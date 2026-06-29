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Nem kell tízezreket költeni a Balatonnál: 7 ingyenes fesztivál, amit idén nyáron kár lenne kihagyni
A Balatonnál nem csak a strandolás lehet pénztárcabarát. Idén nyáron is több olyan zenei fesztivál várja az érdeklődőket, ahol egyetlen koncertjegyért sem kell fizetni. A jazz, a klasszikus zene, az utcazene vagy az alternatív pop-rock rajongói is találnak ingyenes programot – ráadásul több új fesztivál is debütál 2026-ban.
A balatoni nyár nem csak a fürdőzésről és a hekkről szól. Egész nyáron egymást érik az ingyenesen látogatható zenei fesztiválok, ahol a klasszikus zenétől a jazzen át egészen az alternatív rockig mindenki találhat kedvére való koncertet. Az idei kínálatban ráadásul több új rendezvény is bemutatkozik - írta a Welovebalaton.
1. Berobban a Jazz Fest Keszthelyen
Az idei év egyik újdonsága a Jazz Fest Keszthely, amelyet első alkalommal rendeznek meg a Festetics-kastély parkjában. A június 27–28-i fesztiválon a hazai jazzélet ismert és fiatal előadói váltják egymást a színpadon.
A fellépők között ott lesz többek között Szőke Nikoletta, a Kéknyúl Hammond Band, a Jambalaya, a Micheller Swinguistique, a Loop Doctors Trió, a Nagy Emma Quintet, a SitMob és a Wohner Dóra Quintett. A koncertek mellett gasztronómiai programok is várják a látogatókat.
2. Ismét körbejárja a Balatont a Klassz a pARTon
Július 2. és augusztus 3. között már tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Klassz a pARTon Fesztivált. A rendezvénysorozat különlegessége, hogy nem egyetlen helyszínen zajlik: közel egy tucat balatoni település ad otthont az ingyenes klasszikus zenei esteknek.
A koncerteknek többek között Balatonboglár, Balatonfüred, Tihany, Dörgicse és Balatonakarattya ad otthont, a fesztivál művészeti vezetője idén is Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész.
3. Háromnapos fesztiválhangulat Keszthely belvárosában
Július 3. és 5. között ismét megtelik zenével Keszthely belvárosa. A Keszthely Feszt színpadán olyan előadók lépnek fel, mint a Lóci Játszik, az Irie Maffia, a Budapest Bár, a Sterbinszky x Mynea, a Moriones és az Andalgó.
A koncertek mellett családi programok és gasztronómiai kínálat is várja az érdeklődőket.
4. Huszonharmadszor rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivált
A jazzrajongók Siófokon sem maradnak program nélkül. Július 10. és 12. között rendezik meg a New Orleans Jazz Fesztivált, amely immár 23. alkalommal tölti meg zenével a város főterét.
A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Benkó Dixieland Band, a Molnár Dixieland Band, a Hungarian Banjo Kings, az Apáti Dixieland Band, a Robi Mayer Jazz Band, valamint a Hot Jazz Band.
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5. Először rendeznek nemzetközi klezmer fesztivált Balatonfüreden
Újdonság lesz idén az I. Magyarországi Nemzetközi Klezmer Fesztivál, amelyet július 10–12. között rendeznek Balatonfüreden.
A Kisfaludy Színpadon magyar, izraeli, cseh és szlovák együttesek mutatják be a kelet-európai zsidó zenei hagyományokat. A koncertek mellett tradicionális zsidó ételek, kóser borok és kézműves vásár is színesíti a programot.
6. Három napra ismét utcazenészek lepik el Veszprémet
A balatoni nyár egyik legismertebb rendezvénye a Veszprémi Utcazene Fesztivál, amelyet idén július 23–25. között rendeznek meg.
A belváros utcáin és terein hazai és külföldi utcazenészek váltják egymást, a fesztivál különlegessége pedig éppen az, hogy a város szinte minden pontján lehet belefutni egy-egy koncertbe.
7. Alternatív zenével zárul a nyár Gyenesdiáson
Augusztus 6–9. között második alkalommal rendezik meg az Altér Fesztet Gyenesdiáson.
A négynapos fesztivál az alternatív és indie zene kedvelőit várja. A fellépők között lesz a Péterfy Bori & Love Band, az Anima Sound System, Mehringer, a Swim Swim Naked, az Űrlénykirály, a Two Night Band és Prieger Fanni is. Az esti koncerteket DJ-szettek és live actek egészítik ki.
A közös ezekben a rendezvényekben, hogy mindegyik ingyenesen látogatható, így azoknak is bőven jut zenei élmény a Balatonnál, akik idén nem szeretnének több tízezer forintot fesztiválbelépőkre költeni. Ez a nyár ismét bizonyítja: a tó körül nem feltétlenül a legdrágább programokból lesznek a legjobb emlékek.
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