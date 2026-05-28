A Balaton sokaknak a nyár, a gondtalan pihenés helye, Bujtor István özvegye számára más emlékeket idéz. A színész halála óta Judit nem tudott visszatérni a...
Lovász László: nem értékeltek eléggé Bochkorék műsorában
Öt és fél év után, január végén váratlanul távozott a Bochkor Show-ból Lovász László. A műsorvezető most őszintén beszélt döntése okairól. Úgy érezte, nem értékelték eléggé a munkáját, a rádiózás pedig már egyáltalán nem hiányzik neki.
Lovász utoljára január 30-án volt hallható reggeli műsorban. Helyét azóta Risztov Éva olimpiai bajnok úszó vette át. Bár távozása meglepte a csapatot, a rádiós alaposan megfontolta a lépést. A Story magazinnak adott interjújában elárulta, hogy nem érezte jól magát abban a közegben. Hiába dolgozott ugyanis éveken át Bochkor Gábor mellett, hiányolta a szakmai megbecsülést.
Visszaemlékezése szerint a stáb egyszerűen tudomásul vette a felmondását, és meg sem próbálták maradásra bírni. A szakítás olyannyira végleges, hogy Lovász azóta megszakított minden kapcsolatot a műsorral. Elmondása szerint azóta nem is beszéltek Bochkor Gáborral. Az adásokat sem hallgatja, így arról sincs fogalma, hogyan teljesít a mikrofon mögött az utódja.
A műsorvezető jelenleg a Dumaszínház kreatív igazgatójaként dolgozik, ahol a művészeti terület fejlesztésére koncentrál. Korábbi rádiós munkája pedig már egyáltalán nem hiányzik az életéből.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Régóta várt nagy film, és sorozatfolytatás érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
Erős hónapja lesz júniusban a SkyShowtime-nak, jönnek filmek, és ikonikus sorozatok is folytatást kapnak.
Napokig élt hajléktalanságban magyar színésznő: a legdurvább megaláztatásra senki sem tudta felkészíteni
Szalay Kriszta színésznő öt napra az utcára költözött, hajléktalanként élt
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.
Na, vajon elvitte valaki a 125 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki a 760 millió forintos főnyereményt a 21. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Elképesztő mázli az Eurojackpoton: több mint 19 ezer magyarnak nagyon jól indult a hétvégéje, te is köztük vagy?
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/21. heti, pénteki nyerőszámait.
Óriási pénz gyűlt össze az európai szuperlottón: hihetetlen, de nemcsak a főnyeremény fizet most milliárdos összeget
A telitalálat összegének felső korlátját, a 120 millió eurót legutóbb a 2025. 39. játékhetében érte el az Eurojackpot, azt akkor egy német játékos nyerte meg.
Na, vajon elvitte valaki a 50 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Sajtóértesülések szerint Danny Blue mentalista lehet a TV2 népszerű párkereső műsora, A Nagy Ő következő főszereplője.
Kitálalt a magyar milliárdos: ő gyűjtött anyagot a NER-elit luxizásáról, mindent átadott Hadházy Ákosnak
Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.
Tévés visszatéréséről vallott Frei Tamás: egyeztetett az RTL-lel, ez hiányzik ahhoz, hogy újra műsort vezessen
Frei Tamás tizennyolc év után akár a képernyőre is visszatérne, ha rátalálna a megfelelő koncepcióra.
Feszítővassal hatoltak be Kozsóhoz a végrehajtók: rendőrök lepték el az otthonát, legendás tárgyakat is lefoglaltak
Rendőri kísérettel érkező végrehajtók szállták meg Kozsóék családi házát.
A Skandináv lottó gépi és kézi sorsolásának nyerőszámai a 21. játékhéten.
Elképesztő vallomást tett a pénzéről Bochkor Gábor: azonnal nekiment egy hallgató, erre senki sem számított
Bochkor Gábor rádióműsorában arról beszélt, hogy nem feltétlenül venné észre, ha tíz- vagy százezer forint eltűnne a számlájáról.
Scherer Péter régi barátja és pályatársa azt írta búcsúposztjában, hogy 'Pepe' hosszú, súlyos betgség végén ment el ma délelőtt.
Lesújtva, döbbenten írtak búcsúposztokat volt kollégák, egykori játszóhelyek Scherer Péterről, aki ma délelőtt hunyt el, mindössze 64 éves korában.
Meghalt Scherer Péter - közölte a színész társulata, a Nézőművészeti Kft.
Pocsék egészségügyi állapotáról vallott Galla Miklós: tényleg krónikus csuklás gyötri, vagy csak viccel a legendás komikus?
A közösségi oldalán közzétett legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy állapota miatt a születésnapja is elkeserítően telt.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.