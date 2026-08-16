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Csallóközi Vásár 2026: itt a dunaszerdahelyi vásár időpontja és minden fontos tudnivaló
Szeptember végén ismét megrendezik a Csallóközi Vásárt a szlovákiai Dunaszerdahelyen. A 44. Csallóközi Vásár háromnapos kirakodóvásárral, koncertekkel, gasztronómiai kínálattal és családi programokkal várja a magyarországi látogatókat is. Összegyűjtöttük, amit a dunaszerdahelyi vásár időpontjáról, helyszínéről, megközelítéséről és programjairól tudni lehet.
Mikor lesz a Csallóközi Vásár 2026-ban?
A hagyományoknak megfelelően szeptember végén ismét vásár lesz Dunaszerdahelyen: a 44. Csallóközi Vásárt 2026. szeptember 24–26. között rendezik meg. A háromnapos esemény a térség egyik legnagyobb őszi vásári-kulturális rendezvényének számít, amely nemcsak a környékről, hanem Magyarországról is sok érdeklődőt vonz a városba.
Hol lesz a 44. Csallóközi Vásár?
A csallóközi vásár helyszíne Dunaszerdahely, amely Szlovákia délnyugati részén, a Csallóközben található. A város a magyar határtól nem messze fekszik, ezért a vásár a Magyarországról induló látogatóknak is könnyen elérhető, különösen Győr, Komárom, Mosonmagyaróvár vagy Budapest felől. A rendezvény központja hagyományosan a Vásártér és annak környéke: itt kap helyet a kirakodóvásár, a vendéglátós rész és a kísérőprogramok jelentős része is.
Megközelítés autóval Magyarországról
Autóval Dunaszerdahely felé több határátkelő is szóba jöhet: Győr felől a Vámosszabadi–Medve átkelő, Komárom felől a komáromi határátkelő, Mosonmagyaróvár felől pedig Rajka iránya lehet kézenfekvő. Mindhárom átkelőhelytől nagyjából 45–60 perces úttal lehet számolni Dunaszerdahelyig.
A díjköteles autópályákra és gyorsforgalmi utakra Szlovákiában elektronikus autópálya-matricát kell váltani. Bár a határ után Dunaszerdahelyig alsóbbrendű utakon is el lehet jutni, az útvonal tervezésekor érdemes különösen odafigyelni a választott utak típusaira.
Tömegközlekedéssel a Csallóközi Vásárra
Aki tömegközlekedéssel menne a 44. Csallóközi Vásárra, annak leginkább a vonatozás jelent kézenfekvő megoldást. A város a Pozsony–Dunaszerdahely–Komárom vasútvonalon fekszik, így Magyarországon a komáromi állomáson érdemes felszállni. Komárom és Dunaszerdahely között napközben jellemzően óránként indulnak vonatok, az út nagyjából egy órát vesz igénybe. A hazautat azonban érdemes előre megtervezni, mert az esti órákban már kevesebb járat közül lehet választani.
Mit érdemes tudni a 44. Csallóközi Vásárról?
A csallóközi vásár klasszikus vásári forgatag Dunaszerdahelyen: kirakodóvásárral, étel- és italárusokkal, valamint több ponton zajló kísérőeseményekkel. A vásár egyik fontos része a kézműves kínálat, hiszen helyi és környékbeli árusok, alkotók, termelők szép számban kínálják portékáikat. Emellett a gasztronómiai rész is hangsúlyos: a vásári ételek, italok, helyi ízek és a Borkorzó az ínyenceknek is jó okot adhat az indulásra.
Hasznos tippek vásározóknak
A 44. Csallóközi Vásárra érdemes több időt szánni egy egyszerű kirakodóvásárhoz képest, mivel a vásári forgatag felfedezésén túl a gasztronómiai kínálat, a Borkorzó és a kísérőprogramok is könnyen elvisznek néhány órát.
Vásározáshoz fontos a kényelmes cipő, egy extra táska a vásárolt portékáknak, valamint némi tartalék készpénz, a helyszín miatt euróval érdemes készülni. Az árusoknál eltérő fizetési módok működhetnek, ezért nem szabad kizárólag bankkártyára hagyatkozni.
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A korábbi évek tapasztalatai alapján a vásár ideje alatt Dunaszerdahely több forgalmi változtatást is bevezet – például ideiglenes forgalmi rendet, egyirányúsításokat, kijelölt parkolási lehetőségeket. Ezeket a városvezetés néhány nappal a rendezvény kezdete előtt a saját honlapján hirdeti ki.
Vásári programok: koncertek, kulturális és családi események
A Csallóközi Vásár 2026-os zenei programja több műfajt és korosztályt is megszólít. A színpadi kínálatban a rocktól a popon át a mulatósabb, nosztalgikusabb vagy éppen népzenei hangzásig több irány megjelenik; a fellépők között olyan ismert nevek szerepelnek, mint a Tankcsapda, a Wellhello, a Halott Pénz, a No Name, Horváth Charlie, a Csík zenekar, valamint Kökény Attila és Rakonczai Viktor.
A koncertek mellett a 44. Csallóközi Vásár családi és kulturális programokkal is készül. A szervezők minden évben külön programhelyszínt alakítanak ki a gyerekeknek, napközben pedig rendszeresek a kulturális események is: filmvetítések, táncos produkciók, néphagyományhoz kapcsolódó bemutatók és helyi közösségi programok színesítik a vásár kínálatát.
Más kirakodóvásárokat is megnéznél?
Bár a 2026-os vásári szezon lassan a végéhez közeledik, ősszel még akad néhány kirakodóvásár, ami beleférhet a naptárba. A csallóközi vásár mellett sort keríthetünk például a párkányi Simon Júda vásárra, vagy az őszi feketetói vásárra is.
Az országos kirakodóvásárok népszerűsége töretlen, így már most betervezhetjük az olyan nagy múltú vásárok 2027-es meglátogatását, mint a kecskeméti vásár, az Őrségi Vásár vagy a szekszárdi vásár. Ezek évről évre visszatérő időpontokban várják az árusokat és a látogatókat, ezért a következő szezon tervezéséhez is jó kapaszkodót adhatnak.
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