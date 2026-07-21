A Pénzcentrum 2026. július 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősödéssel indított ma a forint: mutatjuk az árfolyamokat, ez már jobban néz ki
Mindhárom vezető devizával szemben erősödni tudott a forint, a ma reggel vesztese a dollár volt.
Kedd reggelre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, így az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése is csökkent a hétfő esti szintekhez képest..
Reggel hét órakor az eurót 361,87 forinton jegyezték, ami mérséklődést jelent a hétfő esti 362,37 forinthoz képest. A dollár árfolyama 317,59 forintról 316,95 forintra, míg a svájci franké 391,86 forintról 391,17 forintra süllyedt.
Ezzel párhuzamosan az euró minimálisan erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben, így a jegyzése 1,1411 dollárról 1,1418 dollárra emelkedett.
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
A cél, hogy ősszel elkezdjék Magyarország új, közös Alkotmányának megalkotását, a folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az Országgyűlés.
Már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök, de mi jön ezután? Így választják meg az új, ideiglenes államfőt
Harminc napon belül meg kell választania az Országgyűlésnek az új köztársasági elnököt.
Több mint egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett a Brent nyersolaj ára a nemzetközi piacokon
Az elemzők szerint a lépést a vártnál is alacsonyabb hazai infláció támogatja, amelyet a kiújuló közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság sem ír felül.
A legfrissebb makrogazdasági előrejelzések az infláció jelentős lassulását vetítik előre, a gazdasági növekedés üteme azonban továbbra sem éri el a korábban megcélzott 3 százalékos szintet.
Kulcsszinten billeg a forint a dollárral, euróval szemben: sorsdöntő lehet, merre indul az árfolyam hétfőn
Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hamarosan megszólal Magyar Péter, indul a dömping az Országgyűlésben: erről szavazhatnak ma a Házban
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés ülése hétfőn.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy Polgár Judit huszonhat éven át vezette a női világranglistát, és bekerült a nyílt világranglista legjobb tíz játékosa közé is.
A nyílt levél aláírói kiemelik, hogy Magyarország válaszúthoz érkezett, és most kivételes lehetőség nyílik az 1989-es rendszerváltás óta tartó átmenet végleges és megnyugtató lezárására.
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
Ezek voltak a 29. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Magyar Péter ígérete szerint olyan jelöltet fognak javasolni, aki a valós nemzeti egységet testesíti meg.
A tartós kisvízhelyzet Európa-szerte, így Magyarországon is súlyos problémákat okoz.
A legtöbbször Ausztriát említik mint követendő példát.
Máris megszólalt egy miniszter Magyar Péter javaslatáról: azonnal beállt a választójogi korhatár csökkentése mögé!
Úgy véli, hogy a felnövekvő generáció véleményét mind az oktatás, mind pedig az országos ügyek terén meg kell hallgatni.
Meggyőződése szerint a tizennyolc év alatti korosztály jelentős része ma már kellően felkészült és tájékozott a döntéshozatalban való részvételhez.
Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései
A kormányfő bejelentése szerint öt adónem is megszűnik, be szertnének zárni sok kiskaput, illetve a vállalatok adóinak szigprításáról is döntöttek.
Új adatok láttak napvilágot Magyarországról: óriási hiány tátong a kasszában, de itt a meglepő mentőöv
A Kopint-Tárki továbbra is 2 százalékos gazdasági növekedést vár 2026-ra, annak ellenére, hogy az év első negyedéve még nem hozott érdemi fordulatot a magyar gazdaságban.
Elképesztő vagyonon ülnek a magyarok: megdöbbentő helyre terelnék a lakosság ezermilliárdos megtakarításait
Rendhagyó tőzsdenyitó csengetéssel indult a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).