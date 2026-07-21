Súlyos dolgot közöltek, veszélyben a hazai gólyák: ez okozhatja a magyar vidék ikonikus madarainak vesztét

Miért állnak tömegével a gólyák a kiszáradt földeken? Az aszály és a klímaváltozás miatt sokan már attól tartanak, hogy bajban vannak a madarak, ezért segíteni próbálnak nekik étellel, vízzel. A szakemberek szerint azonban a jelenség önmagában természetes: mutatjuk, miért gyűlnek össze most országszerte a fehér gólyák, és hogyan érdemes helyesen cselekedni.

Az elmúlt napokban több helyről is érkeztek beszámolók arról, hogy nagyobb gólyacsapatok jelentek meg a magyarországi földeken, kaszálókon. A látvány sokakban aggodalmat kelt: vajon éhesek, betegek, segítségre szorulnak ezek a madarak? A szakemberek szerint azonban nincs ok az aggodalomra – a gólyák ilyenkor természetes életciklusuk egyik fontos szakaszában vannak.

Legutóbb Gajdos László, az Élő Környezetért felelős miniszter egy közösségi médiás bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy a gyülekező fehér gólyák nem szorulnak emberi segítségre, ezért nem érdemes őket etetni vagy itatni. A miniszter szerint sok megkeresés érkezett az országszerte feltűnő gólyacsapatok miatt, ám a jelenség teljesen természetes.

Ezért állnak csapatokban a gólyák a földeken

Július második felére a fehér gólya fiókák többsége már elhagyja a fészket, és a fiatal madarak egyre gyakrabban kisebb-nagyobb csoportokban mozognak. Ez a vonulás előtti időszak egyik fontos állomása.

A madarak gyakran választanak nyílt, kopárabb területeket, ahol több előnyük is származik a környezetből: könnyebben észreveszik a közeledő ragadozókat, a felszállást segítik a meleg légáramlatok, a napozás pedig a tollazat ápolásában, illetve a külső élősködők visszaszorításában is szerepet játszhat.

Többet árthatunk, mint használunk az etetéssel

Bár jó szándék vezérli azokat, akik élelemmel vagy vízzel próbálnak segíteni, a röpképes, egészséges gólyáknál erre nincs szükség. A természetvédők arra kérik az embereket, hogy ne vigyenek ki számukra eleséget, ne próbálják meg kézből etetni őket, és ne zavarják meg a pihenő csapatokat.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) is rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy a vadon élő madarak emberi etetése csak meghatározott helyzetekben és megfelelő módon lehet hasznos; a helytelen etetés akár károkat is okozhat.

Már készülnek a több ezer kilométeres útra

A most gyülekező gólyacsapatok között sok fiatal madár is van, amelyek életük első nagy vonulására készülnek. A fehér gólyák nyár végén fokozatosan elhagyják költőhelyeiket, és úgynevezett gyülekezőhelyeken pihennek, táplálkoznak, miközben erőt gyűjtenek a hosszú út előtt. Az Európában élő fehér gólyák jelentős része ősszel Afrika felé indul: a kelet-közép-európai állományok jellemzően a Balkánon és a Közel-Keleten át vonulnak, majd több ezer kilométer megtétele után érik el afrikai telelőterületeiket.

A fiatal gólyák számára különösen nagy kihívás az első vándorút, hiszen még nincs tapasztalatuk a hosszú távú vonulásban, az útvonalak és a megfelelő táplálkozóhelyek megtalálásában. Kutatások szerint a vonulás időszaka a fiatal madarak életének egyik legkockázatosabb szakasza, ezért is fontos, hogy a gyülekezőhelyeken zavartalanul pihenhessenek és készülhessenek az útra. A legnagyobb segítség, amit most adhatunk nekik, nem az etetés vagy az itatás, hanem az, ha hagyjuk őket nyugodtan táplálkozni és a természet rendje szerint felkészülni a több ezer kilométeres vándorlásra.