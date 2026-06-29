Életmentő hír: végre kinyitott a népszerű vidéki strand - hőségriadó idején féláron lehet fürödni

A kánikulában sokan várták már a nyitást: a felújítás után ismét fogadja a vendégeket az ajkai Kristályfürdő. A szezonra több medence is megújult, kellemesebb hőfokú lett a gyermek- és ülőmedence vize, ráadásul hőségriadó idején új, kedvezményes délutáni belépőt is bevezetnek.

A nyári hőségben sokan várták már, hogy újra kinyisson az ajkai Kristályfürdő. A felújítási munkák befejezése után június 27-én ismét megnyitotta kapuit a strand, amely a tervek szerint augusztus 31-ig minden nap 9 és 20 óra között várja a fürdőzőket. Az idei szezon egyik újdonsága, hogy hőségriadó idején már délután 2 órától kedvezményes, félnapos belépőt is válthatnak a látogatók.

A fürdőben tavaly óta több medence felújítása is zajlik. Balogh Márton műszaki vezető tájékoztatása szerint az úszó-, az ugró- és az ülőmedence is jelentős korszerűsítésen esett át. Az ülőmedencében a gépészeti felújításnak köszönhetően már 30 Celsius-fok feletti vízhőmérséklet várja a vendégeket - írta a Veol.hu.

Az úszó- és ugrómedence teljesen új fóliaburkolatot kapott, ezeknél azonban a munkák még nem fejeződtek be teljesen. A tervek szerint nagyjából egy hét múlva ezeket is birtokba vehetik a strandolók. A legkisebbeknek is tartogat újdonságokat a szezon. A gyermekmedencében melegebb lett a víz, a medence fölé pedig ismét kifeszítették a napvitorlákat, hogy a gyerekek a legnagyobb melegben is árnyékban pancsolhassanak. Árnyékolást kapott a strand játszótere is.

Aki a fürdőzés mellett egy kis mozgásra is vágyik, strandfoci- és strandröplabdapályán sportolhat, emellett egy teqball- és egy pingpongasztal is a vendégek rendelkezésére áll.