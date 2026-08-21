Pénteken akár 38 fokos csúcshőmérséklettel és heves zivatarokkal tetőzik a hőség, a hétvégén azonban fokozatosan mérséklődik a kánikula.
Kiszáradt a Tarna is: nemcsak a folyó, az egész vízi élővilág óriási bajban van
Újra száraz a Tarna több szakasza: a helyzet nemcsak látványos, hanem természetvédelmi szempontból is komoly figyelmeztetés. A Cered térségében eredő, mintegy 105 kilométer hosszú vízfolyásnak már 2022-ben is voltak teljesen kiszáradó szakaszai, idén pedig ismét több helyen eltűnt a víz a mederből. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság júliusban arról számolt be, hogy a tartós csapadékhiány és a rendkívüli meleg miatt a Tarna egyes szakaszai már kiszáradtak.
Az elmúlt öt évben másodszor száradt ki a Tarna, a Bükki Nemzeti Park (BNPI) területének egyik legfontosabb vízfolyása. A mostani helyzet a vízfolyás több részét érinti. Kápolna, Verpelét és Szajla térségében is olyan szakaszok alakultak ki, ahol a mederben már csak néhány természetes mélyedésben maradt víz. Ez különösen súlyos a Tarna élővilága szempontjából, hiszen a folyó és vízrendszere értékes halfaunának ad otthont - írta a nemzeti park.
Egy 2022-ben publikált, majd későbbi kutatásokkal is kiegészített halfaunisztikai vizsgálat szerint a 105 kilométeres Tarnából 1979 és 2022 között összesen 41 halfaj került elő. A fajok között számos természetesen honos és természetvédelmi szempontból értékes hal található. A kutatók azt is kimutatták, hogy 2022 nyarán a Tarna középső, Aldebrő és Tarnaméra közötti szakasza több mint másfél hónapig száraz volt.
Nem csak egy folyó tűnik el, amikor kiszárad a meder
A kiszáradás nem egyszerűen azt jelenti, hogy eltűnik a víz a mederből. Vele együtt az élőhely is megszűnik, ami különösen érzékenyen érintheti a vízhez kötődő fajokat. A korábbi kutatások szerint a Tarna halfaunája természetvédelmi szempontból is jelentős: a vizsgált vízfolyásokból kimutatott fajok között 12 védett és egy fokozottan védett halfaj is szerepel. A folyóban olyan fajokat is megfigyeltek, mint a sujtásos küsz, a kövicsík, a halványfoltú küllő és a magyar bucó.
A kiszáradó vízfolyások ráadásul egymástól elszigetelt élőhelyekké válhatnak. Ha egy teljes vízrendszerben eltűnik a víz, a későbbi újratöltődéskor sem biztos, hogy minden faj vissza tud települni.
Egyre több vízfolyás küzd a kiszáradással
A Tarna esete nem egyedi. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság júliusi tájékoztatása szerint a Tarna mellett több környékbeli vízfolyáson is jelentős vízhiány alakult ki. A folyót tápláló időszakos és állandó mellékvízfolyások jelentős része szintén kiszáradt vagy a kiszáradás közelébe került. A vízszint érdemi emelkedéséhez jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség a vízgyűjtő területen.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A probléma közben messze túlmutat a Tarna vízgyűjtőjén. Az elmúlt években több alkalommal is súlyos aszály sújtotta az országot, miközben a kis- és közepes vízfolyások egyre érzékenyebben reagálnak a csapadékhiányra.
A felszín alatti vízkészletek miatt is fontos a helyzet
A kiszáradó patakok és folyók nemcsak a felszínen látható vízhiányra hívják fel a figyelmet. A felszíni vízfolyások vízhozamának jelentős részét a felszín alatti vizek táplálják, így a vízfolyások állapota a mélyben lévő vízkészletekről is árulkodhat. Magyarországon az ivóvízellátásban is kiemelt szerepük van a felszín alatti vízkészleteknek: a hivatalos stratégiai dokumentumok szerint a hazai ivóvízkészlet mintegy 95 százaléka ilyen forrásból származik.
A mostani helyzet ezért jóval több annál, mint hogy egy nyári aszályban kiszáradt egy folyó. A Tarna ismételt eltűnése arra figyelmeztet, hogy a víz egyre nagyobb érték, a csapadék helyben tartása, a vízkészletek megőrzése és a vízfolyások természetes állapotának helyreállítása pedig nem pusztán természetvédelmi kérdés, hanem hosszú távú társadalmi érdek is.
7+1 vadregényes hazai kaland az ünnepi hétvégére: barlangi túra, szafari és naplemente a buckák között
Ha már unjuk a tömeget és a betonrengeteget, az augusztus 20-i hosszú hétvégén érdemes egy kicsit vadabb vizekre evezni.
Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a Ráckevei Duna-ág vízszintjének csökkentéséről.
Egyszerre zöldség és gyümölcs is, piros bogyókat terem, mutatós a kertben, ráadásul még cserépben is vígan elvan. Na, mi lehet ez? Hát az eperspenót!
Újra szabadon repülhet az a fiatal rétisas, amelyet június elején, Mórahalom közelében találtak röpképtelenül a határrendészek.
Egészen szokatlan arcát mutatja idén nyáron a Tisza-tó: a Tiszavalki-medence jelentős része már szárazon áll, és a sekélyebb területeken a vízitúrázók is akadályokba ütközhetnek.
Mi épül Balatonfüred szívében? Az egykori napközis tábor helyén 69 lakásos prémium lakópark készül, a Kisfaludy strand közelében már el is indult az előértékesítés.
A Balaton alacsony vízállása most újabb különös meglepetést tartogatott: Balatonfenyvesnél egy régi horgászladik maradványai kerültek elő a tómederből.
40 éve dübörög a rock Sitkén: augusztus 20–22. között ismét megtelik zenével a kápolna melletti domboldal, a legendás fesztivál pedig idén is visszatér.
9+1 ingyenes vidéki program augusztus 20-ra: virágkocsik, honfoglalók és egy rakás szuper koncert vár az ünnepen
Összeszedtük, merre érdemes venni az irányt augusztus 20-án, ha a tűzijáték mellett koncertet, fesztivált, jó kaját vagy éppen egy rendes vidéki kiruccanást is bezsebelnénk.
Több száz kilogrammos, szinte teljesen ép szobor került elő a Duna medréből Dunaújvárosnál. A különleges leletet búvárok találták meg, kiemeléséhez pedig további segítségre is szükség...
A hazai szakember szerint a Balaton jövőképe nagyjából azt az állapotot tükrözi, amely a Velencei-tónál már ma is megfigyelhető.
Drámai számokban az idei nyár: 1588 hektárnyi halastó száradt ki eddig Magyarországon, miközben 20 halgazdaságban csaknem 280 tonna hal pusztult el.
Már csak néhány sekély vízfolt maradt a Kolon-tóból, de ezek most még valóságos svédasztalt jelentenek a vonulásra készülő madaraknak. A Kiskunsági Nemzeti Park szerint a...
Szerdán kezdődik a négynapos Strand Fesztivál Zamárdiban, ahol magyar és külföldi előadók koncertjei, a Balaton legnagyobb tűzijátéka, valamint számos más kulturális és gasztronómiai program is...
Három napon át pezseg majd Kaposvár: szeptember 3. és 5. között ismét megtelik élettel a belváros a Rippl-Rónai Fesztiválon.
Augusztus 20-án újra kinyit a Miskolctapolcai Barlangfürdő, emellett fényfesztivállal, repülőtéri programokkal, állatkerti születésnappal és éjszakai futóversennyel várnak.
Nemcsak a mezőgazdaságban és a kisebb vízfolyásokon látszik az idei aszály hatása: a vasi horgászvizek közül is egyre több kerül kritikus helyzetbe.
Balatonkenesén több mint 2,5 tonna, Siófokon pedig további közel 900 kilogramm pontyot engedtek szabadon.
-
Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.