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Nem mindennapi életmentés: szomjas sün kért vizet a hevesi tűzoltóktól az oltás után + Videó
Több mint két órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Heves megyében, Átány határában, ahol szabadtéri tűz keletkezett. Az oltás után egy szomjas sün merészkedett az egyenruhásokhoz, akik ivóvízzel kínálták meg. A meglepett tűzoltók videóra is vették a nem mindennapi találkozást, amelynek főszereplője szemmel láthatóan nagyon örült a frissítőnek.
Több mint két órán keresztül küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Átány határában, ahol szabadtéri tűz keletkezett. A hosszadalmas beavatkozás után azonban nemcsak a tűz eloltására kellett figyelniük: a helyszínen egy szomjas sün is segítségre szorult.
A történetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be augusztus 11-én. A tájékoztatás szerint a hevesi egységek a kánikulában dolgoztak a tűz megfékezésén, majd az oltás befejezése után egy, közvetlenül a közelükben tartózkodó sünre lettek figyelmesek - Zsaruhirek.hu.
Nem félt a tűzoltóktól
A kis állat láthatóan nem ijedt meg az egyenruhásoktól, sőt egészen közel merészkedett hozzájuk. A tűzoltók észrevették, hogy a sün szomjas lehet, ezért a náluk maradt ivóvízzel kínálták meg. Az állat nem sokat habozott: azonnal elfogadta a felajánlott vizet, és inni kezdett.
A katasztrófavédelem beszámolója szerint a sün ezután rövid időre a helyszínen dolgozó csapathoz is csatlakozott.
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