történt II. Lajossal a mohácsi csata után? visszavonulás után a pestis vitte el a sátrában a megáradt Csele-patak iszapjába fulladt a szultán elfogta, lefejeztette és levágott fejét pedig győzelmi trófeaként a sátra elé tűzette elmenekült, a magyar trónról lemondott, haláláig a cseh trónon uralkodott Következő kérdés 8/10 kérdés Ki lett II. Lajos halála után az egyik legfontosabb trónkövetelő Szapolyai János mellett? V. Károly I. Zsigmond Habsburg Ferdinánd I. Miksa Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen alapon tartott igényt Habsburg Ferdinánd a magyar trónra? nagybátyja, János Albert későbbi lengyel király révén, aki a jogos örökös volt, ám lemondott Ferdinánd javára felesége, Magyarországi Anna, valamint testvére, Ausztriai Mária és a korábban megkötött Habsburg–Jagelló házassági szerződés (1506) értelmében II. Ulászló egyenesági örököseként nagyanyja, Ausztriai Erzsébet királyné, magyar királyi hercegnő Árpádházi ősei révén Következő kérdés 10/10 kérdés A mohácsi csatát követően 1541-ben Buda török kézre került és az ország három részre szakad. Melyik államalakulat nem tartozott a három rész közé? Királyi Magyarország Horvát Királyság Hódoltság Erdélyi Fejedelemség Eredmények Címlapkép: Székely Bertalan A mohácsi csata című festménye A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

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