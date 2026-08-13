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Megint felbukkant a balatoni „cápa”: hajóról videózták le a magyar tenger szörnyetegét
HelloVidék

Megint felbukkant a balatoni „cápa”: hajóról videózták le a magyar tenger "szörnyetegét"

HelloVidék
2026. augusztus 13. 09:15

Újabb videó járja az internetet egy különös hátúszóról, amely első pillantásra tényleg úgy néz ki, mintha egy cápa úszna a Balatonban. A felvétel Balatonkenesénél készült, a magyarázat azonban jóval prózaibb: ismét egy hatalmas busa mutatta meg magát a vízfelszín közelében.

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„Cápa a Balatonban?! Te láttál már ilyet? Szerinted milyen hal napfürdőzött mellettünk?” – ezzel a kérdéssel osztotta meg Juhász Csaba azt a videót, amelyet néhány napja, hajóról készített Balatonkenesénél. A felvételen egy nagy termetű hal úszik közvetlenül a felszín közelében, a hátúszója pedig valóban megtévesztően hasonlít egy cápa uszonyára.

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A látvány látványos, a magyarázat viszont nem különösebben rejtélyes: nem cápa úszott a hajó mellett, hanem egy busa -írta a Pecaverzum.

Már megint a „balatoni cápa” bukkant fel

Nem ez az első alkalom, hogy a Balatonon készült hasonló felvétel komoly riadalmat kelt. 2024-ben és 2025-ben is terjedtek olyan videók, amelyeken egy vízfelszín közelében úszó, nagy testű hal hátúszója miatt sokan cápára gyanakodtak. A korábbi esetek között még olyan is akadt, amikor a hírek szerint valaki a balatoni nyaralását is lemondta a „cápaészlelés” miatt. A szakemberek szerint azonban nincs ok az aggodalomra.

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója korábban egyértelműen cáfolta, hogy cápa élne a tóban: a cápák nem édesvízi állatok, így a Balatonban való megjelenésük kizárható. A „balatoni cápa” ezért inkább egy vissza-visszatérő legenda, mint valódi veszély.

Másfél méteres, akár 50 kilós busák is úszkálhatnak a tóban

A megtévesztő látványt azok a nagyra nőtt busák okozzák, amelyek még ma is ott élnek a Balatonban. A faj nem őshonos a tóban: a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. szerint 1974-től telepítettek busát a Balatonba, amely később az idegenhonos halfajok elleni halgazdálkodás egyik fontos célpontjává vált. A nagyobb példányok egészen tekintélyes méretűek lehetnek. A mostani „cápaészlelések” kapcsán ismertetett adatok szerint akár 40–50 kilogrammos, másfél méteres, közel 30 éves egyedekkel is találkozhatunk. Ha egy ilyen hal közvetlenül a vízfelszín alatt úszik, nem nehéz egy pillanatra valami egészen mást látni benne.

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A busa ráadásul hajlamos a felszín közelében mozogni, így bizonyos helyzetekben a hátúszója kiemelkedhet a vízből. Egy hajóról, megfelelő szögből rögzítve ez tényleg kísértetiesen hasonlíthat a filmekből ismert cápás jelenetekre.

Van még egy érdekes dolog a balatoni busákkal

A busa balatoni története ennél jóval összetettebb. A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. szerint jelenleg sincs tudományosan bizonyítva, hogy a tóban élő busaállomány természetes úton szaporodna. A társaság korábbi összefoglalója szerint a tó vízrendszerében működő tógazdaságokból ugyanakkor fiatal busák szökhettek be, így a mai állomány eredete sem feltétlenül vezethető vissza kizárólag a több évtizeddel ezelőtti telepítésekhez.

Ha nincs utánpótlás, a balatoni busaállomány idővel természetes módon is csökkenhet. A halgazdálkodási társaság korábbi becslése szerint ilyen körülmények között 25–30 év alatt kikophat a busa a víztérből. A társaság ugyanakkor évről évre jelentős mennyiségű elhullott busát is összegyűjt a tóból.
Címlapkép: Getty Images
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