Éledeznek a gombák a magyar erdőkben: mutatjuk, mit találnak már most a legszemfülesebbek

A hosszú, aszályos tavasz után végre biztató jelek mutatkoznak a dunántúli erdőkben: rókagombát, vargányát és őzlábgombát is találnak az ügyes gombászok. Az igazán bőséges termésre ugyan még várni kell, de a szakértők szerint van remény arra, hogy hamarosan beindul a szezon.

Aki most indul útnak kosárral a kezében, már találhat gombát Vas erdeiben, de a szakértők szerint még korántsem érkezett el az igazi szezon. A hosszú aszályos időszak és az állandó szél alaposan megnehezítette a kalapos gombák fejlődését, így az elmúlt hetekben a piacokon is alig lehetett találkozni friss erdei gombával.

Aki most kimegy az erdőbe, már találhat gombát, de messze vagyunk még a jó szezon mennyiségétől

- mondta a Vaolnak Karvalits Zoltán, Nádasd polgármestere, aki maga is gyakorlott gombagyűjtő.

Rókagomba és vargánya is akad már

A gyűjtők most elsősorban rókagombával találkozhatnak, amelyet a térség egyes részein Julitának is neveznek. Emellett helyenként már vargánya is előfordul, és megjelentek az első galambgombák is. Meglepő módon őzlábgomba is került a kosarakba az elmúlt napokban, noha ennek a kedvelt fajnak a fő szezonja általában inkább az őszi hónapokra esik.

A tapasztalatok szerint leginkább a nagyobb összefüggő erdőkben, tölgyesekben és vegyes állományokban érdemes próbálkozni. A kitartó keresők már most is találhatnak néhány ígéretes lelőhelyet.

Még több eső kellene

A gombászok szerint azonban az igazi gombabőséghez további csapadékra lenne szükség. Karvalits Zoltán úgy véli, legalább 50 milliméter esőnek kellene rövid időn belül lehullania ahhoz, hogy a talaj megfelelően átnedvesedjen, és tömegesen induljon fejlődésnek a gombák termőteste.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyűjtés során különösen fontos az erdő kímélése. A kevés gomba miatt sokan hajlamosak feltúrni az avart és a talajt, ezzel azonban károsíthatják a gombafonalakat, amelyek a későbbi termés alapját jelentik. Hasonló károkat okozhatnak a vaddisznók túrásai is.

Ezt ne feledjék a gombászok

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a begyűjtött gombát minden esetben érdemes gombaszakellenőrrel bevizsgáltatni. Több ehető és mérgező faj ugyanis könnyen összetéveszthető, ezért a biztonság érdekében a szakellenőrzés elengedhetetlen.

Bár az idei szezon még csak most kezd éledezni, a vasi erdőkben már látszanak az első biztató jelek. Ha az időjárás is kedvezőbbre fordul, a következő hetekben egyre több gombász veheti célba a dunántúl erdőket.