Hoppá, ingyenes gasztrobuli közeleg: harcsás töltött káposztával és különleges programokkal várnak

Június 13-án Békés-Dánfokon rendezik meg VII. Békés Vármegyei Vadász- és Horgásznapot - közölték a szervezők pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége ügyvezetője elmondta, szervezetük fő célja továbbra is a halas gasztronómiai ételek népszerűsítése, az ingyenes rendezvényre kilátogatókat sült hallal, tradicionális körösi és rábai halászlével, halas tortillával, valamint harcsából készült töltött káposztával kóstoltatják.

Emellett megszervezik a hagyományos, 10. Körösvölgyi halászlé- és halkészítő versenyt, amelyen a tiszai-, a dunai- és egyéb hallé, valamint egyéb halas ételek mellett egy új kategóriát, a haltálak kategóriáját is bevezetik. Kapcsolódó programként látvány haltelepítést, valamint gyerekeknek horgászbemutatót is szerveznek. Boros Ferenc, a Békés Vármegyei Vadász Szövetség titkára kifejtette, részükről hagyományosan az éves seregszemlés kitüntetések átadásával, valamint az ifjú- és új vadászok avatásával kezdődik a vadásznap. Ők is szerveznek főzőversenyt, vadpörköltet és egyéb vadételeket lehet készíteni, amely egy lövészversennyel párosul.

A két szervezet közösen készít egy természetfotókból összeállított kiállítást is, amelyen Molnár Péter és Szigeti Edit képei lesznek láthatók. A vadászok solymászbemutatóval és agárfuttatással is készülnek, valamint olyan kutyás feladatokat mutatnak be, amelyek a mezei és a vízi munkákkal kapcsolatosak.

Boros Ferenc elmondta, szeretnének a kisebbek felé is jobban nyitni, ezért meghívták Gombos Zoltánt, a fiatalok körében igen népszerű Vadkaland podcast készítőjét egy közönségtalálkozóra; lesz vadászati múzeumi foglalkoztató sátor; vetélkedő és a szituációs lézeres lövészetet is ki lehet próbálni. Bak Ádám, a helyszínt biztosító Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, az estét hagyományosan egy zenés-táncos mulatsággal zárják a vízpart melletti sátorban.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy sorozatban harmadszor Dánfokra esett a szervezők választása. A két szakmai szervezetet Békés vármegye turisztikája és a környezettudatosság szempontjából is fontos képviselőjének nevezte.