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Autósok, figyelem: teljesen felborult a közlekedés a balatoni városban – új egyirányú rend lépett életbe
Jelentős forgalmi átalakítás lépett életbe Siófokon: több belvárosi utcában is megváltozott a közlekedési rend, ezért az autósoknak a megszokott útvonalak helyett új szabályokra kell figyelniük.
Figyelem, a módosítások Siófokon május 28-tól érvényesek, és a nyári szezonra való felkészülés jegyében több utcát is érintenek - írta a Sonline.hu. Az önkormányzati tájékoztatás szerint a Bakony utca, a Deák Ferenc utca, az Erkel Ferenc utca és a Csongor utca közlekedési rendje is módosult. Az érintett szakaszokon váltakozó irányú egyirányúsítást vezettek be, ami azt jelenti, hogy az adott utcák egyes szakaszain eltérő irányban haladhat a forgalom. A cél a biztonságosabb és átláthatóbb közlekedés biztosítása, különösen a nyári időszakban megnövekvő forgalom mellett.
Bár az új rend már hatályban van, a gyakorlatban még tart az átállás, és nem kizárt, hogy több sofőr is a korábbi megszokásai szerint próbál közlekedni az érintett utcákban. A hatóságok ezért fokozott figyelmet kérnek minden közlekedőtől, legyen szó autósokról, motorosokról vagy kerékpárosokról. A hangsúly most azon van, hogy mindenki az új közúti jelzőtáblák szerint tájékozódjon, és kerülje a hirtelen manővereket.
Nyári forgalomra hangolva
A változtatás a siófoki belváros forgalmának gördülékenyebb kezelését is szolgálja, különösen a nyári turisztikai szezonban, amikor jelentősen megnő az átmenő és helyi forgalom.
A városvezetés szerint a módosítás hosszabb távon a közlekedés biztonságát és kiszámíthatóságát is javíthatja.
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