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Kiszáradt a patak, halak százait kellett SOS kimenteni: több millió forintnyi állomány élete volt a tét + Fotók

HelloVidék
2026. augusztus 13. 16:45

A 2026-os aszály már a kisvízfolyások élővilágát is komolyan veszélyezteti: a Bózsva-patak vízhozama annyira lecsökkent, hogy több mint 815 halat kellett kimenteniük a szakembereknek. A legyengült vízfolyásból védett fajok is előkerültek, a megmentett halállomány természetvédelmi értéke meghaladta a hárommillió forintot.

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Nemcsak a mezőgazdasági területeken és a nagyobb folyókon érezteti hatását az idei írtózatos szárazság. A kisvízfolyások élővilága is egyre nehezebb helyzetbe kerül, ezt mutatja a Bózsva-patakon végrehajtott halmentés is. A rendkívüli aszály miatt a patak vízhozama jelentősen visszaesett, a halak számára pedig egyre kevesebb megfelelő élőhely maradt. A kialakult helyzetben az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei, a helyi horgászegyesület tagjai és a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetségének halőrei közösen kezdték meg a mentést - számoltak be róla Facebookon.

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Több mint 815 halat sikerült kimenteni, amelyeket olyan közeli vízfolyásokba telepítettek át, ahol kedvezőbbek voltak az életfeltételek. A halak a Kemencés- és a Bisó-patakba kerültek.

Védett halak is voltak a veszélybe került állományban

A kimentett halak jelentős részét domolykók alkották, de több védett faj egyedei is előkerültek. A mentés során kövicsíkokat, halványfoltú küllőket és Petényi-márnákat is sikerült biztonságosabb élőhelyre juttatni. Bár ezek a halak sokszor apró termetűek, ökológiai jelentőségük korántsem az.

A kisvízfolyásokban élő fajok fontos szerepet töltenek be a vízi táplálékhálózatban, és hozzájárulnak az élőhelyek biológiai sokféleségéhez. A beszámoló szerint a most megmentett állomány természetvédelmi értéke meghaladta a hárommillió forintot.

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Címlapkép: Getty Images
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