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Több száz zenész egy színpadon: óriási rockflashmob készül a Balatonnál + Videó
Nem mindennapi bulira készülhetnek a Balaton déli partján nyaralók: augusztus 15-én több száz zenész áll színpadra egyszerre a balatonlellei Napfény Strandon. A CityRocks Flashmob koncertjén olyan rockklasszikusok csendülnek fel, mint a Queen, a Linkin Park vagy a Nirvana, de magyar dalokból sem lesz hiány.
Egyszerre több száz zenész, egy színpad és több tucat ismert rocksláger – augusztus 15-én különleges koncertnek ad otthont a balatonlellei Napfény Strand. A CityRocks Flashmob a szervezők szerint Közép-Európa egyik legnagyobb, több száz zenészt felvonultató rockzenei produkciója, amely ezúttal a Balaton déli partjára érkezik - írta a Sonline.hu.
A különleges formációban gitárosok, basszusgitárosok, dobosok, billentyűsök és énekesek együtt szólaltatják meg az ismert dalokat. A produkció egyik érdekessége éppen az, hogy nem egy hagyományos zenekar lép színpadra: több száz zenész játszik együtt egyetlen óriási formációban.
Queen, Linkin Park és Nirvana is felcsendül
A mintegy kétórás koncert repertoárjában számos nemzetközi rocksláger szerepel. A közönség többek között Queen-, Linkin Park-, Billy Idol-, Lenny Kravitz-, Depeche Mode-, Nirvana-, Twisted Sister- és Green Day-dalokra is számíthat. A hazai rockzene sem marad ki a programból: a beszámoló szerint többek között a Republic, a Tankcsapda, a Bikini és a Road ismert számai is megszólalnak majd. Így a koncert azoknak is tartogat ismerős dallamokat, akik a klasszikus rocktól a magyar rockzenén át a modernebb vonalig többféle stílust kedvelnek.
Ahogy a szervezők közölték, az augusztus 15-i koncert helyszíne a balatonlellei Napfény Strand, a belépés pedig a strand nyugati oldali bejáratánál lesz. Érdemes előre beszerezni a jegyeket, mert teltház esetén a helyszínen már nem biztosítanak jegyvásárlási lehetőséget. A 12 év alatti gyerekek felnőtt kísérővel ingyenesen vehetnek részt a rendezvényen. Ha az időjárás nem kedvezne a koncertnek, a szervezők augusztus 16-át, vasárnapot jelölték ki esőnapnak.
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