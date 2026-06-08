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Végleg bezárhat a hazai művészvilág ikonikus vidéki menedéke: egy országos érték sorsa a tét
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Végleg bezárhat a hazai művészvilág ikonikus vidéki menedéke: egy országos érték sorsa a tét

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2026. június 8. 15:15

Petíció indult a Vas vármegyei Zsennye egyik legismertebb kulturális örökségének megmentéséért. A kezdeményezők azt kérik a kormányzat illetékeseitől, hogy vizsgálják meg a Zsennyei Alkotóház helyzetét, gondoskodjanak az épület és az ősfás park állagmegóvásáról, valamint kezdődjön szakmai párbeszéd a kastély jövőjéről.

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A Zsennyei Alkotóház a magyar történelmi, irodalomtörténeti és képzőművészeti hagyomány egyik különleges helyszíne. A második világháború után alkotóházként működő Bezerédj-kastély 70 éven át adott otthont íróknak, költőknek, képzőművészeknek és más alkotóknak. Az épület és az azt körülvevő egyedülálló őspark nemcsak kulturális, hanem természeti értéket is képvisel.

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Az előző kormányzati ciklusban – Demeter Szilárd döntésére –, 2024-ben, minden szélesebb körű szakmai és nyilvános egyeztetés nélkül felfüggesztették, majd megszüntették az akkor nem sokkal korábban felújított Zsennyei Alkotóház működését - olvasható a petícióban, amely szerint az egykori zsennyei alkotóház működését 2024-ben függesztették fel, majd megszüntették, az épület pedig jelenleg bizonytalan jövő előtt áll. A kezdeményezők attól tartanak, hogy az ország egyik legfontosabb művészeti alkotótelepe végleg eltűnhet a magyar kulturális élet térképéről.

Több mint hetven évig szolgálta a magyar művészetet

A Zsennye határában álló Bezerédj-kastély története évszázadokra nyúlik vissza, mai formáját a 19. század második felében nyerte el. A második világháború során súlyos károkat szenvedett, könyvtára és berendezésének jelentős része megsemmisült. A kastélyt 1949-ben államosították, majd kezdetben mezőgazdasági célokra használták.

A fordulat az 1950-es évek elején következett be. A szombathelyi képzőművészek kezdeményezésére megkezdődött az épület megmentése, és 1953–54-től művésztelepként, majd alkotóházként működött. Az első vezetője a szobrászművész Majthényi Károly volt, aki évtizedeken át meghatározó szerepet játszott az intézmény életében. Az alkotóház az évtizedek során a magyar kulturális élet egyik fontos találkozóhelyévé vált. Képzőművészek, írók, költők, zeneszerzők és fotóművészek dolgoztak itt hosszabb-rövidebb időt. Többek között olyan ismert alkotók fordultak meg Zsennyén, mint Nemes Nagy Ágnes, Ágh István vagy Ránki György.

Fotó: FortepanFotó: Fortepan / Bezerédj-kastély, (később Zsennyei Alkotóház). 1957, Fotó adományozó Tóth Ákos

Többször is felújították a kastélyt

Az elmúlt évtizedekben jelentős összegeket fordítottak az épület helyreállítására. A kastély egyik legnagyobb felújítása 2013–2014-ben zajlott, amikor új tetőt kapott, megújult a homlokzat, restaurálták a bútorok egy részét, és rendezték a 16 hektáros ősfás parkot is. A beruházás célja éppen az volt, hogy hosszú távon biztosítsa az alkotóház működését.

A fenntartó Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) korábban több hazai alkotóház működtetéséért felelt. A szervezet később a Petőfi Kulturális Ügynökség rendszerébe került. A PKÜ vezetése 2024-ben a zsennyei alkotóház működésének megszüntetéséről döntött, amely jelentős tiltakozást váltott ki művészeti körökben. A bezárás után több publicisztika és szakmai állásfoglalás is született, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy a hetvenéves intézmény nem csupán egy kastély, hanem a magyar művészeti élet fontos szellemi műhelye volt.Attól tartanak, hogy a kastély eladó lehet

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A kastély felkerülhet az értékesítésre kijelölt állami ingatlanok listájára

A most indult petíció szerzői szerint olyan információk jutottak el hozzájuk, hogy a kastély felkerülhet az értékesítésre kijelölt állami ingatlanok listájára. A kezdeményezők ezért azt kérik, hogy az állam ne hagyja magára az épületet és a hozzá tartozó ősfás parkot, hanem dolgozzon ki olyan kulturális és természetvédelmi programot, amely lehetővé teszi az alkotóház újranyitását vagy új funkcióval történő továbbélését.

A petíció kezdeményezői szerint most még van esély arra, hogy az épület ne az enyészet vagy a bizonytalan hasznosítás sorsára jusson, hanem ismét a magyar kulturális élet egyik különleges vidéki műhelyeként működhessen tovább.

Címlapkép: Google Maps

 
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