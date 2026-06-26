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Ingyen kínálják a természet kincseit a mesés zalai völgyben: kóstolók, előadások is várnak a Herba Festen
HelloVidék

Ingyen kínálják a természet kincseit a mesés zalai völgyben: kóstolók, előadások is várnak a Herba Festen

HelloVidék
2026. június 26. 17:15

Ismét megtelik gyógynövényekkel és természetes illatokkal Zalaszentgrót: június 27-én jön a Herba Fest. Ingyenes programok, kóstolók, előadások és családi élmények várják az érdeklődőket a Csáford-völgyi Natúr Ponton.

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Ismét megrendezik Zalaszentgróton a Herba Festet, amely június 27-én várja az érdeklődőket a Csáford-völgyi Natúr Ponton. A rendezvény középpontjában a gyógynövények, a természetes életmód és a gasztronómiai élmények állnak - írta a Zaol.hu. A látogatók idén is több mint 30 gyógynövénnyel ismerkedhetnek meg, és azt is megtudhatják, hogyan használhatók fel ezek az ételekben, italokban, desszertekben vagy akár természetes kozmetikumokban.

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A szervezők tájékoztatása szerint a fesztivál egyik fő célja, hogy közelebb hozza a természetes megoldásokat a mindennapokhoz, miközben gyakorlati tudást is ad az érdeklődőknek. A program során 10 szakértő tart előadásokat a természetes gyógyászat, az életmód és a testi-lelki egyensúly témaköreiben. A Mini Akadémia rövid, 20 perces előadásain szó lesz többek között a Bach-virágterápiáról, a zöldturmixok hatásairól, az érterápiáról, valamint a jojó-effektus kezeléséről is.

Az élő bemutatók sem maradnak el: a résztvevők betekinthetnek a gyógynövényes főzés, desszertkészítés és a természetes kozmetikumok készítésének folyamatába is. A programban szerepel különleges pohárkrém, stresszűző szappan készítése, valamint az illóolaj-előállítás bemutatása is. A családokra is gondoltak a szervezők: kézműves foglalkozások, ugrálóvár, fejlesztő játékok, ládavasút és kvízek várják a gyerekeket. A felnőttek számára egészségügyi szűrések – többek között vérnyomás-, BMI- és boka-kar index vizsgálat – is elérhetők lesznek.

A természetközeli élmények kedvelői gyógynövénygyűjtő túrán is részt vehetnek, ahol szakértő vezetésével 30–40 növényt ismerhetnek meg, majd az összegyűjtött alapanyagokból friss zöldturmix is készül. A Herba Fest látogatása ingyenes, azonban egyes programokra érdemes előzetesen regisztrálni a korlátozott férőhelyek miatt.
Címlapkép: Getty Images
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