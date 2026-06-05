Egy nap alatt körbefutott a közösségi médiában, hogy a Gourmet Fesztiválon a Salt Bakery „hangyás fagyit” árult.
Hoppá, ingyenes gasztrobuli közeleg: harcsás töltött káposztával és különleges programokkal várnak
Június 13-án Békés-Dánfokon rendezik meg VII. Békés Vármegyei Vadász- és Horgásznapot - közölték a szervezők pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.
Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége ügyvezetője elmondta, szervezetük fő célja továbbra is a halas gasztronómiai ételek népszerűsítése, az ingyenes rendezvényre kilátogatókat sült hallal, tradicionális körösi és rábai halászlével, halas tortillával, valamint harcsából készült töltött káposztával kóstoltatják.
Emellett megszervezik a hagyományos, 10. Körösvölgyi halászlé- és halkészítő versenyt, amelyen a tiszai-, a dunai- és egyéb hallé, valamint egyéb halas ételek mellett egy új kategóriát, a haltálak kategóriáját is bevezetik. Kapcsolódó programként látvány haltelepítést, valamint gyerekeknek horgászbemutatót is szerveznek. Boros Ferenc, a Békés Vármegyei Vadász Szövetség titkára kifejtette, részükről hagyományosan az éves seregszemlés kitüntetések átadásával, valamint az ifjú- és új vadászok avatásával kezdődik a vadásznap. Ők is szerveznek főzőversenyt, vadpörköltet és egyéb vadételeket lehet készíteni, amely egy lövészversennyel párosul.
A két szervezet közösen készít egy természetfotókból összeállított kiállítást is, amelyen Molnár Péter és Szigeti Edit képei lesznek láthatók. A vadászok solymászbemutatóval és agárfuttatással is készülnek, valamint olyan kutyás feladatokat mutatnak be, amelyek a mezei és a vízi munkákkal kapcsolatosak.
Boros Ferenc elmondta, szeretnének a kisebbek felé is jobban nyitni, ezért meghívták Gombos Zoltánt, a fiatalok körében igen népszerű Vadkaland podcast készítőjét egy közönségtalálkozóra; lesz vadászati múzeumi foglalkoztató sátor; vetélkedő és a szituációs lézeres lövészetet is ki lehet próbálni. Bak Ádám, a helyszínt biztosító Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, az estét hagyományosan egy zenés-táncos mulatsággal zárják a vízpart melletti sátorban.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kálmán Tibor, Békés polgármestere nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy sorozatban harmadszor Dánfokra esett a szervezők választása. A két szakmai szervezetet Békés vármegye turisztikája és a környezettudatosság szempontjából is fontos képviselőjének nevezte.
Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
Nemcsak a nagyvárosokban okoz egyre nagyobb gondot a munkaerőhiány: Keszthelyen is nehéz megfelelő szakembereket találni az egészségügybe, a bölcsődékbe, a szociális ellátásba.
Betiltott vegyszert vethettek be a nyulak ellen az egyik magyar vármegyében: azonnal lépett a hatóság
Egy közérdekű bejelentés nyomán indult eljárás, miután felmerült a gyanú, hogy egy uniós szinten tiltott anyagot alkalmaztak vadkár megelőzésére.
Irány a 2026-os körösfeketetói vásár! Fedezd fel Kelet-Európa legnagyobb kirakodóvásárát - hasznos tippek utazáshoz, parkoláshoz, és tervezéshez.
Egyre apad a Balaton vízszintje, a csapadékhiány pedig nemcsak a nyaralóknak, hanem a gazdálkodóknak is komoly gondokat okoz.
A méze különleges, a növény viszont maga a veszedelem. Honnan került Magyarországra, miért lett ennyire elterjedt, és mit tegyünk vele, ha a kertünkben bukkan fel?
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
A potenciálsian azbeszttel szennyezett, veszélyes kőzúzalék döntő része Vas vármegyébe került, jelentős mennyiség pedig Győr-Moson-Sopronba jutott.
Területeket kellett lezárni Magyarországon az azbeszt miatt: újabb térségében találtak szennyezett kőzúzalékot
Az országos vizsgálatok során Szombathely térségében is azbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak, több területet lezárnak.
Az 1994-es Eurovízió magyar sztárja, Bayer Friderika új életet kezdett: három örökbe fogadott gyermekével elhagyta Budapestet, és vidékre költözött.
Egy különös szobortorzó borzolja a kedélyeket Vas megyében: szántásból került elő, és évek óta egy plébánia udvarán áll – de akár római kori is lehet.
Autósok, figyelem: teljesen felborult a közlekedés a balatoni városban – új egyirányú rend lépett életbe
Jelentős forgalmi átalakítás lépett életbe Siófokon: több belvárosi utcában is megváltozott a közlekedési rend.
Megtört a lendület a BYD-gyár által felpörgetett ingatlanpiacon: egyre nehezebb eladni a lakásokat Szegeden
Egyértelmű lassulás látható a szegedi lakáspiacon a BYD-beruházás által fűtött korábbi árrobbanás és rohamtempó után.
Vadkamera buktatta le a fiatal állatot. A bükki nemzeti park munkatársai óvatosságra intenek!
A szennyezett kőzúzalék eltávolítását egy erre kijelölt, engedéllyel rendelkező szakcég végzi a szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával.
Szenzációs áttörés a magyar kutatóktól: a világon először sikerült szaporítani a 360 millió éves ősi gerinces fajt
Szenzáció a Dunán: világszenzációs áttörés – először szaporították mesterségesen a 360 millió éves ősi gerinces fajt a magyar kutatók.
Hatalmas dobásra készül a Balaton favorit kertmozija: igazi kasszasikerek érkeznek a csillagos ég alá
Ezen a Balaton-parti településen idén is a csillagos ég alatt indulnak a vetítések, családi filmekkel, animációkkal és nagy közönségkedvencekkel.
A kunhegyesi Szent István Strand eredetileg június 1-jén nyitotta volna meg kapuit, ám a kapunyitás végül eltolódott.
Több órás mentés után, életveszélyes állapotban került kórházba a férfi, aki végül szerda hajnalban meghalt.
Ebben az világvégi faluban kezdett új életet az Megasztár énekesnője: a csendért még az ingázást is bevállalja
Singh Viki korábban a fővárosban élt, ma azonban már egy Eger környéki településen találta meg azt a nyugalmat, amelyre hosszú ideje vágyott.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.