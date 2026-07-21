Erősödéssel indított ma a forint: mutatjuk az árfolyamokat, ez már jobban néz ki

Mindhárom vezető devizával szemben erősödni tudott a forint, a ma reggel vesztese a dollár volt.

Kedd reggelre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, így az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése is csökkent a hétfő esti szintekhez képest..

Reggel hét órakor az eurót 361,87 forinton jegyezték, ami mérséklődést jelent a hétfő esti 362,37 forinthoz képest. A dollár árfolyama 317,59 forintról 316,95 forintra, míg a svájci franké 391,86 forintról 391,17 forintra süllyedt.

Ezzel párhuzamosan az euró minimálisan erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben, így a jegyzése 1,1411 dollárról 1,1418 dollárra emelkedett.