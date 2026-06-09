Döbbenetes halpusztulás és tartós habzás egy főváros közeli tónál: vizsgálják az okokat + Fotók

Halpusztulást és tartós habzást tapasztaltak a Veresegyház melletti Álomhegyi-tározónál, ahol a helyi környezetvédő egyesület szerint szennyezés állhat a háttérben. Az ügyben több szervezet is jelzést tett a hatóságok felé, miközben a szennyvíztisztító üzemeltetője technológiai problémákra és üzemeltetési nehézségekre hivatkozik.

A veresegyházi Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület közlése szerint május 30-án jelentős halpusztulást észleltek a város melletti víztározónál. A jelzések alapján az esetet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői Helyi Csoportja is továbbította az illetékes hatóságok felé - írta a HVG.

A tározó különlegessége, hogy az Álomhegyi-tó rendszer a térségben keletkező tisztított szennyvíz befogadására is szolgál, amelyet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) kezel és juttat vissza a környezeti rendszerbe. A helyiek szerint a probléma nem új keletű: az egyesület állítása alapján a bevezetett víz már hosszabb ideje habzik, amit több esetben is dokumentáltak.

A civil szervezet szerint az elhullás nem magyarázható pusztán időjárási okokkal, mivel más környékbeli tavaknál nem tapasztaltak hasonló jelenséget. Véleményük szerint a legvalószínűbb ok az oxigénhiányos állapot, amely szennyezés következtében alakulhatott ki.

Az Élni Veresegyházon Egyesület korábbi bejegyzéseiben arra is felhívta a figyelmet, hogy a szennyvíztisztító kifolyóvizénél már két éve is megfigyelhető a habzás. Állításuk szerint ez akár technológiai problémákra is utalhat, például a tisztítási folyamat egyes elemeinek nem megfelelő működésére.

A DMRV korábban a városvezetés megkeresésére adott válaszában több üzemeltetési tényezőt is említett, köztük gépészeti meghibásodásokat és a tisztítóberendezések kapacitásának átmeneti csökkenését. A dokumentum szerint a rendszer működését befolyásolhatta az is, hogy egyes időszakokban kevesebb membránsor üzemelt, ami a tisztítás hatékonyságára is hatással lehetett.

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A szolgáltató szerint a technológiai terhelés egyenetlensége és az ülepítési folyamatok ingadozása is hozzájárulhat a habzás jelenségéhez, ugyanakkor több beavatkozást is végrehajtottak a helyzet javítása érdekében.

Az ügyben jelenleg még nem született hivatalos, végleges hatósági állásfoglalás arról, hogy pontosan mi okozta a halpusztulást. A szakmai vizsgálatok lezárásáig a környezeti hatások és az üzemeltetési körülmények együttes vizsgálata zajlik.







