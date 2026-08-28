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Nagyot néztek a kutatók: eddig nem ismert új halfaj került elő a Dunából
Új halfaj jelenlétét sikerült első alkalommal bizonyítani Magyarországon: a szávai állasküsz egy példánya június végén került elő a Dunából, Paks közelében. A halkutatók már korábban számítottak arra, hogy a faj elérheti a magyarországi vizeket, most azonban először került elő olyan példány, amely alapján biztosan igazolható a jelenléte.
A Duna magyarországi szakasza ismét tartogatott meglepetést a halkutatók számára. Június 29-én, az Uszódnál végzett halfaunisztikai mintavétel során egy olyan halfaj példányát fogták ki, amelynek magyarországi jelenlétét eddig nem sikerült bizonyítani. A szávai állasküsz (Alburnus sava) a Paksi Atomerőmű kibocsátásának monitorozásához kapcsolódó mintavétel során került elő – adta hírül a Pénzcentrum a Halászat folyóirat nyomán.
A halat a Duna uszódi szakaszán, a strand alatti kövezés előtti nyílt vízben, egy küszcsapatban találták meg. A nappali mintavételhez nagy teljesítményű elektromos halmintavevő eszközt használtak.
Már korábban számítottak a megjelenésére
A felfedezés azért is érdekes, mert a szávai állasküsz magyarországi felbukkanása nem teljesen váratlan. Halkutatók már 2024-ben jelezték, hogy a délebbi folyószakaszokon tapasztalt terjedése miatt előbb-utóbb a magyarországi Duna-szakaszon is megjelenhet.
A faj a Száva teljes vízrendszerében megtalálható, és a Duna középső vízgyűjtőjében is terjedőben van. A Magyar Haltani Társaság szerint a mostani lelet ennek a gyors terjedésnek lehet az egyik fontos bizonyítéka.
A szávai állasküszöt 2017-ben írták le önálló fajként a Száva vízrendszeréhez tartozó Kulpa folyóból. Tudományos neve, az Alburnus sava is a Szávára utal. A faj folyóvízi vándorhal, vagyis életciklusa során a folyó rendszerén belül mozog, íváskor pedig a felsőbb folyószakaszokat is felkeresi.
Elsőre könnyű lenne összekeverni a küsszel
A szávai állasküsz külseje alapján nem feltétlenül tűnik különlegesnek. A közönséges küszhöz (Alburnus alburnus) hasonló, ezért laikusként könnyű lenne összetéveszteni a két halat.
A szakemberek azonban több olyan bélyeget is vizsgálnak, amelyek segítségével elkülöníthetők egymástól. Ilyen például az oldalvonal mentén található pikkelyek száma. A küsznek jellemzően kevesebb, az állasküszöknek viszont jóval több pikkelyük van ezen a szakaszon. Fontos különbség a hasi él pikkelyezettsége és az úszók szerkezete is.
A most előkerült példány sem volt kicsi: teljes testhossza 212 milliméter, az úgynevezett standard testhossza pedig 187 milliméter volt. Az oldalvonal mentén 63 pikkelyt számoltak meg rajta, ami jól illeszkedik a szávai állasküsz ismert jellemzőihez.
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Nem egyszerűen egy „újonnan betelepült” halról van szó
A felfedezés értelmezésénél fontos különbséget tenni aközött, hogy egy halfaj most jelent meg először Magyarországon, vagy most sikerült először bizonyítani a jelenlétét.
Az állasküszök történeti magyarországi előfordulásáról ugyanis már korábban is születtek feljegyzések. Ezeket azonban a modern halkutatás nem tudta minden esetben megerősíteni. Több régi példányról utólag kiderült, hogy nem állasküsz, hanem közönséges küsz vagy más halfaj volt, így a szávai állasküsznek mostanáig nem volt bizonyított, jelenkori magyarországi előfordulása.
Ezért a mostani dunai példány tudományos szempontból különösen fontos: nem pusztán egy érdekes hal került elő, hanem első alkalommal sikerült bizonyítani, hogy a szávai állasküsz a Duna magyarországi szakaszán is jelen van.
Három dunai állasküszfajt tartanak számon
Az állasküsz elnevezés ráadásul nem egyetlen halfajt takar. A Duna vízrendszeréből jelenleg három állasküszfajt tartanak számon: az állasküszt (Alburnus mento), a szávai állasküszt (Alburnus sava) és az al-dunai állasküszt (Alburnus danubicus). A szávai állasküsz a Száva vízrendszerében, illetve a Duna középső vízgyűjtőjén honos. A kutatók szerint a faj terjedése azért is figyelemre méltó, mert a magyarországi megjelenését már korábban valószínűsítették.
A mostani példány így egyfajta mérföldkő a hazai halfauna kutatásában: egy újabb olyan halfaj jelenlétét sikerült igazolni, amelyről néhány éve még csak azt lehetett mondani, hogy várhatóan elérheti Magyarországot.
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