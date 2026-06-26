Kiderült az igazság a Börzsönyben talált árváról: Felícia nem akármilyen kölyök + videó

Hetek óta drukkoltak neki a természetbarátok, most pedig megérkezett a genetikai vizsgálat eredménye. Kiderült, hogy a Börzsönyben árván talált Felícia valóban különleges: a szakemberek szerint tisztavérű vadmacska.

Megérkezett a genetikai vizsgálat eredménye annak a kölyökmacskának, amelyet néhány hete árván találtak a Börzsönyben. A szakemberek sejtése beigazolódott: Felícia genetikailag tisztavérű vadmacska.

A mindössze néhány hetes kölyköt a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai mentették ki a Börzsöny erdeiből, miután magára maradva, legyengült állapotban találtak rá. A kis nőstény ezt követően a Budakeszi Vadaspark gondozásába került, ahol biztonságos körülmények között erősödhetett meg.

Június elején elvégezték az első vérvizsgálatát is, amelyet Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója és vezető állatorvosa végzett. A genetikai eredmények megerősítették azt, amit a szakemberek már korábban is valószínűsítettek a kölyök külleme és viselkedése alapján: Felícia tisztavérű vadmacska (Felis silvestris).

A jelenleg nyolchetes nőstény továbbra is a Budakeszi Vadaspark látogatók elől elzárt részén nevelkedik. A gondozók szándékosan igyekeznek a lehető legkevesebbre csökkenteni az emberrel való kapcsolatát, hiszen a cél az, hogy később sikeresen visszatérhessen a természetbe.

Ha minden a tervek szerint alakul, Felícia már ősszel visszaköltözhet a Börzsöny erdeibe, vagyis oda, ahonnan megmentették.

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A vadmacska Magyarország egyik legritkább őshonos ragadozója, fokozottan védett faj. Állományát az élőhelyek átalakulása és a házi macskákkal történő kereszteződés is veszélyezteti, ezért minden sikeres mentés és visszavadítás komoly természetvédelmi jelentőséggel bír.

A Budakeszi Vadaspark a jó hírt egy videóval is megosztotta, amelyen a játékos kölyök mindennapjaiba is bepillantást enged.



