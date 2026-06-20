Három olcsó recept a hétvégére Frank Júlia filléres szakácskönyvéből: ne keresgélj tovább, pár száz forintból megvan

Az olcsó és egyszerű receptek sosem fognak kimenni a divatból. A kezünkbe akadt Frank Júlia Semmiből valamit! című receptgyűjteménye 1990-ből, melynek alcíme Filléres szakácskönyv 150 recepttel. Még azt is odaírták, hogy az adott fogásokból egy-egy adag hány forintra jött ki. A Pénzcentrum most kiválasztott 3 receptet, és megvizsgáltuk, mennyibe kerülne az elkészítésük ma.

A Semmiből valamit! Filléres szakácskönyv 150 recepttel már a borítón azt ígéri, hogy a "könyvben szereplő egy-egy adag étel ára 5-30 forint között váltakozik". Viszonyításképpen a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 1990-ben 13 446 forint volt, ami nettó 11-12 ezer forintot jelentett. A receptgyűjtemény tehát olyan olcsó recepteket tartalmaz, mintha most 290-1744 forintból ki lehetne hozni egy adag ételt (a 2026. I. negyedévi havi 781 895 bruttó átlagkereset tükrében).

A három válaszotott receptünk alapja minden esetben a 25 dkg darált sertésdagadó. A KSH havi átlagár kimutatásai alapján jelenleg a rövidkaraj kilója 2140 Ft, a sertéscomb (csont és csülök nélkül) kilója 1720 Ft, dagadóra nincs pontos adat. A 25 dkg hús 430-535 forintból kihozható. A többi hozzávaló főként zöldség, gyümölcs, liszt, tojás és fűszerek, ezeket fogjuk még hozzászámítani az egyes receptek árához. Minden recept 2 adag ételnek felel meg nagyjából. Az árban a köret nincsen benne.

Burgonyás vagdalt cipó

Hozzávalók: 25 dkg darált sertésdagadó, 1 nagy nyers burgonya, 1 egész tojás, 1 evőkanál finomliszt, 1 kis fej vöröshagyma, 1 evőkanál olaj, fél deci víz, 1 teáskanál só, egy mokkáskanál törött feketebors, egy teáskanál piros fűszerpaprika, egy teáskanál szárított majoránna, egy gerezd fokhagyma

"A burgonyát meghámozom és az almareszelő durva fokán lereszelem, majd a darált hússal, a liszttel, a tojással és a fűszerekkel összekeverem. A megtisztított vöröshagymát nagyon apróra vágom, és a felforrósított olajon megfuttatom, úgy adom bele a húsmasszába. A vízzel az egészet addig gyúrom, amíg a folyadékot teljesen fel nem veszi. Egy alufólialapot gyengén megolajozok, és a cipóvá formált húsmasszát ráteszem, becsomagolom és a tepsibe téve az előmelegített forró sütőbe tolom. 40 percig sütöm közepes lángon. Ezután a fóliából kicsomagolom, és mindkét oldalán pirosra pirítom. Csak akkor vágom fel, ha már kissé kihűlt. Hidegen is, melegen is egyaránt finom, bármilyen köret illik hozzá" - írja a receptkönyv.

Az elkészítési idő körülbelül 1 óra 20 perc, és egy adag ára körülbelül 15 forint volt 1990-ben. Ha úgy számolunk, hogy ebből a receptből 2 adag étel jön ki, akkor ma nagyjából 400 forintból lehet egy adagot kihozni.

Zöldséges húspogácsa

Hozzávalók: 25 dkg darált sertésdagadó, 25 dkg nyers leveszöldség, 1 egész tojás, 3 evőkanál olaj, 3 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál só, 1 mokkáskanál törött feketebors, kevés zsemlemorzsa

"A megtisztított zöldséget az almareszelőn lereszelem majd a gyengén felvert tojással, a darált hússal és a fűszerekkel alaposan összedolgozom. Nyolc pogácsát formázok belőle, zsemlemorzsában meghempergetem, és egy evőkanál olajjal kikent tepsibe vagy tűzálló tálba rakom egymás mellé. A tetejüket a maradék olajjal bekenem és az előmelegített forró sütőben mindkét oldalát pirosra sütöm. Bármilyen köret illik hozzá és hidegen is tálalható" - írja a szakácskönyv.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Elkészítési ideje körülbelül egy óra, egy adag ára pedig kb. 17-18 forint volt 1990-ben. Leveszöldséget ma egybecsomagolva is lehet kapni a diszkontokban (egy kiló 1000-1400 forint), de külön-külön is megvehetjük. Ma 450-500 forintra jöhet ki ebből az ételből egy adag.

Almás húsgombóc

Hozzávalók: 25 dkg darált sertésdagadó, 1 nagy savanykás alma, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 egész tojás, 1 mokkáskanál reszelt citromhéj, 1 mokkáskanál törött feketebors, 1 teáskanál só

"Az almát meghámozom, kicsumázom és lereszelem. A gyengén felvert tojással, a darált hússal és a fűszerekkel jól összekeverem, majd 1-2 evőkanál zsemlemorzsát adok hozzá. Nedves kézzel gombócokat formázok belőle, zsemlemorzsában meghempergetem és bő forró olajban takaréklángon szép pirosra megsütöm. A felesleges olajat lecsurgatom, párolt rizzsel vagy burgonyával tálalom" - írja a recept.

Az elkészítési idő kb. 1 óra, egy adag ára kb. 18 forint volt 1990-ben. Itt az ár nagyban függ attól, van-e otthon citrom, vagy szárított citromhéj, mert ha azt is külön venni kell, akkor 550 forint is lehet egy adag ára ma.