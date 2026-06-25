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Nem várt korlátozás a magyar folyónál: egzotikus szigetek bukkantak elő, de jobb, ha elkerülöd őket
A Tisza alacsony vízállása miatt idén is különleges zátonyok bukkantak elő a folyómederben. A látványos szigetek vonzzák a turistákat, a területek azonban védett madarak költőhelyei is, ezért a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) arra kéri a kirándulókat, hogy a fészkelési időszakban kerüljék el ezeket a helyszíneket.
A Szoljon.hu informciói szerint a legérintettebb területek a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetben találhatók: a Tószegi agyagplató a 326-os folyamkilométer környékén, valamint a Cibakházi „sziget” a 297-es folyamkilométernél. Ezek a pontok a víz visszahúzódásával most szinte egzotikus, homokos-agyagos földnyelvekként emelkednek ki a mederből – nem véletlen, hogy sokan megállnának itt egy fotóra vagy pihenőre.
Csakhogy éppen ezek a frissen kialakult felszínek váltak a kis lile (Charadrius dubius) és más partimadár fajok fészkelőhelyévé. A szakemberek szerint több fészekaljat is azonosított a Természetvédelmi Őrszolgálat, ezért a területek fokozott védelem alá kerültek.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság arra kéri a folyón közlekedőket és a part menti kirándulókat, hogy ezeket a szigeteket és agyagplatókat ne közelítsék meg a költési időszakban. Mint hangsúlyozzák, a földön fészkelő madarak különösen sérülékenyek: a tojások alig észrevehetők a talaj színében, a fiókák pedig mozdulatlanságukkal próbálnak rejtve maradni.
A probléma nemcsak a közvetlen zavarás: egy rossz lépés, egy kutya jelenléte vagy a túl közeli megközelítés is végzetes lehet a költés sikerére nézve.
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A helyszíneken ezért figyelmeztető táblákat is kihelyeztek, amelyek a korlátozásra és annak természetvédelmi indokaira hívják fel a figyelmet. A szakemberek szerint a mostani időszak kulcsfontosságú a fajok fennmaradása szempontjából, ezért minden látogató együttműködésére szükség van.
„Védjük meg közösen a fészkelő madarakat” – fogalmaz a nemzeti park, kiemelve: a Tisza most egyszerre kínál látványos természeti jelenséget és érzékeny élőhelyet, amelynek megóvása közös felelősség.
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