2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Erősödéssel indított ma a forint: mutatjuk az árfolyamokat, ez már jobban néz ki

MTI
2026. július 21. 08:15

Mindhárom vezető devizával szemben erősödni tudott a forint, a ma reggel vesztese a dollár volt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kedd reggelre erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, így az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése is csökkent a hétfő esti szintekhez képest..

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Reggel hét órakor az eurót 361,87 forinton jegyezték, ami mérséklődést jelent a hétfő esti 362,37 forinthoz képest. A dollár árfolyama 317,59 forintról 316,95 forintra, míg a svájci franké 391,86 forintról 391,17 forintra süllyedt.

Ezzel párhuzamosan az euró minimálisan erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben, így a jegyzése 1,1411 dollárról 1,1418 dollárra emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:45
07:35
06:20
05:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 20. 17:01
Újabb végtelen háború? Trump nem találja a kiutat Iránból  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Holdblog  |  2026. július 20. 18:21
Koreában is mivan!
Vicces, hogy mindenki mindig azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő mind...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 20. 17:04
AI használat
Az AI ott van mindenhol, most leírom én is, hogyan használom, leginkább azért, ha majd egy év múlva...
MEDIA1  |  2026. július 20. 16:05
Egyik szemük sír, a másik nevet: így búcsúzik Magyari Pétertől a Válasz Online
A távozó újságíró és a Válasz Online szerkesztősége is személyes hangú búcsúban értékelte a közösen...
Bankmonitor  |  2026. július 20. 15:23
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerül...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
2026. július 20.
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 21. kedd
Dániel, Daniella
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
19 órája
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
2
6 napja
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
2 napja
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
4
6 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
5
2 napja
Sok magyar híresség írta alá ezt a felhívást: őt szeretnék a köztársasági elnöki székben látni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezet nélküli hitel
Ebben az esetben a hitelszerződésen kívül nincs biztosíték a hitel megtérülésére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 07:35
Hiába a szép nyári idő, itt-ott lecsaphat a zápor és zivatar: mutatjuk, hol ne hagyd otthon az ernyőt!
Pénzcentrum  |  2026. július 21. 06:20
Darázscsapda házilag: így készíts hatékony csapdát egyszerű, otthoni eszközökből
Agrárszektor  |  2026. július 21. 07:01
Fekete év az USA-ban? Az elmúlt évtizedek legrosszabb termése lehet az idei