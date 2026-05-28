Lovász László: nem értékeltek eléggé Bochkorék műsorában

2026. május 28. 15:01

Öt és fél év után, január végén váratlanul távozott a Bochkor Show-ból Lovász László. A műsorvezető most őszintén beszélt döntése okairól. Úgy érezte, nem értékelték eléggé a munkáját, a rádiózás pedig már egyáltalán nem hiányzik neki.

Lovász utoljára január 30-án volt hallható reggeli műsorban. Helyét azóta Risztov Éva olimpiai bajnok úszó vette át. Bár távozása meglepte a csapatot, a rádiós alaposan megfontolta a lépést. A Story magazinnak adott interjújában elárulta, hogy nem érezte jól magát abban a közegben. Hiába dolgozott ugyanis éveken át Bochkor Gábor mellett, hiányolta a szakmai megbecsülést.

Visszaemlékezése szerint a stáb egyszerűen tudomásul vette a felmondását, és meg sem próbálták maradásra bírni. A szakítás olyannyira végleges, hogy Lovász azóta megszakított minden kapcsolatot a műsorral. Elmondása szerint azóta nem is beszéltek Bochkor Gáborral. Az adásokat sem hallgatja, így arról sincs fogalma, hogyan teljesít a mikrofon mögött az utódja.

A műsorvezető jelenleg a Dumaszínház kreatív igazgatójaként dolgozik, ahol a művészeti terület fejlesztésére koncentrál. Korábbi rádiós munkája pedig már egyáltalán nem hiányzik az életéből.

Címlapkép: Getty Images
#karrier #celeb #munka #interjú #sztár #szórakozás #média #műsor #híresség #humorista

Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

