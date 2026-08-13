Farkast kiáltott, de nem jelent meg: álhír volt, hogy vadállatok támadtak juhokra Kazincbarcikán

Semmilyen farkastámadás nem történt Kazincbarcikán, az ezt közzétevő Facebook-oldal azonban nem válaszolt arra, miért terjesztett álhírt, pláne nem létező rendőrségi forrásra hivatkozva.

A kazincbarcikai rendőrség határozottan cáfolja azokat közösségi médiában terjedő híreket, amelyek szerint farkasok támadtak volna egy juhnyájra a város külterületén. Mint közölték: hatóságokhoz semmilyen bejelentés nem érkezett az esettel kapcsolatban, és az álhírt terjesztő oldal állításaival ellentétben helyszíni rendőri intézkedés sem történt.

A napokban a 3700PontHu nevű Facebook-oldalon megjelent bejegyzés szerint Kazincbarcika lakott részétől nem messze, a hétvégi házas övezetben egy farkasfalka végzett csaknem egy tucat juhhal. A cikk azt is állította, hogy információik rendőrségi forrásból származnak, és a helyszínre kiérkező egyenruhások a térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálták.

Nagy Gábor rendőr alezredes, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője azonban minden erre vonatkozó állítást cáfolt. Kijelentette, hogy sem a helyi, sem a vármegyei kapitányságra, sem pedig a 112-es segélyhívóra nem érkezett bejelentés a feltételezett támadásról. Hozzátette, hogy az állítólagos rendőri intézkedésről és a hivatkozott rendőrségi forrásról szóló állításokból semmi sem igaz. A hatóságnak – a lakosság, a helyi vadásztársaságok és a nemzeti park tájékoztatása alapján – jelenleg nincs tudomása arról, hogy farkasok bukkantak volna fel a térségben.

A rendőrség vizsgálja a valótlan híresztelés hátterét. Ennek keretében felvették a kapcsolatot a bejegyzést közzétevő oldal üzemeltetőjével, hogy adja át a cikk alapjául szolgáló bizonyítékokat, de választ egyelőre nem kaptak. A rendőrkapitány felhívta a figyelmet a közösségi médiában történő tartalommegosztás felelősségére, és jelezte, hogy a hatóság mérlegeli a további jogi lépések szükségességét az álhír terjesztése miatt.