Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balatonnál: éleződik a vita a 99 lakásos projekt körül

Újabb fordulatot vett a fonyódi vízparti fejlesztés ügye: a közvetlen Balaton-part közelébe tervezett 99 lakásos társasház ellenzői jogi lépéseket indítottak, és demonstrációt is szerveznek a beruházás megállítása érdekében.

Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett. A projekt még tavaly novemberben indul, ám a helyiek petíciót indítottak, mert szerintük a fejlesztés végleg megváltoztatná a város arculatát és a part hozzáférhetőségét. Mindenesetre úgy tűnik, a luxus lehet nemcsak bekúszik, hanem meg is veti a lábát Fonyódon – és vele együtt az északi part mintájára lassan átalakul a Balaton déli partjának arculata is.

A helyi közéletben régóta vitát kiváltó projekt kapcsán Németh Helga fonyódi önkormányzati képviselő több hatóságnál is kezdeményezést tett. Bejegyzései szerint az építési engedély felülvizsgálatát kéri, mert álláspontja szerint a tervezett épület nem felel meg a településképi előírásoknak, és kedvezőtlenül befolyásolná a Balaton-part látképét - írta a Sonline.hu.

A képviselő közösségi oldalán úgy fogalmazott: „totális jogi és elszámoltatási offenzívát” indított a beruházás ellen. Emellett a Balatoni Főépítésznél is kezdeményezte az engedély felülvizsgálatát, valamint az Állami Számvevőszékhez és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz is fordult.

A beadványok között szerepel a telekértékesítés körülményeinek vizsgálata is. A képviselő hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben, amelyet szerinte a beruházáshoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatok is indokolhatnak. A jogi lépések mellett a tiltakozás az utcákon is folytatódik: a szervezők szombatra békés demonstrációt hirdettek Fonyódra. A korábbi hónapokban már volt hasonló megmozdulás, akkor is a vízpart beépítése ellen emelték fel a hangjukat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A beruházás megosztja a helyieket: a támogatók szerint a fejlesztés új gazdasági és turisztikai lehetőségeket hozhat a városnak, míg az ellenzők attól tartanak, hogy a part beépítése visszafordíthatatlanul átalakítja a Balaton egyik kiemelt partszakaszának arculatát.

A hatósági eljárások és a civil tiltakozás párhuzamosan zajlanak, így a fonyódi vízparti beruházás sorsa továbbra is nyitott kérdés.