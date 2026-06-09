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HelloVidék

Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balatonnál: éleződik a vita a 99 lakásos projekt körül

HelloVidék
2026. június 9. 13:15

Újabb fordulatot vett a fonyódi vízparti fejlesztés ügye: a közvetlen Balaton-part közelébe tervezett 99 lakásos társasház ellenzői jogi lépéseket indítottak, és demonstrációt is szerveznek a beruházás megállítása érdekében.

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Ahogy a HelloVidék is beszámolt róla, újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balaton déli partján: a Cordia 99 lakásos lakóparkot építene közvetlenül a fonyódi szabadstrand mellett. A projekt még tavaly novemberben indul, ám a helyiek petíciót indítottak, mert szerintük a fejlesztés végleg megváltoztatná a város arculatát és a part hozzáférhetőségét. Mindenesetre úgy tűnik, a luxus lehet nemcsak bekúszik, hanem meg is veti a lábát Fonyódon – és vele együtt az északi part mintájára lassan átalakul a Balaton déli partjának arculata is.

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A helyi közéletben régóta vitát kiváltó projekt kapcsán Németh Helga fonyódi önkormányzati képviselő több hatóságnál is kezdeményezést tett. Bejegyzései szerint az építési engedély felülvizsgálatát kéri, mert álláspontja szerint a tervezett épület nem felel meg a településképi előírásoknak, és kedvezőtlenül befolyásolná a Balaton-part látképét - írta a Sonline.hu.

A képviselő közösségi oldalán úgy fogalmazott: „totális jogi és elszámoltatási offenzívát” indított a beruházás ellen. Emellett a Balatoni Főépítésznél is kezdeményezte az engedély felülvizsgálatát, valamint az Állami Számvevőszékhez és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz is fordult.

A beadványok között szerepel a telekértékesítés körülményeinek vizsgálata is. A képviselő hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben, amelyet szerinte a beruházáshoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatok is indokolhatnak. A jogi lépések mellett a tiltakozás az utcákon is folytatódik: a szervezők szombatra békés demonstrációt hirdettek Fonyódra. A korábbi hónapokban már volt hasonló megmozdulás, akkor is a vízpart beépítése ellen emelték fel a hangjukat.

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A beruházás megosztja a helyieket: a támogatók szerint a fejlesztés új gazdasági és turisztikai lehetőségeket hozhat a városnak, míg az ellenzők attól tartanak, hogy a part beépítése visszafordíthatatlanul átalakítja a Balaton egyik kiemelt partszakaszának arculatát.

A hatósági eljárások és a civil tiltakozás párhuzamosan zajlanak, így a fonyódi vízparti beruházás sorsa továbbra is nyitott kérdés.
Címlapkép: Getty Images
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