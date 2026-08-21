2026. augusztus 21. péntek Sámuel, Hajna
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Shawns Creek-et magas természetvédelmi értékű patakként tartják nyilván, de már régóta nincs folyóvize; a Warrumbungles Nemzeti Park lábánál található, Új-Dél-Walesben
HelloVidék

Kiszáradt a Tarna is: nemcsak a folyó, az egész vízi élővilág óriási bajban van

HelloVidék
2026. augusztus 21. 10:45

Újra száraz a Tarna több szakasza: a helyzet nemcsak látványos, hanem természetvédelmi szempontból is komoly figyelmeztetés. A Cered térségében eredő, mintegy 105 kilométer hosszú vízfolyásnak már 2022-ben is voltak teljesen kiszáradó szakaszai, idén pedig ismét több helyen eltűnt a víz a mederből. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság júliusban arról számolt be, hogy a tartós csapadékhiány és a rendkívüli meleg miatt a Tarna egyes szakaszai már kiszáradtak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt öt évben másodszor száradt ki a Tarna, a Bükki Nemzeti Park (BNPI) területének egyik legfontosabb vízfolyása. A mostani helyzet a vízfolyás több részét érinti. Kápolna, Verpelét és Szajla térségében is olyan szakaszok alakultak ki, ahol a mederben már csak néhány természetes mélyedésben maradt víz. Ez különösen súlyos a Tarna élővilága szempontjából, hiszen a folyó és vízrendszere értékes halfaunának ad otthont - írta a nemzeti park.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy 2022-ben publikált, majd későbbi kutatásokkal is kiegészített halfaunisztikai vizsgálat szerint a 105 kilométeres Tarnából 1979 és 2022 között összesen 41 halfaj került elő. A fajok között számos természetesen honos és természetvédelmi szempontból értékes hal található. A kutatók azt is kimutatták, hogy 2022 nyarán a Tarna középső, Aldebrő és Tarnaméra közötti szakasza több mint másfél hónapig száraz volt.

Nem csak egy folyó tűnik el, amikor kiszárad a meder

A kiszáradás nem egyszerűen azt jelenti, hogy eltűnik a víz a mederből. Vele együtt az élőhely is megszűnik, ami különösen érzékenyen érintheti a vízhez kötődő fajokat. A korábbi kutatások szerint a Tarna halfaunája természetvédelmi szempontból is jelentős: a vizsgált vízfolyásokból kimutatott fajok között 12 védett és egy fokozottan védett halfaj is szerepel. A folyóban olyan fajokat is megfigyeltek, mint a sujtásos küsz, a kövicsík, a halványfoltú küllő és a magyar bucó.

A kiszáradó vízfolyások ráadásul egymástól elszigetelt élőhelyekké válhatnak. Ha egy teljes vízrendszerben eltűnik a víz, a későbbi újratöltődéskor sem biztos, hogy minden faj vissza tud települni.

Egyre több vízfolyás küzd a kiszáradással

A Tarna esete nem egyedi. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság júliusi tájékoztatása szerint a Tarna mellett több környékbeli vízfolyáson is jelentős vízhiány alakult ki. A folyót tápláló időszakos és állandó mellékvízfolyások jelentős része szintén kiszáradt vagy a kiszáradás közelébe került. A vízszint érdemi emelkedéséhez jelentős mennyiségű csapadékra lenne szükség a vízgyűjtő területen.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A probléma közben messze túlmutat a Tarna vízgyűjtőjén. Az elmúlt években több alkalommal is súlyos aszály sújtotta az országot, miközben a kis- és közepes vízfolyások egyre érzékenyebben reagálnak a csapadékhiányra.

A felszín alatti vízkészletek miatt is fontos a helyzet

A kiszáradó patakok és folyók nemcsak a felszínen látható vízhiányra hívják fel a figyelmet. A felszíni vízfolyások vízhozamának jelentős részét a felszín alatti vizek táplálják, így a vízfolyások állapota a mélyben lévő vízkészletekről is árulkodhat. Magyarországon az ivóvízellátásban is kiemelt szerepük van a felszín alatti vízkészleteknek: a hivatalos stratégiai dokumentumok szerint a hazai ivóvízkészlet mintegy 95 százaléka ilyen forrásból származik.

A mostani helyzet ezért jóval több annál, mint hogy egy nyári aszályban kiszáradt egy folyó. A Tarna ismételt eltűnése arra figyelmeztet, hogy a víz egyre nagyobb érték, a csapadék helyben tartása, a vízkészletek megőrzése és a vízfolyások természetes állapotának helyreállítása pedig nem pusztán természetvédelmi kérdés, hanem hosszú távú társadalmi érdek is.
Címlapkép: Getty Images
#víz #vízhiány #hal #klímaváltozás #csapadék #vízügy #folyó #aszály #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
10:45
10:24
10:03
09:36
Pénzcentrum
Lassan semmit sem ér a diploma? Megszólaltak a magyar bankok: teljesen átírja a munka világát az AI
Itt a friss lista: ennyibe kerül Magyarország Tortája 2026-ban a magyar cukrászdákban szeletenként - A legtöbb helyen nem emeltek árat
Működik a legális utazási trükk: így ússzák meg fillérekből a hosszú hétvégét a legélelmesebb magyarok
Magyar kertek elfeledett szuperzöldsége: az aszály sem győzi le, és még édes bogyókat is terem
Ez már a Holdról is látszik: rengeteg magyar gyerek tengődik a szegénységi küszöb alatt, innen borzasztó nehéz lesz kitörni
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 21. péntek
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Falusi Mariann: meseszép kertje a nyári aszályban is csudazöld birodalom
2
1 hete
Nem lesz tűzijáték augusztus 20-án: lefújták az ünnepi programot
3
1 hete
Farkasfalka csapott le egy juhnyájra Kazincbarcikánál: videó is készült a támadásról
4
1 hete
Pesti ház áráért eladó Oszter Sándor legendás balatoni villája: hatalmas birtok, pazar panoráma
5
2 napja
Végleg eltűnik a legendás Balaton-parti napközis tábor: 69 lakásos luxuslakópark épül a helyére
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 21. 10:03
Nyugdíj utalás 2026 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 21. 08:07
Kiadták a riasztást: 38 fokos hőség mellett jégesővel és felhőszakadással tarol le a hirtelen ítéletidő
Agrárszektor  |  2026. augusztus 21. 11:31
Durva dolog történt Budapesten: 26 éve nem volt erre példa