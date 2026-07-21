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Zenétől lesz hangos a Balaton közeli nagyváros: több mint 20 külföldi fellépő érkezik az ingyenes fesztiválra
Július 23. és 25. között ismét zenészek lepik el Veszprém belvárosát. A 2026-os Veszprémi Utcazene Fesztiválon több mint húsz külföldi előadó és zenekar, valamint 15 magyar utcazenész-versenyző lép fel. A koncertek több belvárosi helyszínen zajlanak, a rendezvény ingyenes.
Július 23-án, csütörtökön kezdődik a 2026-os Veszprémi Utcazene Fesztivál, amely három napon át, július 25-ig várja a zenekedvelőket Veszprém belvárosában. A rendezvény egyik különlegessége, hogy a látogatók sétálva szinte egyik koncertből a másikba csöppenhetnek: a programok több utcai és belvárosi helyszínen zajlanak.
A fesztivál hivatalos programjában a nemzetközi fellépők között több mint húsz előadó és zenekar szerepel, köztük dán, spanyol, olasz, bolgár, francia, német, holland, brit, amerikai és más országokból érkező zenészek.
Európa több országából érkeznek zenészek
Itt zenél például a bolgár Bulgarian Cartrader, a dán Chris Grey & The BlueSpand, a francia Ensemble National de Reggae, a német Riders Connection és a holland Mellie Meteors Band is. A programban szerepel a spanyol LaDinamo is, amely különleges, kerékpárra épített zenei produkcióval érkezik. A zenekar több alkalommal is fellép a Szabadság téri Cemix színpadon.
A nemzetközi utcazenészek között ott lesz az amerikai dalszerző Theo Kandel, az olasz Fede Marka és Carlo Poddighe, a svájci Aeto, az argentin One Man Dancing, valamint a spanyol Borja Catanesi is. A fesztivál hivatalos programja szerint a Costa Rica-i és osztrák kötődésű Honahlei szintén több alkalommal zenél Veszprémben.
Több helyszínen zajlanak a koncertek
A fesztivál központi helyszínei között szerepel a Szabadság tér, a Kossuth utca, a Gizella udvar, valamint több belvárosi udvar és színpad.
A Szabadság téren felállított Cemix színpadon csütörtökön többek között a LaDinamo, a Bulgarian Cartrader és a Riders Connection lép fel. Pénteken a Mellie Meteors Band és az Ensemble National de Reggae, szombaton pedig az Opsa Dehëli és a Santa Machete koncertje szerepel a programban.
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A Kossuth utcai utcazenész-megállóban csütörtökön Aeto, Theo Kandel és Fede Marka, pénteken One Man Dancing, Aeto, Theo Kandel és Honahlei, szombaton pedig Borja Catanesi, Ami Lyons, Fede Marka és Carlo Poddighe zenél.Aki inkább a zenekari produkciókra kíváncsi, többek között Chris Kramer & Beatbox ’n’ Blues, Chris Grey & The BlueSpand, Kalangata, Jonny Morgan & The Moral Support, Ring Of Cash és Santa Machete koncertjei közül válogathat.
Idén is lesz utcazenész-verseny
A fesztiválon ezúttal is megrendezik az utcazenész-versenyt. A 2026-os döntősök között szerepel többek között a 28 Goats, Bob Zé, Boyongó, Carnivora, a CstDzs Alt'N'Roll, Demény Gergely, Dismiss, a Folkontinent Akusztik, a Forbi Brass, Harkai Zé, a KISBoRoS, Medroy, valamint Nagy Bettina Anna & Kajli László. A fesztivál hivatalos programja szerint összesen 15 utcazenész-versenyző jutott a döntőbe. A fellépések mellett a rendezvény egyik fő tétje természetesen idén is az, hogy ki nyeri el a verseny fődíját.
A Veszprémi Utcazene Fesztivál 2026. július 23. és 25. között zajlik Veszprém belvárosában. A rendezvény ingyenesen látogatható. A részletes napi program és az egyes fellépők pontos helyszíne a fesztivál hivatalos oldalán érhető el.
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