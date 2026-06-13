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Bográcsban született legenda: ezt ették az alföldi pásztorok, ha nem volt más csak szalonna és tészta

Pais-Horváth Szilvia
2026. június 13. 10:01

Falun, régi időben nyaranta sem teltek el napok leves nélkül, még akkor sem, ha nem volt idő bonyolult, hosszasan kevergetett fogásokra.  Ilyenkor kerültek elő az „egyszerű, de laktató” ételek, amelyekhez sokszor tényleg csak néhány alapanyag kellett – és egy jó adag lelemény. A pergelt leves titka is ebben rejlik: alig kell hozzá valami, mégis tartalmas, sűrű egytálétel lesz belőle. Ha pedig nincs ötlet a hétvégi bográcsozáshoz, ez az egyik legegyszerűbb és legbiztosabb választás.

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Emlékeztek a kőleves meséjére? Amelyben végül egyetlen kőből is igazi lakoma kerekedik? Van benne szegénység, éhezés, találékonyság – minden, ami a magyar parasztságnak évszázadokon át kijutott, és persze egy kis népi „okítás” is. Bár több változata létezik, ezek jól kirajzolják a népmese alaptörténetét, amely egy éhező, de leleményes katonáról szól, aki egy egyszerű trükkel veszi rá a bizalmatlan, sokszor zsugori asszonyokat, hogy mégis főzzenek neki valamit. Valahol ennek a gondolatnak a rokona az a konyha, ahol nem a bőség, hanem az ötletesség számított. A „semmi sincs itthon, de mégis lesz ebéd” világa.

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A Gasztromesék következő fogása, a pergelt leves is ebből a szemléletből született: az alföldi pásztorok egyszerű, mégis laktató egytálétele volt, amely bográcsban, szabad tűzön is könnyedén elkészülhetett. Nem véletlen, hogy jól áll neki a füstös, parázs íz is.

Minden napra egy tál gulyás?” Mit ettek valójában az alföldi pásztorok

A pásztorok táplálkozása hajdanán szervesen illeszkedett a paraszti konyha világához, mégis több ponton külön életet élt. A mindennapokat a munka ritmusa határozta meg: a hosszú, kint töltött órák miatt nem volt mindig lehetőség rendszeres, otthoni ételkészítésre, ezért sokszor a pusztán, egyszerű körülmények között maguk gondoskodtak a betevő falatról. Volt, ahol a családi háztartás még el tudta látni meleg étellel a kint dolgozókat – különösen a falvakhoz közelebbi csordák, nyájak esetében –, de a távolabbi, tartósan kinn alvó állatoknál már a pásztorok maguk főztek, többnyire közösen, egy munkaszervezet részeként.

Az étkezés alapját a háztól kapott élelmiszerek adták: kenyér, szalonna, száraztészta, só, gyakran tartósított túró vagy egyéb tejtermékek. Ezeket egészítette ki a bérhez kapcsolódó természetbeni juttatás, a pásztorbér, amely egészen a 20. századig a helyi táplálkozási szokásokhoz igazodva tartalmazott gabonaféléket (búzakenyér, kukorica, köles), szalonnát, száraztésztát, esetenként kész kenyeret is. Az alapanyagok köre így nem volt bőséges, de kiszámítható keretet adott a mindennapi főzéshez.

Hortobágy életkép a pusztáról. 1908-ból. Fortepan: Fotó adományozó Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cégeHortobágy életkép a pusztáról. 1908-ból. Fortepan: Fotó adományozó Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

A meleg ételek döntő többsége egyetlen edényben készült, nyílt tűz fölött, leggyakrabban bográcsban. A pásztorkonyha nem követte a falusi háztartások változatos heti étrendjét: sokkal inkább az egyszerű, gyorsan elkészíthető, laktató egytálételek világa volt. A napi két meleg étkezés általánosnak számított, de időpontjukat mindig a munkaritmus, az állatok igénye és az évszak határozta meg. A főzés így nem külön tevékenység volt, hanem a pásztorélet természetes része, sokszor a munka közben zajlott.

A tartósan a településtől távol dolgozó pásztorok esetében az étkezés közösségi szerveződést is mutatott: az egy nyájat őrző pásztorok gyakran közösen főztek, és a feladat is megoszlott közöttük. Az étkezés alapja minden esetben a szervezettség és az alkalmazkodás volt: abból főztek, ami rendelkezésre állt, de mindig törekedve a laktató, erőt adó fogásokra. Ebben a világban különösen jellemzők voltak az egyszerű, egyedényes ételek: a pörkölt korai formái, a különféle tésztás-kásás fogások, a zsendice, a bálmos (Erdélyben), vagy az Alföldön a kukoricás és szalonnás egytálételek.

De mit is jelent valójában a „pergelni” szó, és mi köze mindennek a kőleveshez?

Ahogy fentebb is írtuk, a paraszti világban régi időkben nyaranta sem teltek el napok leves nélkül, még akkor sem, ha nem volt idő bonyolult, hosszasan kevergetett fogásokra. Nemcsak a pásztorok, hanem a falusi emberek is gyakran kint a mezőn, a határban dolgoztak, így az ételnek egyszerűnek, gyorsnak és laktatónak kellett lennie. Ilyenkor kerültek elő az „egyszerű, de mégis erőt adó” fogások, amelyekhez sokszor tényleg csak néhány alapanyag kellett – és egy jó adag lelemény.

A pergelt leves titka is ebben rejlik: alig kell hozzá valami, mégis tartalmas, sűrű, igazi energiát adó egytálétel lesz belőle. Könnyedén elkészíthető kint a pusztán, vagy épp a ház végében, egy alkalmi tűzrakóhely felett is. A neve is beszédes: a „pergelni” régi magyar kifejezés, amely pirítást, zsiradékon való megfuttatást jelent. Ez az a mozzanat, amikor az egyszerű alapanyagokból lassan íz, illat és karakter születik.

Mi köze mindennek a kőleveshez?

Valahol ugyanaz a gondolat húzódik meg mögötte: a „semmi sincs itthon, de mégis lesz belőle ebéd” világa. A kőleves meséjében a hiányból lesz találékonyság, a találékonyságból pedig közös főzés – és végül egy tartalmas étel. A pergelt leves is ezt a logikát követi, csak éppen a valóságban: nem mesében, hanem bográcsban, tűz mellett, abból, ami éppen kéznél volt.

Az alap általában szalonnazsíron pirított hagyma, amelyhez apró tésztaféle kerül – tarhonya, apró kocka, eperlevél tészta. Erre jön a víz, majd a krumpli vagy más laktató hozzávaló, és már kész is a bográcsban rotyogó, sűrű „pásztorleves”. A régi alföldi konyhában ez tipikusan olyan étel volt, amely nem ismert szigorú receptet. Inkább egy főzési logika volt, mint pontos leírás. Nem véletlen, hogy többféle változatban él tovább:

  • van, ahol tésztás krumplilevesként emlegetik
  • máshol szalonnás-bográcsos egytálételként jelenik meg
  • és akad, ahol inkább egy sűrű, kanalazható pásztorételként írják le, nem is klasszikus levesként

Egy biztos: a pergelt leves nem a kifinomultságról, hanem a túlélő konyha kreativitásáról szól. Arról, hogyan lesz kevésből is olyan étel, ami után jóllakottan lehet visszatérni a nyári munkához – vagy ma már csak egy árnyas kertbe, egy lassú délutánhoz.

Pergelt leves – alföldi pásztorok bográcsos egytálétele

Hozzávalók (4–6 adaghoz)

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20–25 dkg füstölt szalonna
1 nagy fej vöröshagyma
25–30 dkg apró tészta (tarhonya / kiskocka / lebbencs)
3–4 közepes burgonya
1–2 evőkanál őrölt pirospaprika
kb. 1,5–2 liter víz
só ízlés szerint
frissen őrölt bors (opcionális)
1 csokor petrezselyem (vagy kevés zellerlevél)

A pergelt leves elkészítése bográcsban indul, ahol először a felkockázott füstölt szalonnát lassú tűzön kisütjük. A cél nem a gyors pirítás, hanem az, hogy a szalonna zsírja fokozatosan kiolvadjon, és szép, aranyszínű alapot adjon. Amikor a pörcök megpirultak, kiszedjük őket, és félretesszük – ez később visszakerül a kész ételbe.

A szalonnazsírban ezután az apróra vágott vöröshagymát pároljuk-pirítjuk. Fontos, hogy ne kapjon oda, hanem lassan, egyenletesen üvegesedjen, majd enyhén aranybarna színt kapjon, mert ez adja meg az étel alapízének mélységét. A magyaros konyhában ez az alap: a zsiradékon pirított hagyma adja az „ízalapot”, amelyre minden más épül.

Ezután kerül bele az apró tészta – leggyakrabban tarhonya, kiskocka vagy lebbencs. Ezt a hagymás-zsíros alapban folyamatos keverés mellett pirítják, amíg a szemek aranyszínűre nem váltanak. Ez a „pergelés” lényege: a tészta enyhén megpirul, diós, pörkölt aromát kap, ami a leves karakterét adja.

Amikor a tészta megfelelően megpirult, a bográcsot rövid időre levesszük a tűzről, és hozzáadjuk az őrölt pirospaprikát. Ezt gyorsan elkeverjük, mert a paprika könnyen megéghet, ami keserű ízt adna az ételnek. Ezután azonnal felöntjük kb. 1,5–2 liter vízzel, majd visszatesszük a tűz fölé.

Amikor a leves felforr, belekerül a felkockázott burgonya. A főzés innentől lassú, egyenletes rotyogással folytatódik, amíg a krumpli teljesen megpuhul, és a tészta is megfő. Ez a szakasz adja meg az étel végső állagát: a burgonya keményítője és a pirított tészta együtt enyhén besűríti a levet, így nem egy híg leves, hanem inkább sűrű, kanalazható egytálétel jön létre.

A végén visszakerül a félretett szalonnapörc, amely tovább gazdagítja az ízt és textúrát, majd az ételt sóval, frissen őrölt borssal és aprított petrezselyemmel (vagy zellerlevéllel) fejezzük be. A végeredmény egy füstös, tartalmas, bográcsban készült pásztorétel, amely a magyar alföldi konyha egyszerű, de karakteres világát idézi meg.

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Csak a bogrács mérete szabhat határt – húsos és zöldséges variációk

Ez az alapváltozat, de a pásztorkonyhára jellemzően a pergelt leves sosem volt szigorú recepthez kötve. Inkább egy rugalmas, „ami éppen van otthon” típusú fogásként élt tovább. Éppen ezért gyakran került bele füstölt vagy friss hús is: sertéscsülök-darabok, oldalas, vagy akár kolbászkarikák, de előfordult az is, hogy csirkehússal gazdagították. Ezek a hozzávalók még tartalmasabbá, ünnepibbé tették a bográcsban készülő egytálételt.

A zöldséges változatok szintén széles körben elterjedtek voltak. A burgonya mellett – vagy akár helyette – került bele sárgarépa, petrezselyemgyökér, paszternák, zeller, sőt szezonban zöldbab vagy gomba is. A nyári és őszi időszakban gyakran az határozta meg az összetételt, mi termett a kertben, vagy mi volt éppen kéznél a kamrában.

Az eredmény minden esetben ugyanaz: egy sűrű, füstös, bográcsban készült egytálétel, amely a magyar alföldi pásztorélet egyszerű, mégis karakteres ízvilágát őrzi. Frissen sült házi parasztkenyérrel tálalva pedig valódi, közösségi szabadtéri hétvégi fogássá válik – kell ennél több egy nyári vendégváró ebédhez?
Címlapkép: Getty Images
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