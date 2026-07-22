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HelloVidék

Kihúzták a dugót, leeresztik a Balatont? Videón is megmutatták, mi történt a siófoki zsilipnél

HelloVidék
2026. július 22. 10:15

A kánikula miatt elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a Sió-csatorna Siófok belterületén található, mintegy két kilométeres szakaszán tározott víz. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a víz frissítéséhez most a Balatonból pótolnak, de ez nem jelent balatoni vízeresztést.

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A tartós kánikula a vízminőségre is hatással van: az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Sió-csatorna Siófok belterületén húzódó, mintegy két kilométeres szakaszán tározott víz elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált. Ezért a vízügyi szakemberek vízcserét végeznek a csatornaszakaszon. Az OVF szerint ez a művelet a nyári üzemrend része, és a nagy melegben időről időre szükségessé válhat.

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Ahogy a Facebook-bejegyzésbe írták, a vízcseréhez szükséges friss víz a Balatonból érkezik. Az OVF azonban hangsúlyozta: a vízkészlet megóvása és a takarékos vízfelhasználás érdekében most a korábbi hasonló vízpótlásokhoz képest mintegy feleannyi vizet használnak fel. A művelethez a siófoki vízleeresztő zsilipet rövid időre és csak kis mértékben nyitják meg. Összesen 150 ezer köbméter vizet használnak fel, ami a Balaton vízkészletének mindössze 0,25 tómm-nek megfelelő mennyiség. Ez a tó vízállását az OVF szerint azonban egyáltalán nem befolyásolja.

Egy melegebb napon akár egy centimétert is párologhat a Balaton

A vízügyi szervezet külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani műveletet nem szabad összekeverni a Balaton vízeresztésével. A vízcsere során nem történik a Balaton vízszintjének érdemi csökkentését célzó vízeresztés. Az OVF szerint a felhasznált 150 ezer köbméter víz mindössze 0,25 tómm-nek felel meg, miközben egy melegebb napon a Balaton vízszintje akár egy centimétert is csökkenhet a párolgás miatt.

A Sió-csatorna a siófoki vízszintszabályozó műtárgynál ágazik ki a Balatonból, és a vízügyi rendszerben fontos szerepet tölt be. A siófoki zsilip a tó vízszintszabályozásának kulcsfontosságú létesítménye.

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Tervezetten két napig tart a vízcsere

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vízcserére tervezetten ma és holnap kerül sor. A beavatkozás elsődleges célja a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszának előírt üzemrendjének fenntartása, miközben a vízügyi szakemberek igyekeznek a lehető legtakarékosabban felhasználni a Balaton vízkészletét.

Vagyis a mostani művelet nem azt jelenti, hogy „engedik le a Balatont”: a kánikula miatt a Sió-csatorna egy rövid, belterületi szakaszán szükséges a víz frissítése. 
Címlapkép: Getty Images
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