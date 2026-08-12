Nem mindennapi életmentés: szomjas sün kért vizet a hevesi tűzoltóktól az oltás után + Videó

Több mint két órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Heves megyében, Átány határában, ahol szabadtéri tűz keletkezett. Az oltás után egy szomjas sün merészkedett az egyenruhásokhoz, akik ivóvízzel kínálták meg. A meglepett tűzoltók videóra is vették a nem mindennapi találkozást, amelynek főszereplője szemmel láthatóan nagyon örült a frissítőnek.

Több mint két órán keresztül küzdöttek a lángokkal a tűzoltók Átány határában, ahol szabadtéri tűz keletkezett. A hosszadalmas beavatkozás után azonban nemcsak a tűz eloltására kellett figyelniük: a helyszínen egy szomjas sün is segítségre szorult.

A történetről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számolt be augusztus 11-én. A tájékoztatás szerint a hevesi egységek a kánikulában dolgoztak a tűz megfékezésén, majd az oltás befejezése után egy, közvetlenül a közelükben tartózkodó sünre lettek figyelmesek - Zsaruhirek.hu.

Nem félt a tűzoltóktól

A kis állat láthatóan nem ijedt meg az egyenruhásoktól, sőt egészen közel merészkedett hozzájuk. A tűzoltók észrevették, hogy a sün szomjas lehet, ezért a náluk maradt ivóvízzel kínálták meg. Az állat nem sokat habozott: azonnal elfogadta a felajánlott vizet, és inni kezdett.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint a sün ezután rövid időre a helyszínen dolgozó csapathoz is csatlakozott.