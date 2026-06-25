2026. június 25. csütörtök Vilmos
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kerek alakú medence kék vízicsúszdával a háttérben, nagy felbontású. Nyári hangulat, forró időjárás, nyaralás koncepció.
HelloVidék

Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, valami nem stimmel a csúszdákkal

Pénzcentrum
2026. június 25. 14:23

A hétszázmillió forintból épült új csúszdákat a sérülések miatt átmenetileg lezárták, majd egy vizsgálat lefolytatása és a súlykorlátozás szigorítása után ismét megnyitották a látogatók előtt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Több alkalommal is mentőt kellett hívni azokhoz a fürdőzőkhöz, akik a Sárvári Gyógyfürdő frissen átadott csúszdáin szenvedtek balesetet - erről ír az ugytudjuk.hu. A sárvári önkormányzat szerdai képviselő-testületi ülésén derült fény arra, hogy a hétvégén felavatott csúszdákon többen is megsérültek. A fürdő vezetősége megerősítette a balesetek tényét, és a történtek után azonnal elrendelte az érintett elemek ideiglenes lezárását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A létesítmény tájékoztatása szerint a csúszdák jelenleg próbaüzemben működnek, így ebben az időszakban a felelősség a kivitelezőt terheli. Az üzemeltető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy részükről mindenben a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően jártak el. A balesetek után a török gyártó bevonásával vizsgálatot indítottak, amelynek eredményeként úgy döntöttek, hogy a biztonság garantálása érdekében a korábbi 200 kilogrammos súlyhatárt 150 kilogrammra csökkentik.

Az új szabályozás bevezetése után a látogatók ismét használatba vehették a csúszdákat, és az önkormányzati beszámoló alapján hétfő óta nem történt újabb incidens. A beruházás hétvégi átadásáról a város hivatalos közösségi oldalán is közzétettek egy beszámolót, a rendezvényen Kondora István, Sárvár fideszes polgármestere is beszédet mondott.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #önkormányzat #biztonság #fürdő #beruházás #gyógyfürdő #polgármester #vidék #mentő #sérülés #hellovidék #balesetek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:36
14:23
14:13
14:02
13:45
Pénzcentrum
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
NAPTÁR
Tovább
2026. június 25. csütörtök
Vilmos
26. hét
Június 25.
Vitiligo világnapja
Június 25.
Barlangok napja
Június 25.
Tengerész világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
2
3 hete
Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
3
2 hete
Újabb vízparti luxusberuházás borzolja a kedélyeket a Balatonnál: éleződik a vita a 99 lakásos projekt körül
4
2 hete
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
5
2 hete
Erre sok balatoni strandoló felkapja a fejét: megújult az egyik legszebb északi parti strand
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 13:05
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 12:29
Figyelem! Népszerű Nutella-terméket hívnak vissza: fémdarabok lehetnek benne, meg ne edd
Agrárszektor  |  2026. június 25. 14:32
Már háromszor többet fizetünk ezért az élelmiszerért: sokan meg se veszik