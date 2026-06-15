Hétfőtől tilos a kerékpározás, a rollerezés, valamint a kutyasétáltatás a zamárdi Nagystrand sétányán.
Éledeznek a gombák a magyar erdőkben: mutatjuk, mit találnak már most a legszemfülesebbek
A hosszú, aszályos tavasz után végre biztató jelek mutatkoznak a dunántúli erdőkben: rókagombát, vargányát és őzlábgombát is találnak az ügyes gombászok. Az igazán bőséges termésre ugyan még várni kell, de a szakértők szerint van remény arra, hogy hamarosan beindul a szezon.
Aki most indul útnak kosárral a kezében, már találhat gombát Vas erdeiben, de a szakértők szerint még korántsem érkezett el az igazi szezon. A hosszú aszályos időszak és az állandó szél alaposan megnehezítette a kalapos gombák fejlődését, így az elmúlt hetekben a piacokon is alig lehetett találkozni friss erdei gombával.
Aki most kimegy az erdőbe, már találhat gombát, de messze vagyunk még a jó szezon mennyiségétől
- mondta a Vaolnak Karvalits Zoltán, Nádasd polgármestere, aki maga is gyakorlott gombagyűjtő.
Rókagomba és vargánya is akad már
A gyűjtők most elsősorban rókagombával találkozhatnak, amelyet a térség egyes részein Julitának is neveznek. Emellett helyenként már vargánya is előfordul, és megjelentek az első galambgombák is. Meglepő módon őzlábgomba is került a kosarakba az elmúlt napokban, noha ennek a kedvelt fajnak a fő szezonja általában inkább az őszi hónapokra esik.
A tapasztalatok szerint leginkább a nagyobb összefüggő erdőkben, tölgyesekben és vegyes állományokban érdemes próbálkozni. A kitartó keresők már most is találhatnak néhány ígéretes lelőhelyet.
Még több eső kellene
A gombászok szerint azonban az igazi gombabőséghez további csapadékra lenne szükség. Karvalits Zoltán úgy véli, legalább 50 milliméter esőnek kellene rövid időn belül lehullania ahhoz, hogy a talaj megfelelően átnedvesedjen, és tömegesen induljon fejlődésnek a gombák termőteste.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyűjtés során különösen fontos az erdő kímélése. A kevés gomba miatt sokan hajlamosak feltúrni az avart és a talajt, ezzel azonban károsíthatják a gombafonalakat, amelyek a későbbi termés alapját jelentik. Hasonló károkat okozhatnak a vaddisznók túrásai is.
Ezt ne feledjék a gombászok
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a begyűjtött gombát minden esetben érdemes gombaszakellenőrrel bevizsgáltatni. Több ehető és mérgező faj ugyanis könnyen összetéveszthető, ezért a biztonság érdekében a szakellenőrzés elengedhetetlen.
Bár az idei szezon még csak most kezd éledezni, a vasi erdőkben már látszanak az első biztató jelek. Ha az időjárás is kedvezőbbre fordul, a következő hetekben egyre több gombász veheti célba a dunántúl erdőket.
Régen köpesztőbulikat szerveztek az asszonyok, ma már a héj nélküli olajtököt termesztik. Mi pedig egy pajtában találtuk magunkat, ahol a Tök Jó Porta házigazdáival.
Nemzetközi hírű előadók, történelmi hangszerek és különleges hangversenyek várják a közönséget június 26. és július 4. között a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon.
Bográcsban született legenda: ezt ették az alföldi pásztorok, ha nem volt más csak szalonna és tészta
A pergelt leves titka: alig kell hozzá valami, mégis tartalmas, sűrű egytálétel. Ha pedig nincs ötlet a hétvégi bográcsozáshoz, ez az egyik legegyszerűbb és legbiztosabb...
A nyári szezon közeledtével több fejlesztés is befejeződött a szigligeti strandon. Megújult a büfésor környezete, átépítették a parkolót, új sportpályákat is kialakítottak...
Újabb medve jelenlétére utaló bejelentés érkezett Magyarországon: ezúttal a Heves vármegyei Nagytálya külterületén találtak olyan nyomokat, amelyek akár barnamedvére is utalhatnak.
Bőséges irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi közösségi és gasztronómiai programokat kínál június 12. és 16. között a Bloomsday Szombathelyen.
Több milliárd forintos víziközmű-fejlesztést készítenek elő Balatonalmádiban, amely alapjaiban változtathatja meg a térség ivóvízellátását.
Különleges éjszakai felfedezés: apró, védett cukiságokra bukkantak egy hazai nemzeti parkban + Videó
Alig néhány centiméteres, pelyhes bíbicfiókák rejtőztek a nedves fű között, amikor a természetvédelmi őrök éjszakai felmérés közben rájuk bukkantak a Nagykőrösi őrkerületben.
Példátlan intézkedésekre lehet szükség az afrikai sertéspestis megfékezése érdekében. Egy fertőzött sertéstelep környezetében a teljes vaddisznóállomány felszámolását rendelték el
Kern Andrással, Hernádi Judittal és Csuja Imrével csábít a vidéki színházi nyár: ezeket kár kihagyni
Június 26-án veszi kezdetét az egész nyáron át tartó zsámbéki sorozat, melynek a Zichy-kastély és egy alkalommal a romtemplom ad helyet.
Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú „fürdőmestert” + Videó
Nem mindennapi vendég költözött a szombathelyi Tófürdő területére: egy hód jelent meg a strandnál a nyitás előtti munkálatok idején.
Újabb fontos lépést tettek a Balaton őshonos élővilágának megőrzéséért: több ezer előnevelt menyhal került a tóba a napokban.
Új időpontban startol a népszerű dunántúli fesztivál: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello már biztosan ott lesz
Új időpontban - június 19-21. között - rendezik meg a Fezen fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári fesztiválszezont.
Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg három különböző forrásból a következő egy év során Szombathelyen.
A BYD szegedi beruházásánál a csúszás már megközelíti az egy évet, miközben a helyszíni beszámolók szerint az építkezés tempója is lassult.
Nyáron születtél, közeleg a születésnapod, és a tengerpart helyett inkább itthon csobbannál egy jót? Akkor van egy jó hírünk!
Most először nyílik meg a titokzatos balatoni luxusvilla: egykor Horthy főhadiszállása is volt + Videó
A Balaton partján álló Thanhoffer-villa nem csupán egy elegáns régi épület: Siófok egyik legpatinásabb és legértékesebb öröksége, ahová most te is beléphetsz!
Nem mindennapi lakók érkeztek egy Tolna megyei falu óvodájába: a gyerekek mostantól saját tyúkokról gondoskodhatnak.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.