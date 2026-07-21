Újabb ikonikus épületeket bonthatnak le a Balaton fővárosában: az egyik helyére már szállodát terveznek

Újabb tíz, helyi védelem alatt álló siófoki épület értékeit vizsgáltatja felül az önkormányzat. A listán több, korábban már a védettség megszüntetésének veszélyébe került épület is szerepel, miközben a Petőfi sétány egyik védett villája mellett már egy új szálloda látványterve is felbukkant. A város összesen 800 ezer forintot fizet a felülvizsgálatért.

Siófokon az elmúlt években több, a város történetéhez és balatoni arculatához kötődő régi épület tűnt el, vagy került veszélybe - írta a Magyar Narancs. A helyi védettség ugyan elvileg az építészeti értékek megőrzését szolgálja, a gyakorlatban azonban a tulajdonosi és fejlesztői érdekek időről időre szembekerülnek az örökségvédelemmel.

Most újabb tíz épület értékeit vizsgálják felül

A Siófok önkormányzatának testületi anyagai között szereplő tervezési ajánlat szerint a kaposvári ARKER Várostervező Bt. készíti el a tíz helyi védett épület értékvizsgálatát. A feladat díja épületenként 80 ezer forint, vagyis összesen 800 ezer forint. A vizsgálat többek között az épületek történeti, építészeti és településképi értékeit, állapotát, veszélyeztetettségét és környezetben betöltött szerepét is értékeli. A listán a következő ingatlanok szerepelnek:

a Petőfi sétány 6/1. szám alatti villa,

a Petőfi sétány 6/2. szám alatti villa,

a Petőfi sétány 8/C alatti üdülőépület,

a Mártírok útja 9. szám alatti Mustafa étterem,

a Mártírok útja 15. szám alatti Matróz étterem,

a Horgony utcai Halászati Irodaház,

a Deák Ferenc sétány 4. szám alatti üdülőépület,

a Bajcsy-Zsilinszky út 46. szám alatti Csülök étterem,

a Kálmán Imre sétány 13. szám alatti egykori mozi,

valamint a Fő utca 105. szám alatti Csárdás étterem.

A felülvizsgálat különösen érdekes annak fényében, hogy a Csülök étterem, az egykori mozi és a Csárdás étterem védettségének megszüntetéséről már korábban is döntött volna a képviselő-testület. A 2025 novemberében elfogadott rendeletmódosítás azonban végül nem lépett hatályba, miután felmerült, hogy a döntés előkészítése során a Tervtanács álláspontját nem megfelelően ismertették. A város 2026 márciusában rendelettel rendezte a korábbi módosítás hatályba nem lépésének jogi következményeit.

Az egyik villa mellett már új szállodát terveznek

A mostani értékvizsgálat egyik legérdekesebb helyszíne a Petőfi sétány környéke. Az önkormányzat ugyanis külön ötletpályázatot is meghirdetett a Petőfi sétány és környezetének fejlesztésére. A pályázati kiírás szerint a terület építészeti és városfejlesztési jövőjéről kívánnak új koncepciókat kapni. A környéken ugyanakkor olyan védett épületek is állnak, amelyek fejlesztési szempontból komoly értéket képviselnek. Az egyik, a Petőfi sétány 6/1. és 6/2. szám alatt található villa mellett már egy új szállodára vonatkozó látványterv is megjelent – vagyis a terület jövője nem csupán elméleti városfejlesztési kérdés.

A helyzet jól mutatja a balatoni települések egyik legnagyobb dilemmáját: miként lehet úgy fejleszteni a tóparti területeket, hogy közben ne tűnjenek el azok a századelős villák, régi üdülők és történeti épületek, amelyek miatt Siófok nem egyszerűen egy új szállodákból és társasházakból álló üdülőváros.

A mostani vizsgálat önmagában még nem jelenti azt, hogy bármelyik épület védettségét megszüntetik

A szakértői értékvizsgálat azonban éppen az ilyen döntések egyik fontos előkészítő dokumentuma lehet: az elkészült anyag alapján később megállapíthatják, hogy az egyes épületek továbbra is megfelelnek-e a helyi védelem feltételeinek.

A kérdés azért is érzékeny, mert Siófokon az elmúlt években több régi villa és történeti épület már végleg eltűnt. A helyiek és a város múltjának megőrzéséért aggódó szakemberek számára így minden újabb védett épület felülvizsgálata azt a kérdést is felveti: valódi értékvédelemről van szó, vagy újabb lehetőség nyílhat arra, hogy a régi balatoni épületek helyén modern beruházások jelenjenek meg?